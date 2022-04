Dresden

„Gerade jetzt sollte die Stimme der Ukraine in der ganzen Welt gehört werden“, verkündet das Kyiv Symphony Orchestra. „Wir gehen auf Tournee, um in der Sprache der Musik jedes Herz anzusprechen.“ Zum Auftakt spielt das staatliche Orchester aus der Ukraine am Montag in Dresden und reist dann am Folgetag nach Leipzig weiter. Kiew ist im übrigen Leipzigs älteste Partnerstadt.

Die Dresdner Philharmonie hat sich mit Unterstützung der Landeshauptstadt dafür entschieden, das Konzert des Orchesters im Kulturpalast live auf den Schloßplatz zu übertragen. Es soll ein Fest der ukrainischen Kultur werden und der Gemeinsamkeit in so schwierigen Zeiten. „Millionen Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht, viele auch in Dresden angekommen“, erklärt Philharmonie-Intendantin Frauke Roth. „Wir wollen an diesem Abend ein Stück Heimat für die Ukrainerinnen und Ukrainer nach Dresden holen. Es soll ein Zeichen sein, dass die Kultur uns miteinander verbindet.“

Ukrainische Orchestermusik für die Hoffnung

Die Tournee des Kyiv Symphony Orchestra wurde dadurch ermöglicht, dass sich Konzerthäuser und Festivals in sieben Städten zusammengetan und eine Einladung ausgesprochen haben. Diese Konzerttournee mit Unterstützung des Goethe Instituts Ukraine soll ein Zeichen der Solidarität setzen. Aber nicht nur: Es geht auch um das kulturelle Erbe eines Landes, das es zu schützen gilt. Die Musikerinnen und Musiker des 40-jährigen Ensembles sagen: „Wir wollen allen Menschen Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und den Glauben an den Wiederaufbau der Ukraine geben, die stärker und schöner als jemals zuvor sein wird.“ Mit ihrer Musik wollen die Orchestermusiker jetzt die Stimme der Ukraine und derjenigen Ukrainer werden, die aufgrund der militärischen Aggression Russlands keine Stimme mehr haben, wie es in einem eigens verfassten Statement heißt.

Das Programm der Tournee präsentiert ukrainische Orchestermusik: die Sinfonie Nr. 1 in C-Dur von Maxim Berezovsky und die Sinfonie Nr. 3 von Borys Ljatoschynskyj. Die Geigerin Diana Tishchenko ist Solistin in „Melodie“ von Myroslav Skoryk und Ernest Chaussons Poème für Violine und Orchester Es-Dur op. 25. „Die ukrainischen Werke in einem Programm sind ein wunderbarer Beweis dafür, dass sich die Ukraine nie von den wichtigsten europäischen Kulturprozessen ferngehalten hat und ihr Erbe sich organisch in die vielfältige Landkarte einer großen europäischen Familie einfügt“, ist das Kyiv Symphony Orchestra überzeugt.

Eigens erteilte Ausreisegenehmigungen

Anders als in verschiedenen Medienberichten dargestellt, ist das Kyiv Symphony Orchestra jedoch nicht akut von einer Auflösung bedroht, wie es im Statement heißt. „Die Organisation einer Konzerttournee ist auch keine Lösung, um das Überleben des Orchesters zu sichern. Die Musiker erhalten weiterhin Gehälter aus dem Haushalt der Stadt Kiew.“ Die Musiker hatten eigens vom Verteidigungsministerium und Ministerium für Kultur und Informationspolitik eine Genehmigung erhalten, das Land zeitweise zu verlassen, um die musikalische Stimme der Ukraine hörbar zu machen.

Eine der Orchestermusikerinnen ist Iulia Nieporozhnieva. Sie spielt Bratsche. „Wir empfinden trotz der schrecklichen Situation auch Trost darin, der Welt zu zeigen, wie schön unsere Musik, wie schön unsere Kultur, wie schön unser Land und wie außergewöhnlich die Menschen in der Ukraine sind“, sagt die 32-Jährige. „Wir Musikerinnen und Musiker können am besten kämpfen, indem wir spielen.“ Neben ihrer Stelle im Orchester arbeitet Nieporozhnieva als Lehrerin an einer Musikschule. „Etwa die Hälfte der Kinder ist geflohen, die andere Hälfte ist noch da. Manche haben auf der Flucht ihr Instrument verloren“, erzählt sie. So weit möglich, übt Iulia Nieporozhnieva mit ihren Schülern online, um sie abzulenken. „Sie brauchen dringend Unterstützung von etwas Schönem.“

Konzert am 25. April in Dresden ■ 19 Uhr, Schloßplatz: Begrüßung durch OB Dirk Hilbert (angemeldet als Versammlung) ■ Rahmenprogramm mit Trickfilmen ukrainischer Kinder und musikalischen Beiträgen ■ 19.30 Uhr, Kulturpalast mit Übertragung auf den Schloßplatz: Konzert des Kyiv Symphony Orchestra,■ Programm: Maxim Berezovsky (1745-1777): Sinfonie C-Dur; Ernest Chausson (1855-1899): Poème für Violine und Orchester Es-Dur op. 25; Myroslav Skoryk (1938-2020): „Melodie“ ■ Pause – auf dem Schloßplatz: Philharmonischer Kinderchor Dresden und Einspielung des Kiewer Kinderchores Choir of the Earth ■ 2. Teil Konzert:Borys Ljatoschynskyj (1895-1968), Sinfonie Nr. 3; Dirigent: Luigi Gaggero; Violine: Diana Tishchenko, Kyiv Symphony Orchestra ■ Moderation (Schloßplatz): Axel Köhler, Rektor der Musikhochschule Dresden Der Zugang zum Schloßplatz ist kostenfrei.

Seit 2018 leitet der italienische Dirigent Luigi Gaggero das Orchester und steht auch im Gewandhaus am Pult. Er verbindet die Sinnlichkeit der ukrainischen Musikalität mit der westeuropäisch geprägten Haltung zum musikalischen Text. Er mischt die bedeutenden Kompositionen der ukrainischen Klassik mit den großen Werken des zentraleuropäischen Repertoires. Er sagt angesichts der aktuellen Situation: „Ich habe in der Ukraine oft Musiker getroffen, die, vielmehr als ihre Hände, ihre Seelen in den Dienst der Musik stellen. Die Ukrainer haben eine unverwechselbare Art zu spielen, bei der in jeder Note eine ethische Verantwortung mitschwingt.“

Von Katharina Storck/Kerstin Leiße