Zittau

Schon die Eröffnung am heutigen Donnerstag um 19 Uhr symbolisiert die Schwierigkeit: Zeitgleich in drei Kinos läuft „ Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes“. Neben dem Kunstbauerkino Großhennersdorf, der Mutter des ambitionierten Neißefilm-Festivals, das per trinationalem Wettbewerb und übers Kulturdreieck rings um Zittau verteilten Spielorten ein europaweites Unikat darstellt, wartet der Film im Kino Kadr in Bogatynia am anderen Ende des riesigen Tagebaus zu Turow (mittlerweile unter dem Meeresspiegel) und im benachbarten Hrádek nad Nisou, dort im Brána Trojzemi.

Wichtig: Es findet überhaupt statt. Und zwar egal, ob die Grenze bis dahin offenbleibt. „Wir sind vorbereitet“, betont Ola Staszel bei der Görlitzer Pressekonferenz im lauschigen Camillokino, präsentiert den 17. Festivaljahrgang als „Wild Edition“ von einer kompakten Fünferbrigade samt einem grandiosen Trickfilmtrailer der beiden Dresdner Filmemacher Annegret Ehrhardt und Till Giermann vor zwei interessierten Journalisten – diesmal nicht in Wahlkampf-, sondern in Krisenzeiten. Daher ohne Ministerpräsidenten, der als einer von drei Schirmherren hier im Vorjahr einfach hereinschneite. Falls die Grenze – wie einst im März – doch noch über Nacht plötzlich geschlossen werden sollte, könnte maximal die Übersetzung vor Ort leiden, weil der Transfer der Leute und die Abschätzung der Folgen schwerfiele, betont die Festivaldirektorin.

Anzeige

Bis Sonntag bleiben vom fertigen Programm für Mai vier statt sechs pralle Festivaltage – die Zahl der Veranstaltungen ist mit 75 bei rund bei der Hälfte, ebenso wie jene der Filme (62 von 130), jene der bespielten Ortschaften sinkt um zwei auf zwölf, jene der beteiligten Spielstätten um zehn auf 15. Wie schon beim Filmfest in Dresden ist – mangels anderer Termine nach Venedig und Cannes – auch das Interesse der Filmemacher an der leibhaftigen Begegnung gewachsen, zumindest als eilige Bekundung vorab. Alles andere wird man sehen.

Weitere DNN+ Artikel

Ausgelebter Dreiklang

Gewertet werden drei deutsch-tschechisch-polnische Wettbewerbe für den besten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilm. Damit das trinationale Dreierlei perfekt ist, starten in jedem der drei Wettbewerbe drei Filme aus jedem Land. Ebenso sind die drei Jurys natürlich derartig besetzt. Außerdem gibt es jeweils Preise für beste Einzelleistung, Szenenbild und Drehbuch. Und zwei Publikumspreise – je für einen Kurz- und einen Lang- oder Doku-Film – die allerdings diesmal der Gerechtigkeit wegen (damit alle abstimmen können) erst nachträglich verliehen werden. Der Hauptpreis, genannt „Drei-Länder-Preis der Kunstministerin“, ist mit 10 000 Euro garniert und gilt dem besten Spielfilm.

Auch die Zahl der Sitzplätze ist bekanntermaßen arg begrenzt. So darf das Görlitzer Kinoleinchen Camillo als einziger wilder Austragungsort in der gefühlten Europadoppelstadt beiderseits der Neiße nur zwölf (von 38 Plätzchen) anbieten – hier finden insgesamt elf Veranstaltungen statt. Darunter eine der fünf begehrten Extrashows am Sonntag (20 Uhr), in der die Preisträger gewürdigt werden.

Besonders wird die Preisverleihung am Sonnabend (17 Uhr) – denn das Filmtheater Ebersbach (eine Art Bürgerinitiative schuf hier als Verein eine Art Stadtkulturhaus mit lustigem Programm) ist nach längerer Zeit wieder mit im Boot. Acht Neiße-Fische, wie immer Unikate von Andreas Kupfer, warten, ein Schirmherr kommt auf jeden Fall. Genau dort wartet am Sonntag (14 Uhr) eine Würdigung ganz anderer Art: Ein Gundermann-Sonderprogramm mit „Gundermann Revier“ von Grit Lemke samt Gespräch sowie einer offenen Bühne für dessen nachahmende Erben – für jene, die die dazwischenliegende Festivalparty in Großhennersdorf (ab 22 Uhr mit DJ Ipek) beizeiten beendeten.

Garniert wird der Jahrgang mit drei bemerkenswerten Fotoausstellungen, natürlich in drei Ländern: Markus Mauthes „An den Rändern der Welt“ über die Vielfalt indigener Lebensweisen (Rathaus Zittau), Richard Thielers Serie mit Kinofassaden aus ganz Europa, tagsüber verwaist und oft dröge, abends erleuchtet und belebt (Kunstbauerkino und Mestské divadlo in Varnsdorf) sowie Paweł Dusza samt der Fotografie-Gesellschaft Bełchatów und der fotografischen Sektion Bogatynia der BG Flash Group (Zielone Wiosła in Sieniawka). All das: großartig.

www.neissefilmfestival.net

Von Andreas Herrmann