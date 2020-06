Dresden

Am Freitag veranstaltet der Dresdner Jazzklub Tonne sein erstes Konzert nach langer Corona-Zwangspause. Zur Situation und zum Neustart befragten die DNN den Geschäftsführer Steffen Wilde.

Frage: Seit mehr als drei Monaten ist die Musik coronabedingt auch im Dresdner Jazzklub Tonne verstummt. Wie sind Sie und die Tonne durch diese Zeit gekommen?

Steffen Wilde: Unser letztes Konzert fand am 7. März statt. Danach gab es nur noch Absagen. Die kamen zuerst von den Künstlern, deren Tourneen „auseinanderfielen“, da andernorts schon nicht mehr gespielt werden durfte oder die Musiker wegen Grenzschließungen nicht mehr reisen durften. Kurz darauf war dann das Veranstalten in Dresden durch die Allgemeinverfügung untersagt. Es hat einige Tage gedauert, bis wir die daraus folgende Schocklähmung überhaupt überwunden hatten. Die neue Situation, die von heute auf morgen über uns hereingebrochen war, galt es erst einmal zu verarbeiten.

Steffen Wilde, Geschäftsführer Jazzklub Tonne Quelle: S. Rosenstiel.

Gab es in dieser Zeit auch Solidarität untereinander?

Sowohl uns gegenüber als auch von uns als Veranstalter unseren Partnern (Agenturen, Musikern, Veranstalterkollegen) gegenüber. Freunde der Tonne fragten per E-Mail, per Telefon, wie es uns geht, wie sie helfen können. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle großzügigen Spendern und all jenen Ticketkäufern, die unserer Bitte gefolgt sind, ihre bereits gekauften Karten für abgesagte Konzerte nicht zurückzugeben, sondern sie beim Nachholtermin einzusetzen, der in den meisten Fällen ja erst für 2021 angesetzt ist.

Es gab nur ganz Wenige, die sich den Kartenpreis rückerstatten ließen, oft sogar verbunden mit einer persönlichen Entschuldigung, dass der neue Termin wirklich nicht passt. Wir wiederum haben bei vielen nachgefragt, wie die Situation ist, haben in den vergangenen Monaten intensiv online und telefonisch Kontakte gepflegt. Dieser deutlich spürbare Zusammenhalt, diese Solidarität sind sehr berührend, tröstlich, erfreulich. Sie gaben und geben weiterhin Zuversicht und Kraft.

Umbau verschoben, Servicepersonal gekündigt

Wie viele Konzerte mussten Sie absagen? Wie war die Reaktion von Seiten der Künstler?

Allein bis zum Sommer mussten 50 Veranstaltungen in der Tonne abgesagt werden. Einige Konzerte aus dem Herbstprogramm wurden ebenfalls bereits verschoben bzw. abgesagt, da gebuchte Europa-Tourneen keinen Bestand mehr haben oder viel zu ungewiss ist, ob sie noch/schon stattfinden können. Die Künstler (bzw. Agenturen) mussten teils von sich aus absagen. Was unsere Absagen wegen der Allgemeinverfügung betraf, waren alle sehr verständnisvoll. Es gab niemanden, der nach Entschädigung oder Vertragsstrafe fragte. Eigentlich wurde mit allen rasch nach neuen Terminen gesucht. Die meisten Konzerte konnten dadurch auf ein Datum zumeist für 2021 verlegt werden. Ein paar wenige Konzerte sollen sogar noch im Herbst nachgeholt werden.

Mit welchen Einnahmen und Ausgaben hatten Sie für diese Zeit gerechnet und welche Verluste müssen Sie jetzt verzeichnen?

