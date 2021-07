Daniel Roth sagt im Orgelkonzert in Dresden „Paris, mon amour“

Dresden

Der am 31. Oktober 1942 in Mülhausen im Elsass geborene Daniel Roth spielt am heutigen Mittwoch im Rahmen des Dresdner Orgelzyklus in der Kreuzkirche. Der 79-Jährige ist nach wie vor als Organist der berühmten Pariser Kirche Saint-Sulpice als Nachfolger von Charles-Marie-Widor und Marcel Dupré tätig und aufgrund seiner Weltkarriere mittlerweile so etwas wie der Grandseigneur der Orgelwelt. Wolfram Quellmalz sprach mit ihm.

Frage: Anders als Pianisten, die immer das gleiche Klaviermodell spielen, haben Sie an jedem Ort eine andere Orgel.

Daniel Roth: Ja! Es gibt keine zwei Orgeln, die gleich sind. Der Klang, die Orgeln sind mit einem Land oder einer Gegend verbunden, da gibt es eine italienische, spanische […] norddeutsche Orgeln, eine Orgel von Mitteldeutschland, Süddeutschland … Das ist das Phantastische in der Orgelwelt, diese wunderbare Vielfältigkeit.

Wenn Sie ein Instrument kennenlernen, kann es passieren, dass Sie eine Registrierung dann ganz anders einrichten oder gar ein Stück austauschen?

Das muss man am Instrument entscheiden, hören, wie das klingt, und sich dann so viel wie möglich an den gewünschten Klang annähern.

Sie sind Organist, Komponist, Lehrer – zu welchen „Anteilen“?

Das Spielen ist am wichtigsten, ich komponiere immer noch, dann und wann habe ich Schüler – an sich bin ich ja im Ruhestand.

Zeit für Anekdoten

Eine Orgelklasse haben Sie nicht mehr?

Nein, aber Meisterkurse in aller Welt. Ende Juli bin ich zum Beispiel in Bergamo eingeladen.

Vor Orgelkonzerten in der Kreuzkirche gibt es immer ein „Gespräch unter der Stehlampe“ – Zeit für Anekdoten?

Vielleicht? Ich habe besonders in der Zeit, als ich in der Basilika Sacré-Cœur war, schöne Geschichten erlebt. Da war ein sehr strenger Pfarrer …

In Ihrer Familie gibt es viele Musikern, Ihr Sohn François-Xavier ist Dirigent. Reden Sie über Musik, wenn Sie sich treffen?

Wir reden schon von Musik. Vor kurzen habe ich ihm eine Stelle in der Orgelsinfonie von Saint-Saëns gezeigt, wo er Agogik einsetzen soll. Zuerst hat er nein gesagt, doch dann war ich erstaunt, weil er es doch gemacht hat. Umgekehrt sagt er mir, wenn wir gemeinsam spielen: „Papa, Du bist spät!“ Aber es gibt noch mehrere Musiker in der Familie. Viele meiner Enkel machen Musik.

Donnerwetter statt Fugen

Sie haben für heute ein besonderes Programm zusammengestellt. Was werden wir hören?

Es gibt drei Stücke von Camille Saint-Saëns (er ist vor 100 Jahren gestorben), und dann, sehr interessant, Alexandre-Pierre-François Boëly. Zu seiner Zeit haben die Komponisten eher ein Donnerwetter komponiert, als sich mit Bach und Fugen zu beschäftigen, das war ein ganz schreckliches Repertoire. Boëly war einer der wenigen anderen. Von ihm gibt es auch eine Fassung der letzten, unvollendeten Fuge aus der „Kunst der Fuge“. Auch das „Interlude symphonique de Rédemption“ von César Franck ist wunderbar und lässt sich sehr angenehm für die Orgel transkribieren, ein bisschen wie Bruckner.

Und ganz am Schluss gibt es auch noch etwas von Daniel Roth..

Das sind drei Stücke aus meinem „Livre d’Orgue pour le Magnificat“. Ich habe probiert, immer zuerst den Vers zu interpretieren und mit einer Registrierung, wie sie typisch ist für Cavaillé-Coll-Orgeln, zu versehen.

Ist das eine große Umstellung, wenn man von Cavaillé-Coll auf eine andere Orgel geht?

Ganz anders! Aber ich habe viel Erfahrung – man findet eine Lösung, doch es ist nicht immer einfach.

Heute, 20 Uhr, Daniel Roth (Paris) an der Orgel der Kreuzkirche „Paris, mon amour“. Vorab sind Kreuzorganist Holger Gehring und sein Gast ab 19:19 Uhr im „Gespräch unter der Stehlampe“ zu erleben.

Internet www.kreuzkirche-dresden.de

Von Wolfram Quellmalz