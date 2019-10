Stephen Sondheim – der amerikanische Musicalkomponist und Textautor – wird im März 90 Jahre alt. Mit seinen Musicals setzte er einen Broadwayerfolg nach dem anderen. Nun ist Sondheims größter, hierzulande aber kaum bekannt, in neuer deutscher Fassung „Sunday in the Park with George“ an den Sächsischen Landesbühnen in Radebeul zu sehen.