Das Eclectic Theatre öffnet den „Kleinen Horrorladen“ im englischsprachigen Original

Der einzige Hinweis auf die verschärften Pandemie-Einschränkungen kommt per Durchsage kurz vor Beginn. Die Masken seien die ganze Zeit über zu tragen, also auch, wenn das Publikum schon sitzt. Thomas Valentin trägt diese Bitte vor, in Englisch. Denn alles an diesem Abend steht im Zeichen des Englischen. Das Dresdner Eclectic Theatre präsentiert – glücklicherweise kurz vor dem zweiten Lockdown – noch täglich bis Sonntag ein Stück Musical-Geschichte, in der St. Pauli-Ruine in der Neustadt – und zwar im englischsprachigen Original: „Little Shop of Horrors“, die Story um eine rätselhafte Pflanze, die sich von menschlichem Blut ernährt, nichts weniger als die Weltherrschaft anstrebt und sie schlussendlich auch übernimmt, dank ihrer zahllosen Ableger, die überall verkauft werden.

Auftritt unmittelbar vor dem Teil-Lockdown

Dass das Glück mit den Tüchtigen sei, verflüchtigt sich als generell belastbare These gerade leider mehr und mehr. Es gibt viele da draußen, die trotz ihres Fleißes und auch ihrer Selbstausbeutung nun wehrlos im Wind stehen. Zu viele.

In Anbetracht dessen ist es zumindest ein kleiner Lichtblick, dass Regisseur Valentin und seine Crew sozusagen exakt das Zeitfenster für ihre Aufführungen gefunden haben, das unmittelbar vor dem erneuten Runterfahren auch im Kulturbereich liegt. Denn „Little Shop of Horrors“ hat eine lange Vorlaufzeit, erzählt der Regisseur, Ire aus Galway. Im Dezember 2019 habe alles begonnen, dann kam der erste Lockdown im März, ab Mai habe alles wieder Fahrt aufgenommen, sagt Valentin. Dass es nun tatsächlich noch auf die Bühne findet, darf durchaus als Happy End durchgehen. Es ist übrigens auch erneuter Beleg für die Leistungsfähigkeit der Dresdner Amateurtheaterszene.

Im Musical steht der kleine Laden des Blumenhändlers Mr. Mushnik (Ilko Tschiedel) vor dem geschäftlichen Kollaps. Doch da ist ja noch Mushniks recht ausgebeuteter Mitarbeiter Seymour ( Lucas Hurtig), der unter dubiosen Umständen eine eigenartige Pflanze erworben hat, die sich an Menschen labt, um zu wachsen (dass die dann auch noch spricht, fällt bei diesem skurrilen Stück Musiktheater fast nicht mehr auf). Die Pflanze aber kommt ins Schaufenster, lockt tatsächlich neugieriges Publikum und rettet den Laden vor der Pleite. Es könnte also alles auf ein gutes Ende hindeuten. Doch wer die Geschichte auch nur ein bisschen kennt, weiß nicht nur um den stillen Triumph der wuchernden Flora, sondern erinnert sich auch an ein Ende, das durchaus Parallelen zu Shakespeares „Romeo und Julia“ aufweist.

Starke Stimmen und Live-Musik

Beim letzten Probendurchlauf machten vor allem die Frauen stimmlich auf sich aufmerksam, besonders Seymours Angebetete Audrey ( Anna-Sophie Naumann). Ebenfalls überzeugend: der kleine Damenchor Ronette ( Steffi Gerber), Chiffon ( Kirsti Schüller) und Crystal ( Crystal Urbansky), die dem Vorstadtleben in Skid Row, einer Straße irgendwo kurz vorm Ende der Welt, ordentlich Leben einhauchen. Dazu gesellt sich Martin Rossmanith als sadistisch veranlagter Zahnarzt Orin Scrivello, der sich durch ständige Gewalt an Audreys als ihr Freund disqualifiziert – und verfüttert wird, nachdem er sich durch einen dämlichen Unfall mit dem Lachgas selbst ins Jenseits befördert hat. Ein klarer Fall von höherer Gerechtigkeit.

Schlicht beeindruckend ist der Fakt, dass eine kleine Band neben der Bühne den gut zweistündigen Abend mit Live-Musik untermalt. Nicht zu vergessen auch die Pflanze, die natürlich beständig wächst und in vier Größen ihren „Auftritt“ hat. Die kleinste Ausgabe hat Valentin noch mit einer Fernbedienung versehen, die bereits Bewegungen erkennen lässt. In die größeren Ausgaben (allesamt vom Theater Lüneburg erworben) klettert schließlich Khaled Abumosallem als Puppenspieler.

Ein Dutzend Leute braucht es für diesen Horrorladen. Sie alle legen sich mehr als ordentlich ins Zeug und kämpfen auch gegen die bekannte Schwäche der Pauli-Ruine an: die Akustik. Mikro-Ports helfen dabei.

Das Gute siegt hier aber nicht, im Gegenteil. Ähnlich wie bei Roman Polanskis „Tanz der Vampire“ kommt das Böse schlussendlich doch in die Welt. Dafür aber mit ordentlich Schmackes und einem bestens durchchoreografierten Finale.

Zum Abschied, nach der Probe, wünscht der Besucher noch „Hals- und Beinbruch!“ Diesen Theatergruß wolle er sich merken, sagt Valentin. Im Englischen heißt es ja schlicht: „Break a leg!“ Da passt es seltsamerweise, dass sich Valentin kurz vorher bei einem Sturz hinter der Bühne das Bein verletzt hat. „Nichts gebrochen“, wiegelt er kurz ab. Trotzdem gute Besserung.

Karten gibt es noch für Samstag und Sonntag, jeweils ab 19 Uhr, St. Pauli-Ruine, 15 Euro (ermäßigt 10 Euro)

www.pauliruine.de

Von Torsten Klaus