Das selbstorganisierende System – „Lapdance“ im Festspielhaus Hellerau

Dresden

„Könnte ich euch um einen Gefallen bitten? Wenn ihr das versucht, dann macht es doch bitte richtig.“ Angesichts dieser Worte Jacopo Godanis, Künstlerischer Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company, die er während einer Probe im Festspielhaus Hellerau äußert, könnte man glatt die Ohren anlegen. Stattdessen erntet er herzliches Lachen von seinen Tänzern. Hier wird eins deutlich: Das Miteinander ist nicht nur ein entspanntes; das Ensemble ist gereift und zeigt Selbstbewusstsein und Eigeninitiative in der täglichen Arbeit. Bis dahin war es ein harter Weg. Seit der Spielzeit 2015/2016 steht Godani dem Ensemble vor. „Seitdem haben wir wirklich hart gearbeitet“, so seine Worte. „Wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem sich unsere jahrelangen Recherchen bemerkbar machen“.

„Die strenge Hand liegt mir nicht“

Das meint er sowohl hinsichtlich der Entwicklung neuer tänzerischer Techniken also auch in einem sozialen Zusammenhang. Seine Rolle ist die eines Diktators auf keinen Fall, wie er betont. „Es gibt noch so viel Raum, neue Techniken zu entwickeln. Das schaffen wir gemeinsam mit den Tänzern.“ In dieser Gemeinsamkeit haben alle Beteiligten eine Struktur entwickeln können, die ganz von selbst funktioniert. Diese Selbstständigkeit ist im Probenprozess deutlich sichtbar. Godani sitzt am Rand und greift nur gelegentlich ein. Es gibt hier kein starres Raster. Alle sind an der Planung der einzelnen Tage, der Woche und der gesamten Spielzeit beteiligt. „Die strenge Hand liegt mir nicht. Das führt nur dazu, dass Einzelne sich in eine Führung einfügen und keine Verantwortung übernehmen wollen. Das macht dumm. Deshalb fokussieren wir uns darauf, dass alle ihre jeweilige Rolle innerhalb dieser sozialen Umgebung, die die Company bildet, verstehen. Die Tänzer wissen selbst am besten, wie sie funktionieren“, so Godani weiter. „Das führt auch dazu, dass ich mich teilweise ein bisschen nutzlos fühle. Ich muss demzufolge immer wieder neue Ideen entwickeln, um die Tänzer herausfordern zu können.“ Dass im Ergebnis unabhängig agierende Künstler die Tanzfläche beherrschen, beeindruckt selbst Fabien Voranger, ehemaliger erster Solotänzer des Semperoper Balletts, der mittlerweile überall auf der Welt als Ballettmeister mit unterschiedlichsten Companies gearbeitet hat und bei den Proben in Hellerau assistiert. Seinen Worten zufolge hat er eine vergleichbare Arbeitsweise bislang noch nirgendwo erlebt.

Ganz nah an den Tänzern

Und dieser Ansatz geht auf, womit die Grundlage geschaffen ist, zeitgenössische Konzepte zu erarbeiten, ohne bisher Dagewesenes über Bord zu werfen. Neues soll nicht einfach nur anders sein. Deshalb wird Godani in der kommenden Spielzeit auch neue Wege gehen und Gastchoreografen integrieren.

Im neuen Abend der Company mit dem suggestiven Titel „Lapdance“ hat er aber noch alle Fäden in der Hand. „Mit einem Titel versuche ich immer, eine Ahnung davon zu vermitteln, was die jeweilige Arbeit mit sich bringt“, so Godani. Treffender könnte der Titel tatsächlich nicht ausfallen. Das Publikum findet sich an drei Seiten der Tanzfläche gruppiert, ganz nah an den Tänzern. Die vierte Seite besetzt das Kubus Quartett, dessen Damen Kompositionen von Bartók und Schöllhorn live zum Besten geben.

„Es geht hier darum, einen Eindruck von der Intimität auf der Probebühne zu vermitteln. Es sind die kleinen Details. Man kann die Tänzer während des Stücks miteinander sprechen hören, sich gegenseitig die Einsätze und einzelnen Rhythmen vermitteln. Dadurch entsteht eine sehr enge Beziehung zum Publikum.“ Mit dieser ungewohnten Publikumssituation hat Godani auch die erste Arbeit des Abends, „Metamorphers“, die bereits 2016 in Hellerau zu sehen war, ganz neu arrangiert und hin zu einer Dreidimensionalität geöffnet. Das ist komplex. Während der Probe braucht es mehrere Durchgänge, bis die Tänzer schließlich dort landen, wo sie hin sollen, in zwei exakt im Raum ausgerichteten Linien.

Atmosphärische Studien am lebenden Objekt

Der zweite Teil des Abends, die Dresden-Premiere des Stücks „Satelliting“, hatte bereits im Dezember in Frankfurt seine Uraufführung. Was sich hier auftut, ist eine Art Ritual einer ganz anderen Welt. Godanis effektvolle Lichtexperimente sind hier auf die einzelnen Tänzer appliziert, einige tragen LED-Leuchten am Körper. Mit Helium gefüllte Ballons füllen den Raum gänzlich schwerelos, ein sanftes Wogen mitten im Publikum, vereinzelt als Teile der Kostüme. Die Assoziation zum Titel einer Arbeit William Forsythes rückt dabei in den Hinterkopf: „Three Atmospheric Studies“; atmosphärische Studien am lebenden Objekt.

Bis zur Premiere am Freitagabend gilt es allerdings, noch einige Details zu korrigieren. „Pass auf, dass das nicht aggressiv wirkt“, kommt aus Godanis Richtung. Ein kurzes Nicken der Tänzerin. Mehr braucht es nicht in diesem Team.

Dresden Frankfurt Dance Company mit „Lapdance“ im Festspielhaus Hellerau. Dresden-Premiere am 31. Januar, weitere Vorstellungen am 1., 2., 5., 7. und 8. Februar jeweils 20 Uhr, am 6. Februar um 15 Uhr, am 9. Februar um 16 Uhr.

Von Rico Stehfest