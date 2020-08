Das zeigt die „Prospektive“- Ausstellung an der HfBK Dresden

Dresden

Oft schon ist das bekannteste, am meisten verbreitete – und höchstbezahlte – künstlerische Medium, die Malerei, totgesagt worden. Ihrer Bedeutung, Lebendigkeit und Erneuerungsfähigkeit hat das keinen Abbruch getan, was Malereistars der Gegenwart imposant vor Augen führen, von Peter Doig, Marlene Dumas, Richard Prince, Gerhard Richter bis Luc Tuymans.

Doch was ist mit jenen Künstlerinnen und Künstlern, die noch ziemlich am Anfang ihrer Laufbahn stehen? Die als Studierende zwischen Orientierung an Lehrern und Vorbildern auf der einen Seite sowie bewusster Abgrenzung von diesen und von ihren Mitstreitern auf der anderen Seite eigene Bildformen und -mittel erproben, hinterfragen und verwerfend weiterentwickeln?

Schwelle zwischen Ausbildung und Autonomie

Die aktuelle Ausstellung im Oktogon der Hochschule für Bildende Künste an der Brühlschen Terrasse gibt eine ambivalente und gleichwohl sehenswerte Antwort darauf. Die versammelten Arbeiten – beinahe sämtlich Malerei – stammen von Studierenden der Klasse „Malerei und Bildgestaltung“ von Ralf Kerbach an der HfBK Dresden sowie aus der Klasse „Erweiterter Malerischer Raum“ von Daniel Richter an der Akademie der bildenden Künste Wien. Unter dem Titel „Prospektive“ unternimmt das Kuratorenteam aus Liam Floyd ( Dresden) und Paolina Wandruzka ( Wien) nun den Versuch einer Rundumschau auf 46 junge zeitgenössische künstlerische Positionen an der „Schwelle zwischen Ausbildung und Autonomie“, wie es in der Ankündigung heißt. Das geschieht in Distanzierung von so beliebten Ausstellungsformaten wie der groß angelegten Rückschau – Retrospektive – auf einen Künstler und dessen Werk (nach wie vor handelt es sich ja meist um Männer), die in der Regel bereits ihren festen Platz im Kanon der Kunstgeschichte haben.

„Prospektive“ will nun zeigen, was zeitgenössische Kunst „tatsächlich“ ist – das trifft es natürlich nicht wirklich, denn die Exponate sind zum allergrößten Teil Gemälde, und zur zeitgenössischen Kunst gehört viel mehr. Lediglich eine plastische Arbeit ist vertreten, und nur wenige der Wandarbeiten brechen das Medium Malerei wirklich auf hin zu überzeugenden, den Raum erweiternden Lösungen. Davon einmal abgesehen, ist es richtig, dass die Ausstellung junge zeitgenössische Kunst in einiger Breite und ohne thematische Direktiven präsentiert.

Unter den versammelten Werken sind naturgemäß unentschlossene Arbeiten, wo die Bildmittel (noch) nicht zu einer glaubhaften Gesamtkonzeption zusammengeführt sind. Daneben gibt es gute und einige sehr gute Werke. Zu letzteren zählt etwa das in lockerem Pinselduktus ausgeführte Ölgemälde „zu Hause“ von Soyoung Park, eine erfrischend humorvolle und dabei hintergründige Interieurszene mit einem mittelalterlichen Paar auf dem Sofa. Der Witz ergibt sich aus dem Kontrast der vollkommen selbstvergessen in den Polstern lümmelnden, in den Zähnen stochernden Gestalten mit gebanntem Blick zum TV-Gerät, das die Betrachtenden nicht sehen können, und dem zu vermutenden Hochzeitsfoto der Dargestellten hinter ihnen an der Wand mit seiner vollkommenen Beherrschung und Gestelltheit. In dieser authentischen Gegenüberstellung wird klar, wie selten Menschen in der Mitte des Lebens in der Kunst eigentlich im Moment, ganz bei sich, aber nicht posiert, dargestellt werden.

Ein vielsagendes Bild junger zeitgenössischer Kunst

Zu den überzeugenden Bildern gehört auch Felina Wießmanns hochformatige Arbeit „Kumpels“, in der die beiden männlichen Protagonisten in warmen erdigen Farbtönen kaum durch die Gesichter, wohl aber durch ihre Haltung und Kleidung charakterisiert werden. Auch hier ist die Leerstelle notwendiges, ja zwingendes Ausdrucksmittel für den Entwurf von in ihrer Mehrdimensionalität einleuchtenden, durchaus radikalen Figuren. Solche schafft auch Tine Nedbo, die in „On the Deck“ eine Pyramide zweier desillusionierter Gestalten aus Neonakzenten in einem seltsam verzerrten Bildraum baut, der in unsere Realität überzuschwappen droht, ebenso wie Michael Nagelburg, dessen „o. T.“ das Antlitz des Dargestellten gestisch auswischt.

Vollkommen anders, aber gleichwohl stimmig ist das beinahe monochrome Acryl-Bild „optimism“ von Teresa Hilliger, das sich, viel überzeugender als andere Werke in der Ausstellung, tatsächlich jenseits der Flächigkeit des Wandbildes an der Grenze zum Materialbild bewegt. Das einzige plastische Objekt der Schau, „Panisch“ von Lion Hoffmann, wiederum besticht durch seine gekonnte Fusion von Plastizität, Materialität, Farbe und Soundarbeit. Die überdimensionierte Herzform mit den Kammern und Blutgefäßen ist aus blauen Silikonstücken mit rotem Faden zusammengenäht, auf einem hohen Betonsockel montiert und vibriert im Einklang mit dem unterlegten pochend-rauschenden Klopfgeräusch. Obwohl Hoffmanns Objekt nicht naturalistisch und fast plakativ zugespitzt ist, entwirft es, zumal in Kombination mit der Betonstele, ein glaubhaftes gebrochenes Bild von der lebensnotwendigen treibenden oder hemmenden Pumpe in unserem Inneren.

Dass die Zeit des experimentierenden Suchens während der künstlerischen Ausbildung mehr oder weniger überzeugende Einzelarbeiten hervorbringt, ist erwartbar und verständlich. In der Zusammenschau malt „Prospektive“ im Oktogon der HfBK ein vielsagendes Bild junger zeitgenössischer Kunst, vor allem aber von der individuellen Suche nach Ausdruck und Form.

Prospektive. Eine Ausstellung mit Studierenden der Klasse Ralf Kerbach (HfBK Dresden) und des Fachbereichs Daniel Richter ( Akademie der bildenden Künste Wien). Bis 30. August im Oktogon der Kunsthochschule, Zugang über Georg-Treu-Platz, 01067 Dresden.

https://www.hfbk-dresden.de

Von Teresa Ende