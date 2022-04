Dresden

Am 3. April ist ein Großteil der verpflichtenden Corona-Maßnahmen für Kultureinrichtungen weggefallen. Maskenpflicht, Abstandsregeln sowie die Kontrolle von Tests und Nachweisen waren zuvor fester Bestandteil eines jeden Kulturbesuchs. Laut Sachsens neuer Corona-Schutz-Verordnung muss das bis vorerst 30. April nicht mehr sein. Die Einrichtungen dürfen jedoch trotzdem noch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und halten einige Maßnahmen weiter aufrecht. Hier ein Überblick:

Semperoper

In der Semperoper gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske. Diese darf wie gehabt nur am Sitzplatz abgenommen werden. Das Opernhaus bittet weiterhin darum, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Auch künftig soll es freie Plätze im Zuschauerraum geben, um Abstände zu wahren. Die bisher geltende 3G-Regelung tritt hingegen außer Kraft.

Frauenkirche

Auch die Stiftung Frauenkirche hat sich aufgrund der weiterhin hohen Inzidenzen dazu entschieden, die FFP2-Maskenpflicht beizubehalten. Neu ist allerdings, dass es seit dem 3. April bei Konzerten und Vorträgen keine Kapazitätsbeschränkungen mehr gibt. Alle Räumlichkeiten, die zuvor nicht oder nur eingeschränkt zugänglich waren, sind wieder nutzbar. Dazu zählt die Unterkirche, der kleine Verkaufsraum am Ausgang und der Filmvorführraum. Auf eine Nachweiskontrolle wird verzichtet.

Dresdner Philharmonie

Keine Maskenpflicht gibt es hingegen bei der Philharmonie. Das Orchester empfiehlt trotzdem, in allen Bereichen des Kulturpalasts sowie im Konzertsaal einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf Abstände zu achten. Im Saal wird nach Möglichkeit ein Sitz zwischen den besetzten Plätzen freigehalten. Die Philharmonie behält sich jedoch vor, den Saal weiter zu füllen, sollte die Nachfrage entsprechend groß sein. Auch hier entfällt die 3G-Regelung.

Staatsoperette

Im Interesse vieler Gäste und der Beschäftigten gebe es die Empfehlung, weiterhin eine Maske zu tragen, teilte die Sprecherin der Staatsoperette mit. Ein obligatorischer Mund-Nasen-Schutz fällt hier also genauso weg, wie die Kontrolle des 3G-Status. Für Vorstellungen bis zum 30. April hält die Staatsoperette an den bisherigen Abstandsregeln fest: Es wird weiterhin Sperrsitze in den Besucherreihen geben.

Boulevardtheater

Auch das Boulevardtheater macht die Maskenpflicht zur Empfehlung und möchte den Saal jetzt wieder voll auslasten. Das Theater weist dabei auf eine leistungsstarke Lüftungsanlage hin, die es möglich mache, die Luft im Saal fünfmal pro Stunde auszutauschen. Ein 3G-Nachweis ist für den Besuch nicht mehr erforderlich.

Landesbühnen Sachsen

Wie der Sprecher der Landesbühnen Sachsen mitteilte, „geht die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln in Eigenverantwortung über“. Ein Mund-Nasen-Schutz, die Einhaltung des Abstandes sowie die Nutzung der Corona-Warn-App sind nicht Pflicht, werden den Besuchern aber trotzdem empfohlen. Die 3G-Regelung entfällt.

Theater Junge Generation

Auch das tjg. möchte seinen Besuchern den Mund- und Nasenschutz nicht mehr vorschreiben, empfohlen wird er dennoch. Das Publikum kann seit dem 3. April auch wieder ohne Abstand in den Räumen sitzen und muss beim Eintritt weder Test noch Genesenen- oder Impfnachweis vorzeigen.

Von Benjamin Wätzold