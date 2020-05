Dem August Theater in Dresden-Pieschen droht die Kündigung zum Jahresende

Dresden

Dem August Theater soll eigenen Angaben zufolge von Seiten der Stadt der Mietvertrag zum Jahresende gekündigt werden. Als Begründung wird demzufolge die Sanierung des Rathauses Pieschen angeführt, wo die kleine Bühne zu Hause ist. An Stelle des Theaters sollen nun Arbeitsplätze für das Bürgerbüro eingerichtet werden. Das Rathaus Pieschen wird seit vergangenem Jahr umgebaut, um aktuellen Anforderungen des Brandschutzes und auch der Barrierefreiheit zu entsprechen.

Randi und Grigorij Kästner-Kubsch, die Eigentümer des August Theaters, finden das Vorgehen vor allem „in den Zeiten der Corona-Krise einen ungeheuerlichen Vorgang“, wie sie in einer Mail schreiben. Sie hätten im April zufällig von der beabsichtigten Kündigung erfahren und dann auf ein Treffen mit dem Amt für Immobilien und Hochbauverwaltung gedrängt, das am 16. April stattgefunden habe. Dort sei ihnen die Kündigung mitgeteilt worden. „Das ist instinktlos und respektlos. Diese Art der Kommunikation ist empörend." Das August Theater nutzt die Räume seit 2011.

Dem Amt fehlen Arbeitsplätze – eine Feuertreppe sei Schuld

Mehr ins Detail der Hintergründe geht die SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Das Amt für Immobilien und Hochbauverwaltung habe seine Umbaupläne geändert. Weil eine Feuertreppe zunächst nicht korrekt eingeplant wurde, fehlen nun angeblich Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. „Ausbaden soll diesen Fehler das August Theater.“ Mit der Kündigung wäre eine wichtige Pieschener Kultureinrichtung gefährdet. Eine dem Stadtrat zugegangene Beschlusskontrolle aus dem April habe die veränderte Planung nicht erwähnt. In einem Antragsentwurf, der am 1. Mai eingereicht werden soll, fordert die Fraktion nun den Erhalt des Theaters.

Auch der Theaterförderverein Puppen- und Pantomimetheater im August Theater Dresden wirbt um Unterstützung für den Verbleib der Bühne im Rathaus Pieschen. Mit einer e-Petition auf der Beteiligungsplattform der Stadt Dresden macht er auf das Problem aufmerksam.

Das Amt räumte am Donnerstag auf DNN-Anfrage die Umplanung ein. Das Gespräch über die Kündigung habe sich Corona-bedingt verschoben. Dem Puppentheater sei Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Standort und möglicher Umzugsaufwendungen zugesagt worden.

