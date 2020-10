Dresden

Bedrohlich blickende Augen fixieren das Publikum. Der Wolf hat soeben die Großmutter gefressen, verschlingt kurz darauf auch Rotkäppchen. Die Angst bei den Kindern hält sich allerdings in Grenzen. Bereits zuvor hatten die jungen Zuschauer den bösen Wolf eher ausgelacht, als dass sie sich vor ihm fürchteten.

Und das, obwohl seine Rolle im Märchen „Rotkäppchen“ die Inkarnation des Bösen ist. Manche interpretieren das Tier gar als übergriffigen Mann, der sich an jungen Mädchen zu schaffen macht.

Die Imagination beim Publikum ist gefragt

Das ist in der Fassung von Frank Alexander Engel (Regie/Bühne/Kostüme/Puppen) nur an einigen wenigen Stellen zu spüren. Beim ersten Treffen zwischen Rotkäppchen und Wolf etwa muss sich das Raubtier auf einen Gehstock stützen, kann sich nur mit Mühe an den Esstisch im Restaurant setzen und verabschiedet das junge Mädchen mit dem Satz: „Rotkäppchen, ich hab dich zum Fressen gern.“

Nach „Die drei Räuber“ und „Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen“ ist Engel mit seinem Puppentheater „Rotkäppchen“ zurück auf der Bühne des theaters junge generation (tjg.). Das Märchen nach den Gebrüdern Grimm erzählt Engel klassisch, setzt es aber modern um. Dabei ist viel Imagination vom Publikum gefordert.

Große Vielfalt an Figuren und Objekten

Das Bühnenbild ist abgespeckt, besteht quasi nur aus einer Kreidetafel mit mehreren Fenstern. Durch Licht- und Geräuschkulissen entstehen dennoch eindrucksvolle Szenen. Für die Charaktere benutzt Engel ganz unterschiedliche künstlerische Mittel: Das Rotkäppchen ist etwa eine Vierfüßer-, der Wolf eine Klappmaulpuppe. Großmutter, Jäger und Mutter sind Puppenspieler, die eine überdimensionale Flachmaske tragen.

Der Wechsel der einzelnen Schauplätze funktioniert überraschend gut. Bereits zu Beginn hatten die drei Spieler ( Alina Montana Weber, Ulrike Schuster und Carlo Silvester Duer) den Weg zur Großmutter durch den Wald mit Kreide an die Tafel gemalt. Immer wieder unterbrechen sie die Geschichte mit erzählerischen Elementen und verorten auf der Karte, wo sich die einzelnen Charaktere derzeit befinden.

Besonders als der Jäger und die Mutter Rotkäppchen hinterhereilen, fällt den Zuschauern die große Vielfalt an Puppen und Objekten auf, die das Stück ausmachen. Um den Weg der beiden zu visualisieren, greifen die Spieler zu Holzfiguren, die an der Tafel entlangwandern.

Durch fließende Übergänge erzeugt Engel eine Dynamik, die die Geschichte vorantreibt. Auch Kenner des Märchens kommen so auf ihre Kosten, wenngleich der Wolf eher zum Kuscheltier mutiert. Aber Engel wollte eine zielgruppengerechte Inszenierung, schließlich ist das Stück für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Nächste Vorführungen: Di und Mi, 10 Uhr. Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 6 Euro und Kinder bis 14 Jahren zahlen 5,50 Euro.

Von Felix Franke