Uns gehen sämtliche Einnahmen aus (potenziellen) Kartenverkäufen für die geplanten Veranstaltungen verloren. Darüber hinaus Einnahmen aus Vermietungen und die nicht unerheblichen Gastronomieeinnahmen, die mit dem Publikumsbesuch einhergehen. Die Hauptposten der Ausgaben sind Gagen und Produktionskosten der Konzerte, die jetzt natürlich nicht anfallen. Gleich dahinter kommen hohe Beträge für Miete, Personalkosten für drei Angestellte und Betriebskosten. Einnahmen hatten wir seit Mitte März keine, während die drei großen Ausgabeposten unverändert anfielen. Unserem Servicepersonal mussten wir kündigen, seit 1. Juni sind die Angestellten in Kurzarbeit. Geplante Umbaumaßnahmen haben wir zunächst verschoben.

Haben Sie als Veranstalter und Veranstaltungsort von staatlicher Seite eine Unterstützung bekommen, wenn ja welche und in welchem Rahmen und war sie ausreichend?

Alle bis dato aufgelegten Rettungsprogramme waren für uns nicht relevant. Für alle hätte ein Liquiditätsengpass innerhalb der nächsten drei Monate auftreten müssen. Durch die institutionelle Förderung, die wir dankenswerterweise erhalten, ist unsere Lage aktuell (noch) nicht prekär. Wie sich die Situation in den Folgemonaten entwickeln wird, hängt selbstverständlich von den Bedingungen ab, unter denen ab September (dem Beginn unserer regulären Herbstsaison) und darüber hinaus veranstaltet werden darf. Ohne zusätzliche Unterstützung wird es tatsächlich nicht gehen.

Erste und riesige Bewährungsprobe für das Klubnetz

Viele Musikklubs sehen sich in ihrer Existenz gefährdet, wie sieht es für die Tonne aus?

Eine Zahl dafür kenne ich nicht. Doch es dürften viel zu viele sein. Die Musikclubs arbeiten zumeist sowieso am Rande des Existenzminimums. Ein Ausfall der Größenordnung und von der Dauer, die es jetzt gibt, ist von kaum einem Veranstalter zu verkraften. Wie gesagt, aktuell trifft es die Tonne noch nicht mit voller Härte. Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, haben Risiken gut eingeschätzt und entsprechend gearbeitet. Das verschafft uns in der jetzigen Lage einen gewissen Spielraum (im wahrsten Sinne des Wortes). Aber es ist deutlich absehbar, dass wir noch vor Jahresende in Not geraten werden, wenn es nicht möglich ist, annähernd unter Normalbedingungen Konzerte zu veranstalten oder es zusätzliche Hilfen gibt.

Die Tonne spielt wieder ■ 2 6. Juni, 20 Uhr: Jan Heinke (Stahlcello, Electronics) & Demian Kappenstein (Schlagzeug, Electronics) ■ 3. Juli, 20 Uhr: Elec-tronic Handmade Loopjazz mit Anna-Lucia Rupp (Stimme, Effekte, Gitarre, Pocket Piano) & Fama M’Boup (Stimme, Effekte, Kora, Drumpad) ■ 10. Juli, 20 Uhr: Vintage Jazz Funk mit Jochen Aldinger(Hammondorgel), Konnie Behrend (Gitarre) & Claas Lausen (Schlagzeug) ■ 17. Juli, 20 Uhr: Piano-Trio-Kunst mit Andreas Lammel ( Piano), René Bornstein (Kontrabass) & Florian Lauer (Schlagzeug) Eintritt jeweils 18 Euro Jazzclub Tonne im Kurländer Palais Tickets unter www.jazzclubtonne.de, www.jazzclubtonne.reservix.de sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen

Am 26. Juni soll nun endlich wieder ein Konzert im Tonne-Keller stattfinden können.

Die vier Konzerte, die wir jetzt veranstalten, werden im Wesentlichen aus Spendengeldern finanziert, die wir in der Zeit der Schließung erhalten haben. Im Januar 2020 hat sich das Klubnetz Dresden gegründet, die Interessenvertretung Dresdner Musikspielstätten, der 13 aktiv arbeitende Veranstaltungsorte der Landeshauptstadt angehören. Dass die Corona-Krise die erste große Bewährungsprobe des Klubnetz’ werden würde, hat bei der Gründung niemand ahnen können.

