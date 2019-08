Dresden

„Früh übt sich, was ein Meister werden will“, heißt es in Friedrich Schillers Drama „ Wilhelm Tell“. Vor geraumer Zeit angefangen hat es auf alle Fälle auch mit dem Dixieland-Festival in Dresden. Man schrieb das Jahr 1971, als es zum ersten Mal ausgerichtet wurde. Entsprungen war es einer Initiative von Karlheinz Drechsel, zum Gründungskollektiv zählten u.a. Joachim Schlese und Erich Knebel.

Alles in allem 900 Besucher waren es damals, die sich laut Schlese auf den „Weg zum ,Old-Time-Jazz’ machten“, bei der 49. Ausgabe im Mai dieses Jahres waren es gut 400 000 Menschen, die sich dem Dixieland in allen seinen Facetten hingaben. Es begann mit sechs Gruppen aus sozialistischen Bruderländern, seitdem haben in den bald fünf Dekaden gut sieben Millionen Fans Swing, Boogie & Co. von mehr als 1000 Bands aus 45 Ländern gehört.

Programm der Superlative

Es steht also im kommenden Jahr eine Jubiläumsausgabe an, Schlese freute sich bei der Vorab-Pressekonferenz auf „ein anregendes Jubiläumsfestival und ein Programm der Superlative“. Was die nackten Zahlen angeht: Es werden 43 Band und Solisten auftreten, die aus insgesamt elf Nationen kommen. Insgesamt sind 40 Veranstaltungen an insgesamt 36 Örtlichkeiten angesetzt, wobei sich die Zahl der Bühnen auf 54 beläuft. Versprochen werden 16 440 Minuten bzw. 274 Stunden Musik, was natürlich sehr ins Blaue hinein angedacht ist, denn man weiß ja nie, ob die eine oder andere Band nicht die eine oder andere Zugabe mehr spielt.

Was nun einige der Namen von Musikern und Bands angeht, die nach Dresden kommen, um zu gratulieren: Zur Jubelfeier gönnt sich das Festival einige ganz besondere Künstler. Da wäre etwa „Banjoqueen“ Cynthia Sayer aus New York, die Gründungsmitglied von Woody Allens New Orleans Jazz Band war. Amerikanerin ist auch die Sängerin Diane Davidson, die allerdings von der Dixie Company aus Polen musikalisch begleitet wird. Aus Frankreich reist das Oliver-Franc-Quartett an, den weitesten Anreiseweg haben die Pugsley Buzzard Band & Swamp Horns aus Down Under, also Australien.

Jazz-Urgestein Karlheinz Drechsel moderierte 1985 in der Jungen Garde. Quelle: Kurt Joachim Lagler

2020 wird nicht zuletzt der die Identität der Stadt mitprägende Kulturpalast, mit dem die DDR zum „20. Geburtstag der Republik“ die Dresdner bedachte, in den Mittelpunkt des Festivals gerückt. Zum Jubiläumsfestival finden zwei große Konzerte (22./23. Mai) im Saal und das Festival-Finale (24. Mai) auf dem Balkon des „Kulti“ statt. Noch 2019, also genau 50 Jahre nach Eröffnung des „Kulti“, ist für den 7. Oktober im Rahmen einer Festwoche zum 50. Jubiläum eine große, von Carmen Schlese und Enrico Pohl moderierte „Jazz-Gala“ im Kulturpalast geplant, samt Multimedia-Show, die die Geschichte des Dixie-Festivals erzählt.

„Viel Gutes auf dem Weg“

Wie sich Schlese freut, gibt es mit Frauke Roth, seit Januar 2015 Intendantin der Dresdner Philharmonie, erfreulich gute Kontakte. „Da ist viel Gutes auf dem Weg“. Auch Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) zeige „deutlich mehr Interesse“ am Dixieland-Festival als noch ihr Vorgänger im Amt.

Schlese schreibt derzeit an einem Buch über das Internationale Dixieland Festival Dresden, dessen Träger seit 1990 die damals gegründete Sächsische Festival Vereinigung e.V. ist. Zu jeder Festival-Ausgabe werden eine große und eine kleine Geschichte erzählt. So erinnert er daran, dass 1981 von einschlägigen Berliner Kreisen angedacht war, das Festival, weil es eben so gut lief, zur FDJ-Veranstaltung zu machen und in die Hauptstadt der DDR zu holen. Es gab Proteste aus der Bevölkerung inklusive Sprechchören wie auch seitens der Stadt, die sich dieses, einen Hauch von großer weiter Welt an die Elbe holende Aushängeschild nicht nehmen lassen wollte.

Ein Flusspferd als Maskottchen

Gewürdigt wird auch das Maskottchen, das erst zum 10. Festival das Licht der Welt erblickte. An sich war das gängigen beliebten Tieren (Löwe, Giraffe,...) vorbehalten, Nacktmull oder auch der Schwanzlurch kamen nicht in Frage, aber das Nilpferd war noch frei! Nur heißen durfte es nicht so, mangels Reisefreiheit war eine Anspielung auf ein exotisches Land obsolet. Aber Flusspferd! „Das konnte in Dresden abtauchen und hinter der Mauer von unserem Festival berichten“, flachste Schlese. Jahrelang hieß das Maskottchen nur „Eumel“. Erst beim 26. Festival 1996 taufte das Kinderpublikum bei der Jazz-Show „Mit Triangel und Klapperholz“ das Hippo auf den Namen „Dixie“.

Apropos Kinder: Nicht zuletzt das Dixieland-ABC für Kinder ist mittlerweile eine feste Größe. Hier soll das Publikum von morgen vom Jazzfieber erfasst werden.

Der Vorverkauf für das 50. Internationale Dixieland-Festival beginnt am Freitag, der für die Jazz-Gala läuft schon.

www.dixielandfestival-dresden.com

Von Christian Ruf