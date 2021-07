Dresden

Es ist nun schon guter Brauch, dass das von der Dresdner Stiftung für Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden seit 1995 ausgelobte Hegenbarth-Stipendium für MeisterschülerInnen der Hochschule für Bildende Künste Dresden in der Städtischen Galerie verliehen wird, und zugleich die Stipendiaten des vorhergehenden Jahrgangs ihre Arbeitsergebnisse in einer Ausstellung vorstellen.

Gelebte Nachhaltigkeit

Nun konnten auch die beiden Stipendiatinnen des Jahrgangs 2021, Veronika Pfaffinger und Annika Greschke ihre Urkunde entgegen nehmen. Es war bereits zum 25. Mal, dass die von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden getragene Stiftung diese Ehrung vergab. Die beiden Nachwuchskünstlerinnen – Pfaffinger ist bei Susan Philipsz, Greschke bei Christian Sery HfBK-Meisterschülerin – können nun dank der jeweils 3600 Euro Stipendium etwas unbeschwerter in das vor ihnen liegende Jahr starten.

Zu Recht sprach Petra von Crailsheim im Namen der Stiftung von „gelebter Nachhaltigkeit“ angesichts des Vierteljahrhunderts, in dem die Auszeichnung schon vergeben wird, und auch der lang andauernden Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie. Anzumerken wäre noch, dass die beiden Stipendiatinnen des Jahrgangs 2021 auch schon andernorts auf Interesse stießen. So wurde Pfaffinger ebenfalls in diesem Jahr – es gab 31 Bewerbungen – in Greifswald mit dem Caspar-David-Friedrich-Preis geehrt. Und Greschke erhielt den 11. Kunstpreis der Karl-Heise-Stiftung Dessau. Entschieden über die Vergabe des Hegenbarth-Stipendiums 2021 hatte im November vergangenen Jahres eine Jury, der Nevin Aladag und Anne Neukamp (beide Professorinnen an der HfBK), Petra von Crailsheim, Agnes Matthias (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) und Carolin Quermann (Kustodin der Städtischen Galerie Dresden) angehörten.

Ihre Arbeitsergebnisse endlich zeigen können nun dank geringer Corona-Inzidenzwerte auch die Stipendiaten des vergangenen Jahres: Maria Katarina Morgenstern (geb. 1987 in Leipzig), Meisterschülerin von Christian Macketanz, und Maximilian Stühlen (geb.1991 in Bergisch-Gladbach), Meisterschüler bei Christian Sery.

Maximilian Stühlen und Maria Katharina Morgenstern erhielten das Stipendium im Vorjahr. Quelle: Anja Schneider

Sie nannten ihre Ausstellung „Dropping Point“, Tropfpunkt also. Gemeint ist jener Moment, in dem ein Stoff zu fließen beginnt, sich ablöst von der übrigen Substanz. Hier wird der Begriff zum Symbol eines instabilen Zustands, eines Moments des Übergangs, des Zustandswechsels. Nur soviel zum Wortsinn. Wer die Ausstellung der beiden im Projektraum betritt, dürfte – das ist durchaus nicht immer der Fall – sofort angetan sein. Der Raum scheint geweitet dank einer äußerst klaren Präsentation.

Zuerst fällt der Blick auf eine Vielzahl, im Block angeordneter kleiner, in Epoxidharz eingegossene Tuschezeichnungen. Gegenüber entdeckt man drei Leuchtkästen, weiter hinten mehrere große Tuschbilder. Schwarz und Weiß sowie Grau sind die dominierenden Farben. Gleichwohl wirkt das Ganze – es sind die Arbeiten von Maria Katarina Morgenstern – vielfältig und lebendig. Erinnern ihre kleinformatigen Epoxidharzplatten an informelle Experimente, so sind die großen Blätter als amorphe Berglandschaften deutbar. Die Leuchtkästen wiederum entwickeln den Charakter bewahrenswerter Fundobjekte.

Das alles müsste man nun noch nicht besonders finden, wenngleich der ästhetische Eindruck schon bei oberflächlicher Betrachtung berührt. Besonders ist vor allem die Entstehungsart der Zeichnungen. Sie alle beruhen auf schon längerem Experimentieren mit Tusche per Guss, Fingern, Pipette oder Rakel. Die besondere Wirkung der Blätter bzw. Objekte ist allerdings dem Einsatz von Benzin zu verdanken, das die Verteilung der Tusche beeinflusst, sich dabei verflüchtigt, aber das Papier durchscheinend werden lässt, was man besonders schön bei den Lichtkästen wahrnehmen kann. Wenn die Künstlerin selbstverständlich bewusst die Materialien einsetzt und bearbeitet, das Ergebnis ist gleichwohl dank der Eigenschaften des Benzins kaum berechenbar. Dieser experimentelle Aspekt macht das Ganze reizvoll.

Arbeiter und Werkzeug kommen nicht zusammen

Morgensterns „Bergen“ gegenüber hat Maximilian Stühlen absichtsvoll seine geheimnisvoll erscheinende Arbeit platziert. Es handelt sich um eine 3D-Animation mit dem nicht weniger geheimnisvollen Titel „RGB-Mining“. Auf dem Bildschirm erscheint eine in Blau und Grau getauchte karge Berglandschaft, auf die hin und wieder ein etwas unheimliches Licht strahlt. Mit der Zeit wird dieser Lichtpunkt größer und entpuppt sich schließlich als zwei Gestalten, die wie Goldsucher mühsam in der Erde zu graben scheinen. Sie haben aber keine Werkzeuge, etwa Hacken, in den Händen. Eine solche schwebt dann zwar irgendwann über den Bildschirm, aber nur als Solonummer, unerreichbar für die Akteure. Arbeiter und Werkzeug kommen nicht zusammen. Das Mining bleibt so virtuell, sinnlos. Stattdessen hängen drei „reale“ Hacken an der Wand. Sie sind Ergebnis eines UV-Prints auf Alu-Dibond und somit wohl auch kaum dafür benutzbar, was sie vorgeben zu sein. Besonders beeindruckend an Stühlens Arbeit ist das Atmosphärische der Darstellung. Ihr ist etwas Orwellsches eigen. Diese „schöne neue Welt“ möchte man wohl eher nicht erleben.

Abschließend sei auf eine weitere Präsentation verwiesen. In der Räumlichkeit vor dem Projektraum ist derzeit die Ausstellung „Von der Kunst zu fördern“ zu sehen. Sie vereint Werke aus der Sammlung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden – das Finanzinstitut begeht 2021 seinen 200. Geburtstag – sowie 25, im vergangenen Jahr an die Städtische Galerie als Dauerleihgaben seitens der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Ostsächsischen Sparkasse übergebene Arbeiten.

beide Ausstellungen bis 19. September, Di–So 10 bis 18 Uhr, Fr bis 19 Uhr

Von Lisa Werner-Art