Warum kleckern, wenn klotzen so viel mehr Spaß macht? Gleich zehn Uraufführungen innerhalb von fast zwei Wochen kredenzt das Festspielhaus Hellerau dem geneigten Publikum ab Ende September. Zeitgenössische Performances vor, hinter und, natürlich, im Haus. Alle Arbeiten sind im Rahmen des Förderprogramms Tanzpakt Dresden (2019–2021) durch ganz unterschiedliche Recherche-Residenzen entstanden. Und da der Verein Villa Wigman als Partner im Programm fungiert, ist das Haus auf der Bautzner Straße bei diesem Festival als Veranstaltungsort natürlich auch mit im Boot.

Zuerst wird ein Bogen von der Vergangenheit des Hauses ins Heute geschlagen. henning & colleagues präsentieren auf dem Vorplatz eine „soziale Oper“, die Dalcroze-Musik neben Barockarien Händels und flotte Blasmusik platziert. Um dem den nötigen Raum geben zu können, ist für den Zeitraum der beiden Vorstellungen (22. und 25.9.) Parken auf dem Vorplatz nicht möglich. Das gilt auch am 2. und 3. Oktober, wenn go plastic company den dritten Teil ihrer „Asphalt Welten“, ihr eigenes „artistic shelter“ entwickeln, das, ungewöhnlich für einen Schutzraum, ohne Wände auskommt. Bereits im ersten Teil hatten sie auf der Hauptstraße das Publikum dazu gebracht, sich den öffentlichen Raum zu erschließen und so für sich selbst einzunehmen.

Ein Schmankerl wird mit Sicherheit die Koproduktion von Maria Chiara de’Nobili und Alexander „Kelox“ Miller. Beide kooperieren noch gar nicht so lange miteinander, waren kürzlich aber schon für die International Choreographic Competition Hannover nominiert, von wo sie für ihre Arbeit „Momento“ den Scapino-Produktionspreis mitgenommen haben. Dieser beinhaltet die Erarbeitung einer eigenen Choreographie mit den Tänzern des Scapino Balletts Rotterdam.

Da krachen die Körper auf den Boden

In Hellerau werden sie mit „Pack“ eine Meute entfesseln, die das Publikum mit allen Sinnen ansprechen soll. Da krachen die Körper auf den Boden, im nächsten Moment fliegen sie quer durch den Raum. „Das Pack aus dem Titel stellt die Frage, was uns als Menschen zusammenbringt, was uns trennt, wie wir uns miteinander auseinandersetzen. Wie entsteht Gemeinsamkeit?“, erzählt und fragt Alexander Miller. Maria Chiara de’Nobili ergänzt: „Wir bringen dabei Einflüsse aus dem Breaking mit zeitgenössischem Tanztheater und Physical Theater zusammen und experimentieren an den Grenzen dieser Genres. Ganz viel Input kommt dabei von den Tänzern, die auch bei der Choreographie auf Augenhöhe mitarbeiten.“

Da Hellerau auch Barrierefreiheit im Auge hat, werden zwei der Arbeiten für Besucher mit eingeschränkter Sehfähigkeit auf besondere Weise aufbereitet, wie Christoph Bovermann (Künstlerische Produktionskoordination Tanzpakt Dresden) erklärt: „Die Arbeiten ,Im/Mobility’ von Lotte Mueller und „Nano Giants’ von Polymer DMT/Fang Yun Lo werden für blinde und sehbehinderte Gäste mit einer Audiodeskription begleitet. Vor der Performance bekommen die Gäste die Möglichkeit, im Rahmen einer Tastführung den Bühnenraum, die Darsteller, die Kostüme und Objekte sowie die wichtigsten Bewegungselemente der Vorstellung durch Berührung und ihre eigene Bewegung im Bühnenraum zu erleben. Die Vorstellung wird dann durch eine Audio-Deskriptionistin von Gravity Access Services beschrieben. Über Kopfhörer werden dabei die wichtigsten visuellen Elemente der Arbeit auditiv vermittelt.“

Und sonst so? Caroline Beach segelt mit „Sailor on Aisle 5“ durch die Abstraktion eines Supermarktes und zeigt, was unendliche Auswahl bedeutet. Situation Production bringen mit „Experiencing Time“ eine performative Weiterentwicklung ihrer hinreißenden Hörproduktion, man mag es schon fast als Feature bezeichnen, die sich dem Konzept Zeit und deren erlebtem Vergehen widmet. Das sind bei weitem noch nicht alle Beteiligte, aber auch der Rest kann sich sehen lassen.

Festival „Dancing About“ vom 22. September bis 3. Oktober im Festspielhaus Hellerau und in der Villa Wigman

Von Rico Stehfest