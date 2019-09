Das Interesse an der Villa Wigman ist groß

Dresden

Eine Stunde lang stehend auf einer Säule ausharren. Das klingt nach halsbrecherischem Wagnis und sieht auch so aus. Es ist Teil einer Performance, die im Festspielhaus Hellerau Premiere haben wird. Geprobt wird das Ganze in der Villa Wigman in der Bautzner Straße 107. Hier stehen ein großer und zwei kleinere Probenräume für künstlerische Projekte zur Verfügung und der Verein Villa Wigman für TANZ e. V. ist sehr daran interessiert, Mieter für diese zu finden, damit die Sanierung vorankommt.

Bezahlbare Produktionsstätte für die Freie Szene

Seit dem Sommer ist der Erbbaurechtsvertrag mit der Landeshauptstadt Dresden unterzeichnet. Jetzt ist die einstige Schule der Tänzerin und Choreografin Mary Wigman auf einem gesicherten Weg, auch weiterhin der Kunst zu dienen, und sie will einen Baustein für die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt 2025 liefern.

Wenn das – zugegeben äußerlich noch wenig einladende – Haus seine Türen für die Öffentlichkeit aufschließt, strömt das Publikum zur Besichtigung. So drängten sich auch jüngst wieder zahlreiche Menschen in den Räumen. Vereinsvorsitzende Katja Erfurth erläuterte noch einmal das Anliegen: Mit der Villa Wigman soll ein historischer Ort bewahrt, das Dresdner Tanzerbe gepflegt und fortgeführt und eine bezahlbare Produktionsstätte für die Freie Szene angeboten werden.

Katja Erfurth (rechts im Bild) im Gespräch mit Besuchern. Quelle: Genia Bleier

Die derzeit 46 Mitglieder des Vereins haben viel vor. So ist daran gedacht, die historischen Fenster in dem 1927 errichteten Anbau der Villa zu sanieren und zugleich eine Tür in den Garten einzubauen. Dieser Raum dürfte den Besuchern der einstigen „Kleinen Szene“ noch als Aufführungsort gut in Erinnerung sein. Im Haus selbst sollen die Farben der Wigman-Zeit wieder sichtbar werden, sagte Erfurth. Wie das geschehen könnte, ist aber noch offen.

Im ersten Obergeschoss will man Büros und einen Konferenzraum einrichten, im zweiten Obergeschoss (hier war unter der Ägide der Oper eine Hausmeisterwohnung untergebracht) fünf Gästezimmer. Der Erbeaspekt soll im Bereich des Foyers zur Geltung kommen. So hofft Katja Erfurth darauf, eine Büste Mary Wigmans aufstellen zu dürfen, die jetzt noch im Archiv der Semperoper schlummert.

Den Geist Mary Wigmans weitertragen

Von 1920 bis 1942 führte hier Mary Wigman ihre Schule des modernen Tanzes und viele ihrer Soloabende entstanden in Dresden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte das Ballett der Staatsoper Dresden die Räume als Arbeits- und Probenstätte. Von 1988 bis 2010 war die „Kleine Szene“ eine Kammerbühne für junges Musiktheater und Tanz der Semperoper, danach nur noch Probebühne. 2016 gründete sich der Verein Villa Wigman für TANZ, der den Geist Mary Wigmans weitertragen möchte.

Die Stadt Dresden und der Bund stellen Fördermittel für Betreibung und Sanierung zur Verfügung. So gibt es seitens der Stadt 45.000 Euro institutionelle Förderung. „Das reicht nur gerade so zum Betrieb des Gebäudes“, sagt die Tänzerin Katja Erfurth und freut sich schon, wenn es jetzt warmes Wasser im Haus gibt. Spenden sind sehr willkommen.

Die nächste Gelegenheitzur Besichtigung ist am 13. November, ab 15 Uhr. Anlässlich des 133. Geburtstages von Mary Wigman finden Führungen und künstlerische Interventionen statt. 19 Uhr gibt es ein offenes Gespräch des Vereins in Kooperation mit der Sächsischen Akademie der Künste „Zur künftigen Nutzung der Villa Wigman“.

Von Genia Bleier