Das bedeuten die „Vermisst in Benin“-Plakate in Dresden

Der Künstler Emeka Ogboh will mit einer Aktion in Dresden auf die Restitutionsdebatte um die Benin-Bronzen aus der Sammlung des Museums für Völkerkunde Dresden aufmerksam machen. Die dafür entstandenen Plakate mit dem Schriftzug „Vermisst in Benin“ sind noch bis zum Montag im Stadtbild zu sehen. Ogboh wurde 1977 in Enugu in Nigeria geboren. Der Sound- und Installationskünstler lebt seit sechs Jahren in Berlin.

Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um Skulpturen aus dem historischen Königreich Benin im heutigen Nigeria. Am Königshof von Benin waren die kunstvollen Messinggüsse Teil der Ausstattung von Gedenkaltären vergangener Königsahnen, gehörten zum rituellen Inventar am Hof oder waren in Form von Messingplatten bildliche kulturelle Dokumente, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mitteilten.

Besonders umstrittenes Sammlungskonvolut

Die Skulpturen berichten von der Bedeutung Benins in der afrikanischen Geschichte und seiner globalen Vernetzung. Die Bronzen sind von britischen Kolonialtruppen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge einer sogenannten Strafexpedition in Benin City geplündert und nach Großbritannien gebracht worden. Die fünf Bronzen, die im Mittelpunkt von Ogbohs künstlerischer Intervention stehen, kamen zwischen 1899 und 1904 an das Museum für Völkerkunde Dresden. Sie wurden mit Finanzmitteln des bekannten sächsischen Mäzen Arthur Baessler (1857-1907) bei dem britischen Ethnographica-Händler William D. Webster (1868-1913) in London erworben, wie die SKD weiter mitteilten.

Die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen, zu denen das Museum für Völkerkunde Dresden gehört und die seit 2010 Teil der SKD sind, bemühen sich seit Jahren um die Aufarbeitung der Provenienzen ihrer Objekte. Ein bedeutender Teil dieser Exponate steht allein aufgrund des Zeitkontextes seines Erwerbs im historischen Zusammenhang mit dem Kolonialismus. Die Benin-Sammlung des Museums für Völkerkunde Dresden gilt als besonders umstrittenes Sammlungskonvolut. Sie ist Teil eines großen Bestandes von Benin-Bronzen, die sich im Besitz europäischer und nordamerikanischer Museen befinden.

Der Umgang mit seiner kolonialen Vergangenheit dürfte in Deutschland generell neu thematisiert werden. Dafür steht nicht zuletzt das kürzlich nach sieben Jahren Bauzeit eröffnete Humboldt Forum in der Mitte Berlins. Auch dort sollten Benin-Bronzen gezeigt werden. Nigeria hat allerdings schon wissen lassen, dass es die Stücke nicht in Berlin ausgestellt sehen will, sondern deren Rückkehr nach Westafrika fordert.