Wie sehr dieser Verband geholfen hat, zeigte sich in der Startnext-Spendenkampagne zur Rettung der Dresdner Klubszene, zu der noch im März aufgerufen wurde und wodurch innerhalb von nur drei Wochen die eindrucksvolle Summe von 70.000 Euro gesammelt werden konnte. Diese Gelder konnten dann auf die Klubs verteilt werden. Unseren Anteil setzen wir jetzt ein, um unsere Neustart-Konzerte zu finanzieren. Über eine klubeigene Kampagne (unser Coronation-Ticket) haben wir weitere Gelder dafür akquirieren können. Wir möchten nun den Spendern damit etwas zurückgeben, ihnen herzlich danken – für die Unterstützung der Tonne und der gesamten Dresdner Klubszene. Besonders wichtig ist uns, dass die Musiker und Veranstaltungstechniker wieder arbeiten können und dafür fair bezahlt werden.

Zukunft mit sehr vielen „Vielleichts“

Zu welchen Konditionen, welche Kompromisse müssen Sie dafür schließen? Wie viele Zuhörer können Sie reinlassen?

Für die vier Konzerte haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das vom Dresdner Gesundheitsamt sehr schnell genehmigt wurde und uns erlaubt, 50 Besucher einzulassen. Auch wenn das Konzept Abstandsregeln, Mund-Nase-Schutz, Desinfektion und andere inzwischen schon fast Alltag gewordene Dinge beinhaltet, sehen wir die Kompromisse eher als Chance: Wir sind uns sicher, dass die Abende zu sehr schönen Konzerterlebnissen werden. Es spielen erstklassige Musiker und wir haben darüber hinaus einige feine Überraschungen vorbereitet.

Was wird in den kommenden Monaten überhaupt möglich sein, welche Künstler können Sie einladen, werden auch Gäste von außerhalb Deutschlands kommen können?

Auf einen kurzen Nenner gebracht, was möglich sein wird: Wir wissen es nicht. Viele internationale Künstler werden nicht auf Tournee gehen können, weil vielleicht weitere Reiseverbote be- oder wieder entstehen, weil vielleicht die Kosten für Reisen zu hoch sind, weil vielleicht viele Veranstalter zögern, zu lange abwägen, vorsichtig abwarten, Konzerte mit ausländischen Ensembles zu buchen. Sehr viele „Vielleichts“. Die Entwicklung der Corona-Situation ist immer noch mit viel zu vielen Fragezeichen versehen, um hier klare Aussagen treffen zu können. Die Herbstsaison der Tonne war fertig gebucht, als uns die Krise traf. Etwa 50 Prozent davon sind Konzerte mit Künstlern, die nicht in Deutschland leben.

Veranstaltungen mit solchen Beschränkungen, wie sie derzeit nötig sind, können wir nicht über längere Dauer durchhalten. Das ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Die vier jetzt stattfindenden Konzerte sind Ausnahmen, deren Kosten die Einnahmen bei weitem übersteigen.

Wir warten – wie sicherlich einige andere – derzeit noch ab, sind aber z.B. vorbereitet, das Herbstprogramm verstärkt mit lokalen, regionalen und nationalen zu bestreiten. Doch, und das muss an dieser Stelle ganz deutlich gesagt werden, wird dies auf keinen Fall einen Qualitätsabfall bedeuten. Die Musikszene unseres Landes ist sehr stark, muss sich vor der internationalen Konkurrenz keinesfalls verstecken. Dass nicht mehr deutsche Bands in der Tonne aufgetreten sind, lag einfach an der Vielzahl der Angebote aus aller Welt und der Orientierung des Clubs darauf, seinem Programm Weltoffenheit und Internationalität schon immer zugrunde gelegt zu haben. Auch ein Programm mit ausschließlich in Deutschland lebenden Künstlern wäre definitiv ein hervorragendes Programm.

Was nützt Geld, wenn das Publikum nicht kommt?

