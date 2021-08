Dresden

Das Wichtigste vorneweg: „Umsonst & Draußen“ ist wieder angesagt. Nach der Zwangspause 2020 nun zwar rund vier bis fünf Wochen nach dem üblichen Termin, aber immerhin ab Donnerstag für die üblichen drei Abende. Und wie das zehnte, elfte und zwölfte dieser Dresdner Version bleibt auch das 13. Flanschrockfestival am besten Ort seiner Geschichte kostenfrei und ohne Dach und nutzt bis Sonnabend jene Fläche neben der Garnisonskirche.

Der Dresdner Ableger des anno 2008 erstmals aus dem Westen der Siebziger importierten Reliktes, das dort gut boomte und hier den Zunamen Flanschrockfestival bekam, setzt bekanntlich auf das in normalen Dresdner Sommern als dem Trend gegenläufig zu betrachtende Prinzip: Teile, tausche, spende, schenke und trinke (draußen aus – und drinnen mehrfach) – rein für die Refinanzierung via Durst. Jede nach seinen Fähigkeiten, jeder nach ihren Bedürfnissen, würde Mann sagen, so man gefragt würde.

Und das hieß bislang: Zwei Bühnen, zwei Bars – jeweils eine für Bier- oder Cocktailgenuss. Dazu Imbissangebot mit (und für) vegane heiße Hunde plus eine Spielzone für Menschen mit Tischkicker und -tennis, Chillout- und Sanitärzonen. Also durchaus ein wenig Festivalcharakter fast in der City.

Los geht es am Donnerstag, direkt nach dem Dunkelwerden, mit den atmosphärischen Klängen von Hokke ten Hokke aus einer der Leipziger Vorstädte. Am Freitag wird ab 19 Uhr – in welcher Reihenfolge auch immer – mit The Red Skunks, ZentreNot und Slow Green Thing eine mainstreamferne Sause als unterhaltsamer Mix geboten.

Den Freiabend abrunden soll dann Brother Grimm and the Heartbreakers – Dennis Grimm ist dieser Bruder und als psychodelischer Postrocker bekannt. Er hat sich nun mit Charlie Paschen am Schlagzeug und Patrick Kopetzky an der Gitarre als Herzensbrecher zum Trio verstärkt und bietet sein drittes Album namens „On Flatland, on Sand“ aus dem November 2019.

Die Band Trigger Kid spielt den letzten Gig am Sonnabend. Quelle: PR-Bandpic

Das Trio der Organisatoren, die als „Die Flanschies“ auftreten, eröffneten bislang meist am Freitagabend den Bandreigen, der von frischen Combos aus Stadt und Region dominiert wird und eher selten Bekannteres bietet, aber meist überzeugte. Diesmal spielen sie erst am Sonnabend, wo es um 16.20 Uhr losgehen soll. In welcher Reihenfolge, ist allerdings noch unklar. Sie teilen sich dabei den Zeitlostopf mit den Punkern von Lhuma, der Band of Phantoms (beide ortsansässig), den Off-Funkern von Ffunkoff und Echsen Jackson (beide aus Berlin) und dem Rapper OneManArmin samt dessen Freunden. Der crunchige Höhepunkt als gleichzeitiger Festivalabschluss – so viel steht fest – gehört dem Dresdner Duo Trigger Kid and The Ending Man. Am bekanntesten sind Drummer Philip Ohlendorf sowie Sänger und Bassist Oliver Zorn vermutlich einerseits von The Roaring 420s, andererseits von Trieblaut – nun haben sie im Sommer vor drei Jahren zusammengefunden und ein neues Duo gegründet. Versprochen sind musikalische Ektase samt Spaß, Tiefgang und absoluter Leidenschaft ohne Genregrenzen.

Eins ist allerdings anders anno 2021: Nur 300 Leute dürfen hier draußen umsonst rein, Pressesprecher Stefan Lüer rät, einerseits zeitig genug zu kommen und sich zuvor über die seitens der Stadt verfügten Hygienedekrete noch einmal im Netz zu informieren. Diesen fielen auch die zweite Bühne und der Familiensonnabend zum Opfer. Ansonsten wartet wohl wie immer ein bestens vorbereitetes Gelände mit einem eigenwilligen Publikum – halb Neustadt, halb Hecht, halb Stamm – geprägt durch Engagement des Veranstalters und seiner großen Org-Brigade. Dies ist wie ehedem „Art der Kultur“, der als Verein die „Veränderbar“ auf der Görlitzer betreibt und dieses Festival mit rund 40 ehrenamtlichen Helfern, die das Gelände ganz ohne Sicherheitsdienst in Griff halten, organisiert. Ab Sonntag gehört das sonstige nett verwachsene Parkplatz- und Hundeterrain bis Dienstag wieder den Helferlein, von denen einige schon seit vorgestern fürs Festival vor Ort im Einsatz sind. Gründe für den Tribut für die kostenlose Freizeit gibt es also zuhauf.

Von Andreas Herrmann