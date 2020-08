Das Moritzburg Festival ist eröffnet

Moritzburg

In den vergangenen Wochen hat ein Wiedererwachen der Kultur mit Sonderformaten eingesetzt: gekürzte Programme, kleine Besetzungen, keine Pausen. Mit dem Beginn des Moritzburg Festivals erklimmen wir nun die nächste Stufe, denn es findet im wesentlichen mit den ursprünglich geplanten Stücken statt: Abende in voller Länge und mit Pausen. Und nicht nur das – die Künstler bekommen sogar Blumen überreicht (behandschuht natürlich)!

Barbara Klepsch als Schirmherrin (sic!)

Den Umstand, dass die Konzerte auf der Moritzburger Schlossterrasse stattfinden, konnte der Veranstalter mildern, denn statt in einem einfachen Kubus spielen die Musiker Kammermusik in einer angepassten „Ersatzkammer“. Die Verstärkung erwies sich als angemessen – manche Feinheiten erlebt man zwar nicht wie im Speisesaal des Schlosses, doch wenn die Violinen links sitzen, hört man sie auch links und nicht einfach von vorn.

Der Wermutstropfen des Sonntagabends war der stetige Regen. Trotzdem blieben nur wenige Plätze frei – viele Besucher ließen sich vermutlich nur durch meterhohes Packeis von einem Moritzburg-Konzert abhalten. Abgesehen davon, dass wir kulturell ausgehungert sind, wie die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch ( CDU) als Schirmherrin (sic!) bemerkte, hat das Festival eben eine spezielle Zugkraft.

Das Konzert begann mit zwei Raritäten: Ismo Eskelinen kehrte mit Gitarrenquintetten nach Moritzburg zurück. In Mario Castelnuovo-Tedescos Quintett op. 143 umgarnten sich die Gitarre und Viola ( Sindy Mohamed) und verbreiteten mehrfach das Flair einer Mondscheinsonate – zweifelte die Viola in goldener Tiefe etwa am Gitarrenhelden? Die Violinen ( Baiba Skride und Kevin Zhu) sowie das Violoncello von Christian-Pierre La Marca banden das Quintett jedoch sicher zusammen, die Violinen jubelten im Flageolett.

Ohne Pause im Niesel

Luigi Boccherini, der wie Domenico Scarlatti zuvor in Madrid gelebt hatte, schrieb eine Reihe von Quintetten für die Gitarre. Im vierten daraus durfte sich Eskelinen mit Zhu, Skride, Mohamed und Henri Demarquette am Violoncello wiegen, Liebesromantik brach ihre Bahn. Das Ensemble wuchs gar zum Sextett, denn Josep Caballé Domenech, Chefdirigent der Moritzburg Festival Akademie, übernahm für den Fandango-Satz die Kastagnetten. (Ihm wurde die Ehre zuteil, dafür im Programmheft genannt zu werden. Bei CD-Aufnahmen sucht man den Namen des Kastagnetteurs meist vergebens). Im Quintett umkreisten die Musiker synchron das Allegro maestoso, bevor sie im feurigen Fandango jeden Wettergedanken verscheuchten – Caballé Domenech und Demarquette schienen den Regen schier auszulachen.

Auf die Pause verzichtete man schließlich doch – wer wollte schon im Niesel plaudern? Mit Antonín Dvoráks zweitem Klavierquintett gab es einen kammermusikalischen Höhepunkt. Andrea Lucchesini hatte dafür am Steingraeber-Flügel platzgenommen und bewies, dass man selbst draußen feinste Schattierungen zeichnen kann.

Mira Wang und Nathan Meltzer im zweiten Teil des Festival-Eröffnungskonzerts. Quelle: Oliver Killig

Mira Wang und Nathan Meltzer (Violinen), Ulrich Eichenauer (Viola) und Andrei Ionita (Violoncello) folgten ihm in wohlige Tiefen, auch wenn Mira Wangs Violine manchmal etwas dominierend schien. Zwischen burschikos, wehmütig singend ( Ullrich Eichenauers herrliche Viola) und leisem Hauch schraffierten sie zu fünft Dvoráks Werk dynamisch aus.

Fast zwei Stunden Konzert – solche mitreißende Fülle darf man noch bis zum 16. August erwarten. Für einige der Konzerte gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. So auch für das Porträtkonzert und das Abendkonzert heute. Dabei wird unter anderem eine Frühfassung von Bohuslav Martinus zweitem Streichquartett gespielt.

Von Wolfram Quellmalz