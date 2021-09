Das Musikjahr 2022 in der Frauenkirche Dresden sucht den Gemeinsinn

Dresden

Musikalische Vielfalt ist angesagt in den Veranstaltungsplänen der Dresdner Frauenkirche. Allerdings nicht als Selbstzweck, um ein möglichst „buntes“ Programm zu offerieren, sondern um den Menschen wieder mehr Begegnung und Zusammenhalt zu ermöglichen.

Maria Noth, die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden, bringt die Vorhaben für das Musikjahr 2022 so auf den Punkt: „Wir finden das jetzt ganz wichtig, den Fokus auf das Miteinander zu legen. Nachdem wir diesen Abstand kennengelernt haben, ist es uns wichtig zu zeigen, wir stehen zusammen. Musik findet die beste Sprache ohne Worte, um so eine Art Gemeinsinn zu stiften.“

„Zusammen: Musik – Sinn – Gemeinsinn“

Deswegen sei das Miteinander von Klang, Botschaft und Raum prägend für das unter dem Motto „Zusammen: Musik – Sinn – Gemeinsinn“ stehende Musikprogramm, das in reichlich 120 Veranstaltungen einen klingenden Bogen von Bach bis Bernstein, von Schütz bis Schönberg, von Praetorius bis Pärt schlagen soll.

Vor seinem nunmehr vierten Jahr als Artistic Director der Frauenkirche ist der Geiger Daniel Hope voller Hoffnung, „dass die Menschen zurückkommen.“ Denn im Jahr 2020 war nur rund ein Viertel der bisherigen Besucherzahlen zu verzeichnen. Das Wort „Zusammen“ stehe seiner Meinung nach nun aber für eine Zusammengehörigkeit der Gesellschaft. „Musik bringt Menschen zueinander. Wir wollen klassische Musik in ihrer Vielfarbigkeit mit dem Publikum teilen und die Botschaft des Miteinanders in die Welt hinaustragen,“ sagt Hope.

Daniel Hope ist Artistic Director der Frauenkirche. Quelle: Daniel Waldhecker

Menschen einander (wieder) näher zu bringen, ist in Zeiten der Pandemie eine besondere Herausforderung. Neben der körperlichen Nähe, die entsprechend geltender Hygienevorschriften auch in der Frauenkirche bis auf weiteres nicht in gewohntem Maß möglich sein wird, geht es im neuen Musikjahr auch darum, Grenzen aufzuheben und innerlich zu berühren. „Daher blicken wir zuversichtlich auf ein so reichhaltiges wie klangvielfältiges Konzertprogramm 2022, das Begegnung und Zusammenhalt stiftet“, erklärt Noth.

Neue Welten entdecken

Hope hat 35 Programme sowohl mit internationalen Größen der Klassikwelt als auch mit vielversprechendem Nachwuchs konzipiert und wird an sechs Abenden selbst zu erleben sein. Seine Offerten ans Publikum sind voller Facetten, reichen von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ über einen rein britischen Abend mit Werken von Elgar und Vaughan Williams bis hin zum Gedenken an die Reichspogromnacht. Hierfür arbeitet Hope mit dem Zürcher Kammerorchester sowie mit Ib Hausmann und dem Amatis Trio zusammen. Neue Welten entdecken will er zudem mit dem Brixen Festival Orchestra und mit zwei Late-Night-Recitals, die erstmals den Hauptkuppelraum als Konzertstätte nutzen.

Ins Gespräch kommen will der Musiker aber auch mit dem Publikum, das in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche in die Director’s Lounge eingeladen ist. Weitere Künstlergespräche sind mit Frauenkirchkantor Matthias Grünert vorgesehen, dazu kommen Begegnungen sowohl mit Kreuzkantor Holger Gehring und Frauenkirchenorganist Samuel Kummer.

Höhepunkte des musikalischen Programms dürften Leonard Bernsteins „Mass“ ebenso sein wie Gastspiele von Hugo Ticciati und dem O/Modernt Kammerorkester, das Verbindungen von Beethoven zu Schönberg, Barber und Vasks verspricht. Als epochenübergreifend offeriert wird das Programm von Maurice Steger und dem Zürcher Kammerorchester. Weitere Brückenschläge sollen Werke Mendelssohn Bartholdys und Duke Ellingtons zusammenbringen, und auch die Partnerstädte Wrocław und Dresden rücken dank eines Konzerts der NFM Wroclaw Philharmonic wieder enger zusammen.

Im Zeichen der Jubilare Praetorius und Schütz

Frauenkirche geht natürlich nicht ohne Kirchenmusik, die 2022 nachvollziehbar besonders im Zeichen der beiden Jubilare Michael Praetorius und Heinrich Schütz stehen soll. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die enge Kooperation mit dem Heinrich-Schütz-Musikfest. Nicht zuletzt, um an die letzte Ruhestätte dessen Namensgebers in der alten Frauenkirche zu gemahnen, findet das Abschlusskonzert des Festjahres SCHÜTZ22 ebenfalls in der Frauenkirche statt.

Eine musikalische Brücke ins sinnenfrohe Venedig baut Matthias Grünert mit der „Marienvesper“ des Schütz-Zeitgenossen und -Bewunderers Monteverdi. Weitere groß besetzte Werke wie Bachs Johannespassion, die h-Moll-Messe und das Weihnachtsoratorium sowie Mozarts Requiem und Händels „Messias“ sollen im Musikjahr 2022 wieder aufleben.

