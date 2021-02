Corona-Pause der Staatskapelle: Semperoper-Intendant weist Vorwürfe zurück

Dresden

Natürlich sei auch er ein emotionaler Mensch, sagt Semperoper-Intendant Peter Theiler im Gespräch mit Michael Ernst als Reaktion auf die Vorwürfe von Chefdirigent Christian Thielemann, die Staatskapelle dürfe derzeit weder proben noch spielen.

Frage: Herr Theiler, die Staatskapelle darf nicht musizieren, während andere Orchester CDs produzieren, mitunter schon wieder spielen oder zumindest proben. Warum herrscht an der Semperoper Schweigen?

Anzeige

Peter Theiler: Man kann das so nicht vergleichen. Wir waren ja mit dem 5. Symphoniekonzert für Arte und dem Silvesterkonzert im ZDF bereit, mit der Staatskapelle künstlerische Präsenz zu zeigen. Beides wurde aber leider von Seiten der Sender abgesagt. Es bleibt bei aller Planung letztendlich immer ein Widerspruch bestehen, viele Menschen zusammenzubringen und dabei gesundheitliche Gefahren vollständig auszuschließen. Wiener Verhältnisse haben da mit den unsrigen gleich gar nichts zu tun, weil es hier andere, eben länderspezifische Vorschriften gibt. Und neben den Corona-Schutzverordnungen gibt es auch noch den Arbeitsschutz.

Kleineres Format von Thielemann abgelehnt

An der Semperoper bedeutet das, wir würden uns als Geschäftsleitung ins Unrecht setzen, wenn wir einzelnen Menschen den Schutz vorenthalten, der ihnen zusteht. Das wäre unverantwortlich. Als Arbeitgeber habe ich eine Fürsorgepflicht und trage in Absprache mit unserem Träger, dem Freistaat, die Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitarbeiterschaft.

Ein Theaterbetrieb ist ganz anders strukturiert als eine Behörde, auch anders als ein reiner Konzertbetrieb. Die Philharmonie etwa hat andere architektonische Voraussetzungen, eine viel breitere und vor allem ständig vorhandene Bühne.

Zudem muss ich darauf hinweisen, dass die am 8. Januar herausgekommene sächsische Corona-Schutzverordnung solch ambitionierten Unterfangen wie einem groß besetzten „Heldenleben“ von Richard Strauss explizit widerspricht. Ich habe Herrn Thielemann ein kleineres Format, wie es anderswo in Deutschland realisiert wird, angeboten, aber darauf wollte er sich nicht einlassen. Solche Uneinsichtigkeit ist zu bedauern.

Es wird moniert, an Ihrem Haus würden nicht genug Anstrengungen unternommen, zum Spiel- und Probenbetrieb zurückzukehren?

Dresden hatte im Januar die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland, da halte ich mich selbstverständlich strengstens an sämtliche Regeln. Zumal auch von vielen Orchestermitgliedern zu hören war, dass sie Angst hatten, zusammenzukommen und sich gegebenenfalls anzustecken.

„Wir wollen alle wieder so schnell wie möglich auf die Bühne“

An der Semperoper gab es mehrere Corona-Fälle?

Der Opernchor musste zweimal komplett in Quarantäne geschickt werden, ebenso das Ballett. In allen Bereichen, auch in meiner nächsten Nähe, sind Fälle aufgetaucht. Da nützen keine Testungen, sondern lediglich Abstand, bis dann endlich die Impfung kommt. Die Welt geht nicht unter, wenn wir jetzt weiter darauf achten, keinerlei Risiko einzugehen.

Kostenfaktoren spielen bei diesen Entscheidungen keine Rolle?

Das macht uns natürlich große Sorgen, denn wir haben laufende Kosten und keinerlei Einnahmen. Selbst wenn wir hoffentlich ab April wieder vor wenigstens 330 Leuten spielen können, werden wir viel weniger Geld einnehmen, als man das von der Semperoper gewohnt ist. Aber in der Hauptsache geht es um die Gesundheit.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir wollen alle wieder so schnell wie möglich auf die Bühne und uns zeigen. Auch ich als Intendant habe Visionen und musste mich von fast allen Plänen verabschieden, die gemeinsam mit meinem Team entwickelt wurden. Am Ende der Spielzeit wird kein roter Faden mehr erkennbar sein, was meinen Sie, wie sehr ich darunter leide.

Gibt es da noch Spielraum im Informationsfluss?

Ich bin permanent im Haus, besuche die einzelnen Abteilungen, spreche regelmäßig mit dem Direktorium, oft mit dem Orchesterdirektor, habe Kontakt zum Orchestervorstand und telefoniere ebenso mit Herrn Thielemann. So sind immer wieder neue Pläne entstanden, von denen das meiste dann leider nicht umgesetzt werden konnte. Viele Menschen, die jetzt – wenn auch unverschuldeter Weise – zu Hause sitzen, machen sich gar kein Bild davon, wie intensiv gerade in diesen Zeiten an unserem Haus gearbeitet wird. Dem Intendanten in dieser Situation und angesichts alarmierender Corona-Inzidenzzahlen Kunstbehinderung vorzuwerfen, ist eigentlich schon eine Beleidigung. Aber in der Krise zeigt sich halt das wahre Gesicht der Loyalität.

Von Michael Ernst