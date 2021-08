Das Dresdner Kraszewski-Museum blickt nach Lodz

Dresden

„Isch scheiß dich sowat von zu mit meinem Geld, dass de keine ruhige Minute mehr hast. Und die Versuchung is’ so groß, da nimmst’s und dann hab isch dich, dann jehörste mir. Und dann biste mein Knecht. Isch mach mit dir, wat isch will, verstehste, Junge.“ Die Szene ist legendär. Mario Adorf droht im rheinischen Dialekt in einer Folge der TV-Serie „Kir Royal“ von Helmut-Dietl als skrupelloser Fabrikant Heinrich Haffenloher dem Klatschreporter Baby Schimmerlos, gespielt von Franz Xaver Kroetz.

Solche Industriellen gab und gibt es in offenbar in jedem Land. In Lodz brüllte einst der polnisch-jüdische Textilbaron Izrael Kalmanowicz Poznanski (1833-1900), die Architekten, die ihn gefragt hatten, in welchem Stil sie denn den von ihm gewünschte Palais erbauen sollten, an: „Ich kann mir alle Stile leisten.“ Anfänglich auf maximalen Gewinn und Expansion ausgerichtet, entdeckte der Fabrikant dann aber durchaus auch seine soziale Ader: Er ließ Schulen, Arbeitersiedlungen, Waisen- und Krankenhäuser errichten, so etwa das Jüdische Krankenhaus, heute Universitätskrankenhaus.

Manchester des Ostens

Poznanski war nur einer der vielen Fabrikanten, die Lodz (polnisch Łódz, was „Wuuhdsch“ ausgesprochen wird) im 19. Jahrhundert vom Dorf zum „Manchester des Ostens“ ummodelten. Da waren etwa der aus Berlin stammende Ludwik Geyer (1805-1869) und der im Eifel-Städtchen Monschau geborene Karl Wilhelm Scheibler (1820-1881), die dem rasant wachsenden Lodz ihren Stempel aufdrückten. Und es waren nicht zuletzt viele Sachsen dabei, wie die Sonderausstellung „Theo, wir fahr’n nach Lodz. Sachsen in Polen“ vermittelt, die im Kraszewski-Museum in der Nordstraße 28 zu sehen ist. Besonders hervorgehoben wird die geschäftstüchtige Emigrantenfamilie Grohmann, die aus Sebnitz stammte.

Titelblatt einer Werbebroschüre der Vereinigten Textilfabrik von K. Scheibler und L. Grohmann, die zu den führenden Unternehmen in Lodz zählte. Quelle: C. Ruf

Es geht also um eine Stadt, deren Name zwar den meisten was sagt, sei’s es nun, weil sie den Schlager von Vicky Leandros kennen, oder schon mal in ihrer „Musik-Box blätterten“, um mal an einen Sketch von Otto aufzugreifen, in der sie aber nie waren, denn Lodz steht auf der Liste der touristischen Ziele wahrlich sehr weit unten, selbst für die Polen. Und das, obwohl die Stadt anders als Warschau, Posen oder Danzig kaum Zerstörungen davontrug.

Aber das architektonische Erbe, das es an sich ermöglicht, wie in kaum einer anderen europäischen Stadt die Geschichte der industriellen Revolution abzulesen, war völlig heruntergekommen, dafür hatte der Kommunismus gesorgt. Die Stadt hatte ein Imageproblem, wurde nur noch mit Dreck, Perspektivlosigkeit und Abwanderung assoziiert. Es gab sie eben nicht mehr, die „Lodzermenschen“, wie man einst jene Industriellen nannte, die mit ausgefallenen Ideen, Unternehmergeist, dem notwendigen Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen ihr eigenes Universum schufen.

Wie Phoenix aus der Asche gestiegen

War Lodz im 19. Jahrhundert „Das gelobte Land“ gewesen, wie der Titel des 1897 erschienenen Romans von Literaturnobelpreisträger Władysław Reymont lautet, dessen literarische Hauptfigur übrigens an Poznanski angelehnt ist, so war die Stadt lange in etwa so attraktiv wie Gelsenkirchen oder Chemnitz. Aber so wie Chemnitz sich gemausert hat, so ist auch Lodz wie Phoenix aus der Asche gestiegen. So gut wie alle der palastartigen Stadthäuser auf der über vier Kilometer langen Prachtstraße Ulica Piotrkowska, die wohl längste Einkaufsstraße und Fußgängerzone Europas, sind mittlerweile restauriert.

Die Verfilmung des Romans von Reymont 1974 durch Andrzej Wajda spielt eine nicht unerhebliche Rolle in der Ausstellung des Kraszewski-Museums, hängen an einigen Wänden doch diverse Filmplakate aus der Sammlung des Museums für Kinematografie in Lodz, die die internationale Reichweite des Films auch jenseits des Ostblocks bezeugen. Nach 1945 war Lodz d i e Filmschmiede im Land, nicht zuletzt der Filmschule wegen, an der Wajda, Roman Polanski und Krzysztof Kieslowski ihr Handwerk lernten. Thematisiert wird auf einer Texttafel auch das für den Ausstellungstitel Pate stehende Lied „Theo, wir fahr’n nach Lodz“, das mit Passagen wie „Ich habe diese Landluft satt / Will endlich wieder in die Stadt“ und „Theo, wir fahr’n nach Lodz / Da fassen wir das Glück beim Schopf / Und hauen alles auf den Kopf“ deutlich macht, wie sehr Lodz als das große Glück, weil Spaß bietend, empfunden werden konnte.

Die Neuansiedler in Lodz kamen aus den verschiedensten Gegenden, die größte Gruppe stellten zunächst die Deutschen. 1836 waren bis zu 70 Prozent der Einwohner von Lodz Deutsche, zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrug der Anteil der deutschen Bevölkerung in der Stadt noch 20 Prozent. Gebaut worden waren evangelische Kirchen und deutschsprachige Schulen. Man finanzierte Krankenhäuser und Wohnsiedlungen. 1881 wurde das erste deutsche Theater gegründet, ein polnischsprachiges folgte erst sieben Jahre später.

Katastrophale Minderheitenpolitik nach 1918

Es gab bei allen religiösen wie sprachlichen Grenzen eine gelebte Solidarität sowohl unter den Arbeitern als auch den Fabrikbesitzern, aber auch scharfe und zum Teil brutal ausgetragene soziale und politische Konflikte. Als 1905 im Zuge der russischen Revolution im zum imperialen Russland gehörenden Lodz gestreikt wurde, fanden sich führende Vertreter der Linken ein, darunter auch Rosa Luxemburg.

Beschworen wird in der Schau das multikulturelle Idyll, mit dem es aber letztlich nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr weit her war. Die Polen betrieben in ihrem 1918 wiedererstandenen Vielvölkerstaat eine katastrophale Minderheitenpolitik, die Deutschen waren ähnlich vom Nationalismus erfasst, weshalb der Schriftsteller Alfred Döblin nach einem Besuch im Herbst 1924 notierte: „Ah, meine lieben Deutschen, meine lieben Juden, hier treffe ich euch nun nebeneinander. Welch sonderbare Situation! Ihr seid nun beide Fremdvölker! Gleichberechtigt in der fehlenden Gleichberechtigung. ...“

bis 12. 9., Mi-So von 12-17 Uhr

Zur Finissage am 12.9., 15 Uhr, wird der knapp dreistündige Film „Das gelobte Land“ von Andrzej Wajda gezeigt. Um Anmeldung unter der Telefonnummer (0351) 80 444 50 wird aus Platzgründen gebeten.

Von Christian Ruf