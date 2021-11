Das tjg Dresden lässt „Die Weihnachtsgans Auguste“ los

Dresden

Wie andere Spielstätten stand auch das Theater Junge Generation (tjg ) nach der Verkündung des Wellenbrechers am Freitag vor der Frage, ob am Wochenende noch einmal der Vorhang hochgehen soll. Zur Freude aller Premierengäste entschied man sich, „Die gestohlene Weihnachtsgans Auguste“ wie geplant zu spielen und dem Publikum die Chance auf einen (vor-)weihnachtlichen Theaterausflug zu geben. Streng genommen hat die Adventszeit noch nicht begonnen, aber die Mär vom Festtagsbraten, aus dem ein Familienmitglied wird, passt ja auch zur traditionellen Begnadigung der Erntedankfest-Truthähne im Weißen Haus, die erst wenige Tage her ist.

Eigentlich war das auf der bekannten Friedrich-Wolf-Erzählung basierende Stück schon im vergangenen Jahr eingeplant – ob es nach der Premiere noch an weiteren Terminen Weihnachtszauber verbreiten darf, steht wie vieles andere aktuell in den Sternen. Da ist es eigentlich ganz passend, dass der finale Ausblick in Nils Zapfes Inszenierung vage hoffnungsvoll gen Himmel geht.

Die Verlockungen des vorweihnachtlichen Konsumrauschs sind allgegenwärtig

Zapfe, der am tjg u.a. bereits das thematisch verwandte „Tiere essen“ und den bezaubernden „Mondmann“ auf die Bühne gebracht hat, modernisiert die Mär von „Gustje“ an einigen Stellen. In seiner Fassung, die sich an Kinder ab sechs Jahren richtet, wird aus dem Opernsänger Luitpold Löwenhaupt ein alternativ lebender Aussteiger, der mit seiner Familie einen öffentlichen Platz bewohnt und als krakeelender Sonderling geduldet wird – eine Art Troubadix in der Dorfgemeinschaft, dessen Kunst manch einer als Ruhestörung empfindet.

Dass ausgerechnet dieser friedliebende Tagträumer, der als Paketbote über die Runden kommt, eine „vom Laster gefallene“ Mastgans anschleppt, weil er seinen Kindern mal einen Weihnachtsbraten bieten möchte, scheint auf den ersten Blick nicht stimmig. Andererseits unterstreicht die Inszenierung an allen Ecken und Enden, dass die Verlockungen des vorweihnachtlichen Konsumrauschs allgegenwärtig sind.

Konstanze Grotkopps Ausstattung macht aus den Darstellern wandelnde Christbaum-Ornamente, die vor lauter Glitzer keinen Blick mehr für das Wesentliche besitzen. Da kommt auch ein medienkritischer Handlungsstrang zu seinem Recht, bauscht doch die örtliche Boulevardpresse den Fall der gestohlenen Gans zum Problembären auf und schürt die Angst vorm Fuchs.

Das versöhnliche Ende bleibt eine Behauptung

Die Themenvielfalt, die Zapfe und Dramaturgin Ulrike Carl dem Stoff überwerfen, wird nicht an jeder Stelle plausibel gemacht. Zwar helfen die Aktualisierungen, Wolfs Fabel auf abendfüllende zwei Stunden zu dehnen. Ganz bis zu Ende gedacht wird die Satire aber nicht – zumal weder die Polizei noch die grelle, von Babette Kuschel gespielte Chefredakteurin zu richtigen Antagonisten taugen, sich die Erzählerfiguren irgendwann dünnemachen und das versöhnliche Ende eher eine Behauptung bleibt.

Dennoch hat das Publikum viel Freude an diesem gans, pardon: ganz kurzweiligen Theaternachmittag. Dafür sorgen u.a. Julian Lehr als herrlich schmieriger Boulevardreporter und Demian Kappensteins Musiknummern, die nicht nur „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ einige neue Töne ablauschen. Viel zu lachen gibt es, wenn Familie Löwenhaupt (Gina Markowitsch und Paul Lonnemann spielen die Kinder, Susan Weilandt mit sanftem Irrsinn die tablettenabhängige Oma) in bester Farce-Tradition die Familiengans vor der Polizei verbirgt.

Das Herz der Inszenierung bildet aber der erwachsende Respekt zwischen Vater Löwenhaupt (Anna Magdalena Wagner) und der Gans, aus der Simon Käser mit großem Spielwitz eine famose Diva macht. Er weiß sich gelenkig in Augustes Pappkiste einzurollen und liefert eine stimmliche Meisterleistung ab. Fast schade, dass Auguste in Anlehnung an die Vorlage irgendwann die menschliche Sprache entdeckt und als zwangsreimende Sams-Gans aufhorchen lässt, denn dem anfänglichen, dadaistisch-prachtvollen Geschnatter des Hauptdarstellers hätte man durchaus noch ein Weilchen länger lauschen mögen.

Großer Beifall zur Premiere – jetzt bleibt der Vorhang leider erstmal unten.

