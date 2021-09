Dresden

Vor vier Jahren schrieb Paul Kaiser hinsichtlich des Nichtausgestelltwerdens von Künstlern aus Dresden, Leipzig oder Berlin in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, dass mit brachialer Geste und ganz ohne Begründung „die kunstgeschichtliche Epoche zwischen 1945 und 1990 aus der Schausammlung ins Depot entsorgt“ worden sei. „Sollte fortan ein Tourist durch die einst der ostdeutschen Kunst vorbehaltenen Räume flanieren“, so schrieb er, „könnte er auf die Idee verfallen, dass es die DDR nie gegeben habe“.

Epoche zwischen 1945 und 1990 fehlt

Ähnliches kann man von der Musik sagen: Wie oft setzen die Sächsische Staatskapelle Dresden, die Dresdner Philharmonie oder die Semperoper ein Werk aus der Zeit zwischen 1945 und 1990 auf die Spielpläne? Auch hier kann man genauso formulieren: Anscheinend wurde die musikgeschichtliche Epoche zwischen 1945 und 1990 in die Notenbibliotheken entsorgt. Soll auch hier die Idee suggeriert werden, die DDR habe es nie gegeben?

Immerhin, in der Bildenden Kunst folgte eine erbitterte Debatte, und heute kann man das eine oder andere bedeutende Werk aus dieser Periode in den Neuen Meistern wieder ausgestellt finden. Und die Semperoper zeigt gerade Udo Zimmermanns „Weiße Rose“. Man muss es hier unbedingt betonen: Nicht die Staatskapelle, nicht die Dresdner Philharmonie, es sind private Initiativen wie der Musikkulturverein Mitteldeutschland aus Halle und die Fritz Geißler Gesellschaft aus Dresden, die versuchen, das wertvolle Erbe moderner Komponisten und Komponistinnen aus Mitteldeutschland zu pflegen. Und, auch das sei hier ausdrücklich hervorgehoben, es ist die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB), die im vorletzten Jahr mit „Unerhörtes“ ein Gesprächs- und Konzertreihe zu Neuer Musik aus Ostdeutschland gestartet hat.

Zu diesen momentan verschwundenen Werken zählen auch die Kompositionen Fritz Geißlers, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Geißler schuf mehr als 140 Kompositionen, wobei hier insbesondere seine Sinfonien und Opern hervorzuheben sind. Zahlreiche Werke Geißlers erlebten in Leipzig ihre Uraufführung, gleichwohl wurden auch einige bedeutende Werke in Dresden uraufgeführt: Die 5. Sinfonie unter der Leitung von Kurt Masur von der Philharmonie im Jahr 1970, drei Jahre später die 7. Sinfonie von der Staatskapelle unter Juri Simonow, und 1978 folgte die 10. Sinfonie, uraufgeführt wiederum von der Philharmonie, diesmal unter der Leitung von Herbert Kegel. Hinzu kommen das Ballett „Pigment“ (UA 1960; Semperoper) sowie kleinere Werke wie die „Sonate für Viola und Klavier“ (UA 1980; Hans-Christian Bartel und Wolfgang Wappler) und die „Sonate für Horn und Klavier“ (UA 1982: Peter Damm und Amadeus Webersinke).

Will man sich mit Geißler näher beschäftigen, so sollte man sich bewusst halten, dass viele Selbstauskünfte und Texte Geißlers über seine Musik häufig anlassbezogen, zu speziellen Gelegenheiten verfasst wurden. Das gilt auch für die in dem Buch „Fritz Geißler – Ziele – Wege“ abgedruckten, nach seinem Tod erschienenen Beiträge. Letztlich hat er das, was er künstlerisch sagen will, mit seiner Musik, insbesondere mit seinen elf Sinfonien ausgedrückt. Man höre also die Musik. Glücklicherweise sind sieben seiner Sinfonien, neben anderen Werken, auf Schallplatte und CD erschienen. Auch im Internet sind zahlreiche Aufnahmen zu finden.

Beschreiben wir hier kurz zwei der in Dresden uraufgeführten Werke: die 5. und die 7. Sinfonie. Das Thema dieser absoluten Musik, ist, kurz gesagt, der ewige Kampf des Individuums mit dem Schicksal. Die Musik ist energiegeladen, glühend, ein Klang wie ein Lavastrom, der schon vor den Sinfonien beginnt und nach den Sinfonien weiter fließt. Und wer diesen Strom berührt, die Musiker, die Dirigenten, die Hörer, sie können ob dieser hinter der Musik stehenden Kraft nur verglühen. Aber gerade durch dieses Verglühen gewinnen die, die diese Musik berührt haben, neue Stärke.

Geboren in einfachen Verhältnissen

Geboren wurde Fritz Geißler 1921 in sehr einfachen Verhältnissen in Wurzen. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er in der Stadtpfeiferei Naunhof – wobei die Ausbildung hier eher als eine Art musikalische Fronarbeit als Mietmusiker zu bezeichnen ist. Im Zweiten Weltkrieg als Soldat in einem auf der Insel Guernsey stationierten Musikkorps, konnte er nach der englischen Kriegsgefangenschaft Komposition zunächst in Leipzig bei Max Dehnert, Arnold Matz und Wilhelm Weismann studieren. Geißler seinerseits unterrichtete später Komponisten wie Wilfried Krätzschmar, Friedrich Schenker oder Lothar Voigtländer.

Glücklicherweise konnte die SLUB soeben eine größere Sammlung von Autographen Fritz Geißlers erwerben. Aus Anlass dessen und des 100. Geburtstags werden, zum ersten Mal, voraussichtlich am 29. November im Klemperer-Saal der SLUB, alle drei Streichquartette Fritz Geißlers an einem Abend aufgeführt werden. Man sollte an dieser Stelle auch Fritz Geißlers Oper „Der zerbrochene Krug“ nach dem Lustspiel von Heinrich von Kleist erwähnen, wurde doch diese Oper an der Leipziger Oper mehr als einhundert Mal aufgeführt. Zahlreiche Inszenierungen im In- und Ausland folgten, zuletzt in Eisenach. In Dresden gab es bis heute keine Aufführung. Hier wollen wir nicht nur hoffen, sondern eindringlich die Philharmonie und die Staatskapelle auffordern, endlich wieder die Sinfonien Fritz Geißlers auf ihre Spielpläne zu setzen. Zurück zur Musik!

Von Patrick Beck