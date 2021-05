Das Staatsschauspiel Dresden öffnet am 1. Juni wieder

Dresden

Am 1. Juni kann das Staatsschauspiel Dresden seine Spielstätten endlich wieder für sein Publikum öffnen. „Es war für uns keine einfache Zeit – insbesondere auch für die künstlerischen Teams und das Ensemble, die mit großer Disziplin im vergangenen Jahr Inszenierungen probten und zur Premierenreife brachten, ohne Gewissheit zu haben, wann es für sie endlich möglich sein würde, das Erarbeitete dem Publikum zu präsentieren“, sagte Intendant Joachim Klement.

Begonnen wird mit der Uraufführung von „Konferenz der Abwesenden“ am 1. Juni, 19.30 Uhr im Kleinen Haus 1, einer Produktion von Rimini Protokoll, die „in der weltumspannenden Krise einer Pandemie die Antwort radikal in weltweiter Zusammenarbeit findet“. Und doch sei diese zutiefst lokal verankert, heißt es zudem in der Ankündigung: „im Setting einer Konferenz, zu der niemand anreisen kann und Menschen aus der eigenen Stadt die Identität eines abwesenden Konferenzgastes übernehmen, um ihm so den eigenen Körper, die eigene Stimme und die eigene Anwesenheit zu leihen“.

Am 4. Juni folgt die digitale Premiere „Das Buch der Unruhe“ nach Fernando Pessoa, die von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages live aus dem Lichthof des Albertinums gestreamt wird. Unter der Regie von Sebastian Hartmann ist keine Inszenierung im herkömmlichen Sinn entstanden, eher eine theatrale Installation zu Pessoas Lebenskonzeption, in der bewusste Isolation und Kontemplation, Schlaf und Traum, wichtiger als das aktive Alltagsleben sind. Die achtstündige Aufführung soll deshalb für die digital zugeschalteten Zuschauer in der Zeit des Schlafes, für die Dauer einer Nacht, stattfinden.

In der Regie von Rafael Sanchez ist dann Carlo Goldonis „Trilogie der Sommerfrische“ am 11. Juni, 19.30 Uhr, die erste Premiere, die nach langer Zeit wieder auf der großen Bühne im Schauspielhaus zu sehen sein wird. Die B-Premiere findet am Folgetag statt. Die Bürger:Bühne zeigt am 18. Juni, 19.30 Uhr, im Kleinen Haus 1, „Die Räuber*innen“ nach Friedrich Schiller (Regie: Yves Hinrichs) mit Jugendlichen.

Die Uraufführung von „Anschluss“ von Jaroslav Rudiš, inszeniert von Alexander Riemenschneider, beschließt am 25. Juni, 19.30 Uhr, im Kleinen Haus 1, den Premierenreigen im Juni (B-Premiere 26. Juni). Grenzorte und die Erfahrungen von Menschen, die dort leben, und die Sehnsucht nach Sicherheit und Identität, die mit klaren Grenzen oftmals Hand in Hand zu gehen scheint, stehen in diesem Auftragswerk des Staatsschauspiels im Mittelpunkt. Das Stück spielt an der sächsisch-böhmischen Grenze am Bahnhof eines einst mondänen Luftkurorts.

Der Vorverkauf für die Premieren hat bereits begonnen.

