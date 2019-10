Das Heinrich Schütz Musikfest 2019 ist eröffnet

Dresden

Das Heinrich Schütz Musikfest 2019 mit Schütz’ letztem Werk, dem 119. Psalm zu beginnen, darf man anspruchsvoll nennen. Nur scheint das Werk in seiner Komplexität und gleichzeitigen musikalischen Schlichtheit den aktuellen Vorstellungen von frühbarocker Kirchenmusik nicht mehr zu genügen. Wie anders soll man sich den Aufwand einer neuen Instrumentierung erklären, in der das Werk an Sonntag in der Dresdner Annenkirche aufgeführt wurde und zu der man sich auf Schütz als Ideengeber berief?

„Schütz war ein neugieriger Mensch“

Dabei hat der „Author“ in der Widmung an den Kurfürsten, die sich auf dem Vorsatzblatt der Orgelstimme von 1671 findet ( British Library), mit zitternder Hand niedergeschrieben, was er wünschte: Dass das Werk „auf denen beyden über dem Altar […] erbaueten zwey schönen Musicalischen Choren, Von 8 gueten stimmen in 2 Orgelinnen Versuchet, undt abgesungen werden möge.“ Die baulichen Veränderungen in der Dresdner Schlosskapelle, die der Kupferstich David Conrads von 1676 dokumentiert, waren Schütz an seinem Altersruhesitz in Weißenfels also geläufig. Und er wünschte die Reduzierung auf das Nötigste, Sänger und Orgeln, um dem Wort das nötige Gewicht zu schenken.

Christina Siegfried, Intendantin des Heinrich Schütz Musikfestes, verwies in ihrer Begrüßung auf die Modernität der Musik des 17. Jahrhunderts in ihrer Zeit, die unserer Moderne gar nicht unähnlich sei. „Schütz war ein neugieriger Mensch“, stellte sie in den Raum, was durchaus einen Bogen zur Experimentierlust unserer Tage schlagen mochte. Doch entbindet das nicht von der Sorgfalt im Umgang mit dem Werk. Der Mode gemäß werden Werke heute so lange „interpretiert“, das heißt bearbeitet, bis sie zu unseren Gewohnheiten passen, wie gut eingetragene Schuhe. Nichts darf drücken. Das Authentische jedoch geht verloren, und die früheren Regeln geraten in Vergessenheit.

Dazu gehört das Instrumentarium, das in der Kirche üblich war und das auch der Stich von Conrad im Detail zeigt: Violinen, Zinken, Posaunen, Orgeln. Sonst nichts. Blasinstrumente (Schalmeien etc.) und Schlagwerk finden sich zwar in den Händen der Musen, mit denen der Zeichner die Musikemporen bevölkerte, doch sind sie lediglich Sinnbild der Inspiration und nicht Abbild musikalischer Praxis.

Musikalischer Pomp, fehl am Platze

Also wird rekonstruiert oder instrumentiert, bis die ursprünglichen Intentionen kaum noch erkennbar sind: Alte Schlösser, alte Marktplätze oder eben auch Alte Musik. Schütz verlangte Sänger und Orgeln, denn er kannte die räumliche Situation genau. Ob die Menge an Personal, die mit dem RIAS Kammerchor Berlin und der Capella de la Torre (Leitung: Katharina Bäuml) aufgefahren wurde, bequem in die Schlosskapelle, geschweige denn auf die Musikemporen zu bringen gewesen wäre? Wohl kaum. Und nichts jedenfalls dürfte Heinrich Schütz ferner gelegen haben, als der musikalische Pomp, den Dirigent Justin Doyle damit entfesselte.

Der Klang alter Rohrblattinstrumente ist ohne Frage faszinierend, aber hier musste man sie schlicht als historischen Irrtum empfinden, denn eine „ Alta cappella“ hatte zu Schütz’ Zeit in der Kirchenmusik nichts verloren. Die Instrumentalsätze von Bassano und Praetorius – auch ein lustiger Passamezzo – waren nette Dreingaben, die aber mit Schütz’ Psalm nichts zu tun hatten und massiv den Zusammenhang der Teile störten.

Die einzig schlüssige Idee des Programms war die Aufführung des Magnificats von Gabrieli am Beginn als Gegenstück zum Deutschen Magnificat von Schütz am Schluss. Diese venezianische Pracht, ganz richtig groß besetzt, evozierte klingend durchaus den Raum des Markusdomes. Problematisch aber war Doyles Herangehen an Schütz’ Musik. Er hastete hindurch, als gelte es, neu in jenen Wettstreit um die schnellsten Tempi in der Alten Musik einzutreten, den man seit Mitte der 1990er Jahre für beendet hielt und der schon damals musikalisch uninspirierte Ergebnisse brachte.

Alle Würde, alle Andacht verloren

Die Eindringlichkeit des Textes war verloren, und entscheidende Wortwiederholungen bei Schütz verwischten und verflachten. Intime Aussagen wiederum (Meine Seele liegt im Staube) wurden in der Klangfülle unglaubwürdig. Nur selten einmal wurde bedächtiger, bedenkender musiziert (Du tust Gutes deinem Knecht), und mitunter (Ich hasse die Flattergeister) merkte man am sprachlichen Ausdruck, dass der Inhalt des Textes im Chor nicht im Innersten verstanden war.

Doyles Atemlosigkeit ließ keine Zäsur, keine Bewegung und eigentlich keine musikalische Intensität zu, und schiere Klangstärke ersetzte Überzeugung und Überzeugungskraft. Das ist fast tragisch zu nennen, da man ja zwei Ensembles vor sich hatte, die über jeden Zweifel am handwerklichen Können erhaben sind. Und was nur sollte dieses alberne Rhythmisieren der Doxologien? Spätestens da ging alle Würde, alle Andacht verloren, und Schütz’ 119. Psalm wurde zu Unterhaltungsmusik degradiert.

Zahlreiche Musiker haben in Jahrzehnten stets eine Balance zwischen dem konzertanten Anspruch und dem bestimmenden geistlichen Gehalt dieser evangelischen Kirchenmusik gesucht. Davon blieb in dieser Aufführung nicht mehr übrig, als kalte Pracht.

