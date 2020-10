Dresden

In diesen Zeiten das Heinrich Schütz Musikfest (HSMF) mit ausländischen Gästen durchzuführen zu können, grenzt an ein Wunder, freute sich Intendantin Christina Siegfried in ihrer Begrüßung. Eines zur rechten Zeit – wohl kaum einer könne so wie Schütz, der den Dreißigjährigen Krieg erlebt habe, mit Musik derart trösten und stärken.

Auf dem Programm der Langen-Schütz-Nacht in der Dresdner Kreuzkirche, die von mdr kultur übertragen wurde, standen drei große Werke, die Geburt, Sterben und Auferstehung Jesus Christus beschreiben: im ersten Konzertteil die „Historia der freuden und Gnadenreichen Geburth Gottes und Marien Sohne, Jesu Christi“ ( Weihnachtshistorie, SWV 435), der zweite begann mit der geistlichen Chormusik „Die sieben letzten Worte Jesu Christi am Kreuz“ (SWV 478), die „Historia der fröhlichen und siegreichen Auferstehung unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi“ bildete den Abschluss.

Anzeige

Freilich sind die Werke in anderer Reihenfolge und in ganz unterschiedlichen Zeiten entstanden: In schaffensreichen Jahren schrieb der junge Komponist zwischen 1619 und 1623 die Auferstehungshistorie, die Sieben letzten Worte werden auf 1645 datiert, die Weihnachtshistorie hatte Heinrich Schütz 1660, nun in Friedenszeiten, verfasst.

artist in residence: das Vokal- und Instrumentalensemble Akadêmia

Die Residenzkünstler der Akadêmia bewiesen ein Gespür für feine Zeichnungen und Stimmungen. In ihrer Auffassung folgten sie nicht einem „kantigen“ historisch informierten Stil, sondern stellten die (oft sehr schlichte) Schönheit heraus, was teilweise geradezu romantisch wirkte. Vor allem der Chor war relativ klein besetzt und wirkte in der Kreuzkirche in der Weihnachtshistorie ein wenig verloren. Wohl auch, weil die Sänger konzeptbedingt (Hygiene) ganz hinten standen.

Manche von ihnen hatten sehr schlanke Stimmen, die für den großen Raum zu klein waren. Das Orchester, mit bis zu fünf Gamben ausgestattet, konnte dagegen eine größere Präsenz entwickeln, der Chor wurde im zweiten Konzert jedoch stimmlich wesentlich kräftiger.

Instrumental exponierte Passagen gibt es nur in der Weihnachtshistorie (ohne dass sie dabei jenen prachtvoll-festlichen Charakter erreicht, den wir aus den späteren Oratorien kennen). Flöten, Violinen, Zinken und Dulzian haben nur wenige Soli, unterstrichen dafür um so schöner den Gesang, beispielsweise des Engels. Berückend waren die vermittelnde Emotionalität in den Sieben letzten Worten und in der Auferstehungshistorie – Schütz‘ Musik kann wahrlich Trost spenden und Kraft schenken!

Die Musik verstand Françoise Lasserre wohl wie ein Boot, welches Worte trägt. Denn mit Harfe, Laute und anderen Instrumenten reich ausgestattete Basso continuo setzte sie entsprechend der Dramaturgie der Evangelistenpassagen variabel ein, womit sie die Sinnlichkeit der Musik unterstrich.

Fast missionarische Strahlkraft

Herausragend unter den insgesamt sehr gut verständlichen Sängern war Jan van Elsacker als ein fein nuancierender, lyrischer Evangelist. Individuell beeindruckend überzeugte er, ohne dass ein Vergleich mit „gewohnten“ Evangelisten nötig wäre. Bassist Jon Stainsby füllte die Rolle Jesu beinahe opernhaft aus und entwickelte, vor dem vergoldeten Altarbild agierend, eine fast missionarische Strahlkraft. Er konnte klagend rufen („Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“, Sieben letzte Worte), „Maria!“ des sterbenden Jesus am Kreuz ( Auferstehungshistorie) klang dagegen wie von Ferne.

Am Sonnabend gehörte die Kreuzvesper zum Heinrich Schütz Musikfest. Kreuzorganist Holger Gehring, das Barockensemble der Kreuzkirche und die Solisten Heidi Maria Taubert (Sopran), Stefan Kunath (Altus), Alexander Bischoff (Tenor) und Clemens Heidrich (Bass) stellten dabei Musik Heinrich Schütz‘ und Heinrich Ignaz Franz Bibers gegenüber. Im Anschluss eröffneten Gehring und Kreuzkirchenpfarrer Holger Milkau die Spendenaktion „Census Sanctae Crucis“, mit der die seit 650 Jahren bestehende Kirchenmusik unterstützt werden soll (DNN berichteten). Spendenurkunden sind (auch im Zusammenhang mit Konzertkarten) ab heute im Haus der Kreuzkirche erhältlich.

Les inAttendu im Coselpalais

Zur gleichen Zeit oder (in der zweiten Aufführung) am Abend konnte man gleich die nächste Entdeckung beim HSMF machen: Im Coselpalais luden Les inAttendu zum Konzert. Schon im Namen (inattendu – unerwartet, attendu – erwartet) des Duos verbirgt sich ein Wortspiel. Aus gutem Grund: Marianne Muller (Viola da gamba) und Vincent Lhermet (Akkordeon) spielen zwei Instrumente, die in Entstehungszeit und Blüte um Jahrhunderte getrennt sind. Als sich die beiden vor fünf Jahren während einer Sommerakademie trafen, suchten sie Werke für ihre Besetzung und fanden – nichts.

Fündig wurden sie jedoch in den tief emotionalen Werken und Liedern Englands im 16. und 17. Jahrhundert. Verblüffend war, wie gut beide Instrumente zusammenpassen, wie sich die Stimmen fügen. Es sind genaugenommen drei, denn das Akkordeon kann die Melodie ebenso spielen wie die Begleitung und schnarrt, wenn es sein soll, im Subbass. Doch das „anders“ oder „neu“ rückte in den Hintergrund, Vincent Lhermet verstand es, seinem Intrument die latent gefährliche Aufdringlichkeit zu nehmen. Manche der Lieder von Tobias Hume, John Dowland und Orlando Gibbons kennt man im Original, auch beim HSMF, gesungen von Dorothe Mields.

Für die Zufriedenheit am Kamin

Mittlerweile gibt es vier Originalwerke für Gambe und Akkordeon, die für Les inAttendu geschrieben wurden. Mit Philippe Hersants Wiegenlied „Lully Lullay“ nach einem altenglischen Text gab es davon eine Kostprobe. Für den Abschluss verließen Les inAttendu England und spielten als Zugabe – für die Zufriedenheit am Kamin, während draußen der Regen fällt (Text aus dem Sonett von Vivaldi) – das perlende Winter-Largo aus den „Vier Jahreszeiten“.

Das Konzert ist in der Mediathek zu finden: www.mdr.de/kultur/radio/

Das HSMF geht bis Sonntag. In Dresden geht es am Montag mit „ Schütz Junior“ (18.30 Uhr, Heinrich-Schütz-Konservatorium) weiter. Am Dienstag finden zwei Konzerte im Palais im Großen Garten (Stylus phantasticus, 14.30 und 19.30 Uhr) statt, bevor Lucile Boulanger, Viola da gamba am Mittwoch („Zurück in die Zukunft“, 17 und 20 Uhr) ins Alte Pumpenhaus Dresden entführt.

www.schütz-musikfest.de

Spendenaktion „Census Sanctae Crucis“ unter: www.kreuzkirche-dresden.de

Von Wolfram Quellmalz