Die Proteste von Veranstaltern werden immer lauter und verzweifelter, was wäre in Ihren Augen eine tragfähige Lösung, um Insolvenzen und das Sterben vieler Veranstaltungsangebote verhindern zu können?

Es sind ja nicht nur die Veranstalter an sich, die unter der Situation zu leiden haben. Es ist die gesamte Branche mit allen Beteiligten – den Veranstaltungstechnikern, den Servicekräften, den Caterern, etc., etc. Kommunale, Landes- und Bundespolitik haben bereits zahlreiche Hilfsprogramme aufgelegt. Sie helfen den einen mehr, den anderen weniger. Sie sind aber kein Allheilmittel. Sie fühlen sich aufgrund des Ausmaßes der gegenwärtigen Krise oft an wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube dennoch, dass wir für jeden Hilfsversuch dankbar sein sollten, der in diesen Tagen unternommen wird. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass es eine derart extreme Situation zuvor noch nie gegeben hat. Es ist für jeden Einzelnen von uns im Augenblick Neuland, wie man damit umgeht.

Ich selbst wünsche mir sehr oft auch (viel) mehr Unterstützung gerade für uns Veranstalter. Doch kann es nicht allein Aufgabe der Politik sein, uns zu retten. Was nützt uns Geld für ein weiteres halbes Jahr, um zu überleben, wenn das Publikum nicht kommt. Denn auch dessen Zurückhaltung ist unter den gegebenen Umständen mehr als verständlich.

Hier sind Sie als Veranstalter jetzt enorm gefordert...

Wir müssen unter zugegebenermaßen äußerst erschwerten Bedingungen unserem Publikum verstärkt interessante, spannende Angebote unterbreiten. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Verlagerung unserer Aktivitäten ins Internet noch die Unterbreitung anderer kostenloser Angebote. Unsere Kreativität ist gefordert. Wir müssen uns unser zögerndes, vielleicht ängstliches Publikum erobern, indem wir Konzepte entwickeln, die so offen, aber auch so sicher wie möglich sind. Das ist eine Herausforderung, aber das ist – flapsig gesagt – unser Job. Ich möchte mit der Tonne nicht gerettet werden, ich möchte mit der Tonne zur Rettung beitragen.

Kunst und Kultur brauchen dringend Unterstützung, um Freiraum zu haben...

Das ist eine generelle Forderung, die nur bedingt mit der aktuellen besonderen Situation zu tun hat. Für dieses Verständnis an den richtigen Stellen, die unterstützen können, arbeiten wir als kluge Veranstalter sowieso. Dafür kann ich nicht die Corona-Krise ausnutzen. Die tragfähige Lösung für eine Rettung besteht in der Erkenntnis, wie wichtig Kultur ganz generell für unser Leben ist. Sie besteht aus echtem Zusammenhalt, aus Gemeinschaftsgefühl, aus wahrer Solidarität.

Welche Ansätze erwarten Sie dafür von der Stadt Dresden?

Es wäre schön, wenn die Stadt Dresden sich auf ihre längst und lange vorhandenen, mannigfaltigen Kultureinrichtungen besinnen und diese nach Kräften unterstützen würde. Die Hochkultur ist stark aufgestellt. Doch vor allem in der freien Szene liegen seit Jahren Diamanten, denen nur zum ihnen gebührenden Glanz verholfen werden muss. Wir brauchen nicht noch mehr Touristen-Lockfallen, bei denen Altbekanntem einfach nur ein neues Mäntelchen umgehängt wird. Wir haben kulturelle Anziehungspunkte zur Genüge. Mit denen arbeiten, diese stärken, das sollte im Fokus stehen. Vor allem, um den Dresdner Bürgern die kulturelle Vielfalt ihrer Stadt nahezubringen. Touristen werden es Dresden dann ganz von selbst danken, wenn sie nicht im Barock landen, sondern in einer traditionsbewussten, aber zugleich vielfältigen, weltoffenen, modernen Stadt.

Von Kerstin Leiße