Das Bräustübel in Dresden-Loschwitz startet am 1. September

Dresden

Reichlich fünf Jahre ist es her, dass im Loschwitzer Bräustübel am Körnerplatz zuletzt Kultur im kleinen Rahmen geboten wurde. Und vor etwa vier Jahren war auch mit allem anderen Schluss an diesem Ort einer gewissen städtischen Ur-Gastronomie. Schließlich wird die erste hiesige urkundliche Erwähnung einer königlichen Anordnung des Ausschankbetriebes auf 1792 datiert. In DDR-Tagen war es immerhin noch eine Stehbierhalle.

Dichter Spielplan im September

Wiederum gut anderthalb Jahre liegt es zurück, dass Rainer Petrovsky das Bräustübel als kulturellen Veranstaltungsort ins Spiel brachte. Da war das Ende der von ihm geleiteten 1001 Märchen GmbH unter der klimatisch extrem schwierigen Yenidze-Kuppel absehbar. Nun wird Petrovsky mit seinem Ensemble künstlerisch im Bräustübel heimisch: Am 1. September beginnt die Bespielung, der gesamte Monat ist ein einziger dichter Spielplan – von einem Wolfgang-Hilbig-Abend mit Daniel Minetti (2. September), einem Obertöne-Konzert mit Jan Heinke (4. September) bis hin zu Lesungen mit Helga Werner (22. & 23. September). Dazu gesellen sich natürlich zahlreiche Märchen in allen Facetten. Gespielt wird mittwochs bis sonntags, meist abends, im Obergeschoss, vor maximal 45 Zuschauern.

Drunten auf Straßenebene zieht ebenfalls neues Leben ein. Matteo Böhme, Geschäftsführer der Hausbrauerei Laubegast und der Kneipe Zum Gerücht, sowie Madlen Schubert werden sich dort ums Gastronomische kümmern und damit an die eingangs erwähnte Tradition anknüpfen. Ab Anfang September soll es ein Stadtcafé und einen Stehausschank geben, der täglich ab Mittag geöffnet ist. Montags und dienstags bleibt außerdem Raum für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine.

Eine vom Hochbauamt arrangierte Liaison

Petrovsky und Böhme hatten sich, so erzählten sie, jeweils mit eigenen Konzepten fürs Bräustübel bei der Landeshauptstadt beworben, die nach einem neuen Betreiber suchte. Zuvor waren 75.000 Euro in Brandschutzmaßnahmen und die Erneuerung der Haustechnik geflossen. Aus dem Hochbauamt der Stadt sei dann der Vorschlag gekommen, als Bewerber zusammenzugehen. Sowohl Petrovsky als auch Böhme gaben sich zuversichtlich, dass diese Liaison erfolgreich sein wird. Das Bräustübel werde nun wieder zur Gaststätte, die „von Kunst und Kultur umkrönt“ sei, sagte Petrovsky. Er lobte besonders die Kunstsinnigkeit der in der Nachbarschaft lebenden Menschen.

Von den 40 Ensemblemitgliedern der 1001 Märchen GmbH in den Yenidze-Zeiten seien noch 32 dabei, erzählte Petrovsky. Von den Mitwirkenden werden demnächst Fotos in die großen Fenster gehängt, damit schon von der Straße aus zu sehen ist, wer im Bräustübel alles auftritt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Diskussionen sollen ins Haus geholt werden. So wandert die bisher im Schloss Weesenstein ansässige Matinee-Reihe ebenfalls nach Loschwitz. Am 19. September liest der Rechtsanwalt Friedemann Willemer aus seinem Buch „Das Scheitern der repräsentativen Demokratie“, anschließend ist „das oft notwendige Gespräch“ angekündigt, bei dem auch Minetti und Petrovsky („Wir werden uns vor provokanten Themen nicht scheuen“) dabei sind.

Als Zuschauer ganz dicht dran

Die Bühne selbst ist ähnlich groß (oder klein) wie in der Yenidze, die Zuschauer sind ganz dicht dran. Licht und Ton wurden dank fleißiger Helfer schon eingerichtet, schallschluckende Vorhänge ebenfalls angebracht – schließlich sind Körnerplatz und Grundstraße alles andere als eine verkehrsberuhigte Zone. In der Yenidze sei der Lärm wegen Zügen, Straßenbahnen, Rettungswagen aber noch heftiger gewesen, sagte Petrovsky.

Zum abendlichen Auftakt am 1. September will sich das kleine Haus erst einmal öffnen, im wahrsten Wortsinn. „Wir werden vom Fenster aus den Platz zur Grundstraße bespielen“, versprach Petrovsky: „Ein Potpourri des Besten, was wir hier anbieten.“ Böhme will Freibier und kleine Köstlichkeiten beisteuern. Das ist zwar eine Nummer kleiner als der ursprüngliche Plan – die Sperrung des gesamten Körnerplatzes, die einfach zu teuer gewesen wäre –, aber immer noch ein guter Grund, den neuen Betreibern alles Gute zu wünschen.

Tickets im Internet via 1001maerchen.de

Von Torsten Klaus