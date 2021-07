Das ist der „Neubau für zeitgemäße Kunst Dresden“ auf dem Altmarkt

Dresden

Auf dem Altmarkt ist seit einigen Wochen eine neue Baustelle besonderer Art. Dort wurde der Grundstein zum „Neubau für zeitgemäße Kunst Dresden“ gelegt. Es ist ein Projekt des Vereins DEI FUNK WuK, Parasit – Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst, Neue Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft e.V.

Ein großes Tor lädt in die Beletage des NBZKD ein. Werke von mehr als 40 internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind zu sehen, mit einem „Beitrag aus dem Jetzt“. Videoarbeiten können auf einem großen Bildschirm in einem Zelt angeschaut werden. Ein Programm aus Kunst im öffentlichen Raum, Musik, Workshops und Diskussionen begleitete diesen Ort bisher.

Arbeiten der beteiligten Künstler spreche in der Stadtmitte für sich. Quelle: Constanze Böckmann

Die Ausstellung wurde am Sonnabend durch eine kurzzeitige Präsentation von spontan agierenden Künstlern und Performern ergänzt, die entweder noch Werke für den Tag zeigten oder auf der Freifläche aktiv wurden. Den Nachmittag vor der langen Nacht der Museen eröffnete die Musikerin Kasia Majchrzak mit ihrer Oboe. Nachdem die Künstlerin und Performerin Sophia Mix aufgetreten war, spielte der Musiker Dominik Friedrich. Besonders klangvoll schlossen den lauen Abend auf dem Altmarkt die Berliner Band Kinbom & Kessner, ein Kooperationsprojekt zwischen dem schwedischen Lap Steel Musiker und Komponisten Fredrik Kinbom und der deutschen Theatermacherin Sonja Kessner.

Parasitäres Andocken an städtische Problemfelder

Die Initiative DEI FUNK WuK, Parasit ist dabei aus der nahezu gleichnamigen Plattform-Gruppe innerhalb der Kulturhauptstadtbewerbung Dresdens hervorgegangen. Die zwölf Mitglieder sind Teil Dresdner Kulturinstitutionen und bildende sowie darstellende Künstler aus der Freien Szene. „Wir docken uns parasitär an Problemfelder in Stadt, Kultur und im Stadtraum an“, erklärte Frank Eckhardt, einer der Organisatoren. 2020 gab es eine ähnliche Aktion. Am Neumarkt konnten Künstler zu Zeiten der Pandemie für einen Tag mit ihren Arbeiten sichtbar werden, im sogenannten NichtMuseum.

Der NBZKD ist ein Hinweis, vielleicht auch eine Antwort auf – und mehr noch eine Frage nach – dem Ort für zeitgenössische Kunst in Dresden. Es gab schon verschiedene Ansätze der Stadt, der Gegenwartskunst einen Platz einzuräumen. In den 90er Jahren entwarf der US-amerikanischen Künstler Frank Stella eine Kunsthalle nahe des Zwingers. 2008 gab es sehr konkrete Pläne zu einem Neuen Gewandhaus am Neumarkt, wo die zeitgenössische Kunst ihren Raum einnehmen sollte. Auch dies wurde wieder gekippt. Die Mittel und Ideen für eine ähnliche Nutzung der Robotron-Kantine liegen derzeit auf Eis. Dresden „verzichte hierbei bewusst auf die zeitgemäße Kunst und die Chancen, die sich für die Stadt hieraus ergeben könnten“, sagte Eckhardt.

Eine Woche ist dieser Ort noch zu besuchen, Kunst zu bestaunen. Im Schatten und in der Sonne lädt er ein, zum Verweilen, zum Schauen, Hören oder um miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Freitag ist um 20 Uhr ein Folk-Konzert der Band BaranButz geplant.

Den Abschluss bildet das Richtfest am Sonnabend um 14 Uhr mit DEI FUNK WuK und der Dresdner Impro- Theatergruppe YesOderNie. Anschließend gibt es Musik von Max Loeb, dessen Songrepertoire durch alle Musikgenres geht, sowie dem Musiker und Komponisten Thabet Azzawi. Danach kommt die Liedermacherin und Künstlerin LonA mit ihren Songs auf die Bühne. Um 18 Uhr startet dann der Tanzabend zum Ausklang.

Es lohnt sich, den Ort für die zeitgemäße Kunst aufzusuchen. Wer weiß, wann, wo und wie er das nächste Mal auftaucht.

