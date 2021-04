Das große Trotzdem – Hellerau Photography Award „Portraits“ in Dresden

Dresden

Wie sie da steht auf ihrem Board, die Hände in den Taschen und eine Ernsthaftigkeit im Blick, die sich in dieser Unbedingtheit nur bei Kindern findet, kommt der innere Ruf Respekt! wie von selbst. Ein Mädchen, das schon einiges gesehen, erlebt haben muss, dafür aber kein Mitleid will. Das machen ihre wachen Augen sofort klar. Um sie herum gruppiert sich eine dröge Vorortwelt aus Asphalt, Zäunen, Mauern, Containern. Doch spielt dieses Szenario nicht in der Dritten Welt, sondern in der EU. Genauer gesagt, in Irland.

Fotoserie über irische Traveler ohne Preis

Der Autor Ken Bruen hatte seinem Galway-Ermittler Jack Taylor einst einen Fall um die auch Tinker genannten Traveler gestrickt. Sie haben als fahrendes Volk zwar eine üppige Tradition in ihrer irischen Heimat, die aber in Zeiten, wo scheinbar nur das Konzept bürgerlicher Sesshaftigkeit akzeptiert wird, kaum noch etwas gilt. Tamara Eckhardt war dort, in Carrowbrowne an den Rändern Galways, und hat der Gemeinschaft von Traveler-Kindern nun einen so intensiven Auftritt in ihren Fotos verschafft, dass tatsächlich nur ein Seufzer bleibt, weil Eckhardts Serie zwar wunderbar präsentiert wird, aber ohne Preis auskommen muss.

Was seinerseits auf die Stärke des diesjährigen Hellerau Photography Award „Portraits“ zurückzuführen ist, der wie im Vorjahr in einer großen Ausstellung in den Technischen Sammlungen Dresden gezeigt wird (ab Sonntag auch fürs Publikum). Das gesetzte Wettbewerbsthema „Togetherness“ beschwört dabei den Zusammenhalt, ohne ihn pathetisch überzubetonen. Auf einen maßgeblich pandemiebedingten Widerspruch weist schon der Juror Tomasz Lewandowski in seinem Vorwort zum Katalog hin, wo er die „neuen Vorgaben“ anspricht, „die das Introvertierte fördern und das Extravertierte im ,analogen’ Umgang mit den Mitmenschen unter Verdacht stellen“.

„Corona Rhapsody“, eine Bildgeschichte zum Status des Landes in Zeiten der Pandemie, erhielt den 1. Preis. Quelle: Rafael Heygster & Helena Manhartsberger

Erschöpfte Pandemie-Bekämpfer aus Italien

Damit ist naheliegenderweise ein Feld dieses Porträt-Jahrgangs klar abgesteckt: Corona. Seine thematische Präsenz dominiert jedoch nicht. Besonders aus Italien kommen dennoch ergreifende Fotos dazu: Andrea Frazzettas Serie „The Life and Death Shift“ und Arianna Arcaras Schwarz-Weiß-Aufnahmen „Fine turno“ (Schichtende), die Helfer in all ihrer Abgekämpftheit zeigen. Frazzetta fotografierte vor einem Jahr in Norditalien, auch Arcaras Bilder stammen aus dem Vorjahr. Und es ist einfach beklemmend, sich vor Augen zu führen, wie wenig wir aus dem Geschehen damals gelernt haben.

Arcaras Fotos teilen sich einen kleineren Raum mit Gabriele Micalizzis Serie und Video „Purgatory“, das den Schmerz und die Erleichterung derer zeigt, die auf das Virus getestet werden – alles untermalt und somit überhöht durch sakrale Musik. Wem das titelgebende Fegefeuer dann aber doch eine Nummer zu groß daherkommt, dem sei entgegnet, dass Dante-Bezüge in Italien vor allem im vergangenen Jahr gar nicht so selten auftauchten. Zudem war das Land mit einer Dramatik konfrontiert, wie man sie sich hierzulande gar nicht vorstellen will.

Zur Galerie „Togetherness“ – Hellerau Photography Award „Portraits“ 2021 in den Technischen Sammlungen Dresden

1. Preis für Corona-Bildgeschichte

Zurück zum Wettbewerb: Der mit 5000 Euro dotierte 1. Preis geht an Rafael Heygster und Helena Manhartsberger für ihre Serie „Corona Rhapsody“. Sie erstellen eine tatsächlich locker miteinander verbundene Bildgeschichte, die den Status des Landes zeigt: den Bremer Senat bei der Arbeit mit viel Abstand, ein Notkrankenhaus auf dem Messegelände Hannover (das bis heute nicht öffnen musste) oder auch die zahlreichen Pappkameraden im Stadion von Borussia Mönchengladbach, sozusagen Potemkinsche Fans.

Weitere Preise für Fotos jenseits Corona

Mit den weiteren Preisträgern (und nicht nur mit ihnen) bewegen sich Sujets und Anliegen aber deutlich weg vom Aktuellen. Tim Franco (2. Preis, 2000 Euro) porträtiert in „Unperson“ Menschen, die aus Nordkorea geflüchtet sind, und stellt ihre Fotos denen koreanischer Grenzsituationen zur Seite, bis hin zu einer durchbrochenen Brücke über einen Eis führenden Fluss. Manuel Frolik (3. Preis, 1000 Euro) schafft seinerseits eine völlig andere Form des Zusammenseins. Er montiert sein Foto in andere – und erscheint so auf Polaroids mit Madonna, Tom Waits, Andy Warhol oder Joseph Beuys, die außerdem noch lässig an einem Kühlschrank kleben. Wer offenen Auges durchs Haus geht, wird Frolik auch auf wesentlich älter anmutenden Bildern begegnen, etwa mit Oscar Wilde oder Jesse James.

Natalia Kepesz hat den Alltag der boomenden militärischen Sommerlager in Polen dokumentiert. Quelle: Natalia Kepesz

Militär-Sommerlager in Polen boomen

Den Residenzpreis, der einen Aufenthalt und eine Ausstellung im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau verspricht, erhält Natalia Kepesz aus Polen. Sie dokumentiert den Alltag der boomenden militärischen Sommerlager in ihrem Land. Mit ihrer Serie „Niewybuch“ konnte sie in diesem Jahr auch bei der Auswahl zum World Press Photo überzeugen.

Das Gemeinschaftliche, eine Verantwortung über uns und unsere Liebsten hinaus ist es, das aus vielen Fotos spricht und aus dem ein großes Trotzdem wächst. Die Spanierin Isabel Permuy baut ihrer kleinen Nachbarschaft ein Bilderdenkmal. Charlotte Sattler hat Anja und Erik begleitet, ein Pärchen mit Down-Syndrom, das in seiner Innigkeit geradezu beglückt. Nicht zu vergessen Yvonne Mosts „Wende. Wandel. Widersprüche“, eine wunderbare Arbeit am Fragment. Sie porträtiert Landschaften, Orte, Menschen, die durch die Geschichte einen gemeinsamen Herkunftsstempel verpasst bekamen. Was natürlich die Frage impliziert: Wie sieht er denn genau aus, der Zusammenhalt, heute und hier im Osten?

