„Ich bin ja erstaunt, wie sehr ich heute mit der Bundes- und Landespolitik übereinstimme“, so Jenni Zylka in fast gewohnt schnoddriger Art. Nach dem Videogrußwort von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und den Worten von Markus Franke, der in seiner Funktion als Abteilungsleiter Kunst die durch Heiserkeit verhinderte sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) vertrat, hatte Moderatorin Zylka bei der Eröffnung des 34. Filmfests Dresden beinahe zu alter Form zurückgefunden.

Logisch: Es ist nicht die Zeit, in der wir uns ohne Zögern und Bedenken unterhalten und amüsieren mögen. In etwa die Richtung gingen auch die Äußerungen Roths und Frankes; auch diejenige von Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Die im übrigen durch einen kleinen Seitenhieb zu Corona auffiel: „... auch wenn Berlin für uns die Masken hat fallen lassen.“

Krieg, Gendergerechtigkeit und Diversity

Zum derzeit alles überschattenden Thema Ukraine haben die Macherinnen Sylke Gottlebe und Anne Gaschütz mit ihrem Team kurzfristig ein zusätzliches Sonderprogramm auf die Beine gestellt: Am Sonntag um 20 Uhr wird in der Schauburg „Ukraine in Joy and Sorrow“ (Ukraine in Freude und Leid) gezeigt; dazu gibt es eine Spendensammelaktion. Außerdem wurde beim nun wieder fast ausverkauften Eröffnungsabend in der Schauburg auf das Programm der Trickfilmschule Fantasia verwiesen, die jährlich einen Animations-Workshop mit polnischen Kindern veranstaltet, zu dem in diesem Jahr ebenfalls ukrainische und russische Kinder geladen waren. Der exemplarisch von Stefan Urlaß vom Vorstand des Fantasia e.V. vorgestellte ukrainische Film, in dem ein glückliches Mädchen von Flammen und Greifvögeln bedrängt wurde, rührte schon an. Das Sonderprogramm „Fantasia: ANIMA“ findet am Samstag, 15 Uhr, open air auf dem Neumarkt statt.

Aber natürlich bewegt nicht nur der Krieg die filmischen Gemüter. Mehr denn je hat das Filmfest Dresden sich das Thema Gendergerechtigkeit und Diversity auf die Fahnen geschrieben – wie fröhlich und nett das Thema umgesetzt werden kann, zeigte eine Probe aus dem Kinderprogramm Kids 3: „Dans la Nature“ (In der Natur) ist bunt animierter Naturkundeunterricht der besonderen Art. Er zeigt all die Geschlechter-Spielarten sowohl biologischer als auch sozialer Art, die bei Tieren vorkommen. Davor hatte „Klimax“ bereits Lust auf den Nationalen Wettbewerb gemacht, indem eine Barbiepuppe, das Symbol weiblicher Körpernormierung schlechthin, ihre ganz eigene Sexualität erleben darf.

Open Air auf dem Neumarkt ■ Einmal mehr wird auf den Dresdner Neumarkt zum kostenfreien Festival-Open-Air geladen. Neben Dokumentar-, Animations- und Spielfilmen sollen auch „Family Shorts“ große und kleine Kurzfilm-Fans begeistern. Bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Start jeweils zur vollen Stunde. ■ Das Programm „Diskurs Europa: Fokus Bulgarien 1“ bietet eine Reise durch die letzten drei Jahrzehnte des politischen und sozialen Übergangs in Bulgarien. Sa. 17.30 Uhr, Thalia

„Volkstanz ist Aktion!“ aus dem Sonderprogramm „Bewegte Geschichte(n): Filme aus dem Tanzarchiv Leipzig“ (Sonntag, 18 Uhr Schauburg), über eine Tanzgruppe der deutschsprachigen Ungarn, der 1958 in der DDR entstand, wirkt heute exotischer als ein Streifen aus Fernost – und machte absolut Spaß und Lust darauf, sich auch die weiteren Volkstanz-Filme anzuschauen, die u.a. den vietnamesischen Bambustanz behandeln.

Der einzige Vorwurf, den man dem Filmfest Dresden machen könnte, lautet: zu viel! Das Angebot ist so reichhaltig, dass es unmöglich ist, wirklich alles, was einen interessiert, schauen zu können. Aber da ist natürlich Jammern auf allerhöchstem Niveau!

Internet: filmfest-dresden.de

Von Beate Baum