Dresden

Appelle sächsischer Künstler und Kultureinrichtungen an die Politik, die Branche trotz Pandemiezeiten wiederzubeleben, reißen nicht ab. Gestern wurde ein entsprechender offener Brief freier und privater Theaterbetreiber aus Dresden und Leipzig bekannt. Das an Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gerichtete Schreiben enthält die Bitte, „in Zukunft differenzierte Lösungen zu finden, die eine Öffnung der Kultureinrichtungen einschließt“.

Sebe Dresdner und fünf Leipziger Theaterleiter und 63 freie Künstler aus Sachsen

Unterzeichnet ist der Brief von sieben Dresdner und fünf Leipziger Theaterleitern. Darunter sind Häuser wie die Comödie Dresden, Sachsens größtes Privattheater, die Komödie Leipzig sowie die bekannten Kabarettbühnen Herkuleskeule ( Dresden), Pfeffermühle und Academixer (beide Leipzig).

Anzeige

Außerdem haben 63 freie Künstler aus Sachsen diesen Brief an Kretschmer unterschrieben. Zu ihnen zählen Kabarettisten wie Ellen Schaller und Matthias Machwerk sowie Schauspieler wie Helga Werner, Daniel Minetti, Tom Quaas und Mario Grünewald. Auch Musiker, Regisseure und Techniker gehören zu den Unterzeichnern.

Es sei alles getan worden, um den Besuch der Veranstaltungen für die Zuschauer sicher zu machen, heißt es in dem Brief. „Die Theater haben kluge und kostenintensive und von den Gesundheitsämtern überprüfte Hygienekonzepte entwickelt, die Zuschauer sitzen vernünftig auf Abstand und tragen Maske, Frischluftsysteme wurden aufwändig eingebaut oder aufgerüstet...“ Angesichts dessen äußerten die Unterzeichner ihr Unverständnis, dass nicht differenzierter mit Kulturangeboten umgegangen werde. „Für uns als Kreative ist es irritierend, ernüchternd und nicht zuletzt auch demotivierend, wenn von Politikern Kultur als reines Freizeitvergnügen eingeordnet und mal eben einfach von einem Tag auf den anderen ersatzlos abgeschaltet werden kann. Kultur ist für Menschen relevant. Lebenswichtig.“

„Ohne Live-Kultur wird es nicht nur still, sondern auch kalt“

Live-Kultur könne Hirn, Herz und Bauch gleichermaßen berühren, was kein digitales Ersatzangebot vermöge. Einen größeren Bogen schlagen die Unterzeichner ebenfalls: „Ohne Live-Kultur wird es nicht nur still, sondern auch kalt, weil Populisten ohne lauten Widerspruch die Gesellschaft weiter spalten können, weil die Angst, Ratlosigkeit und die Wut vieler Menschen keine anderen Räume mehr finden, um durch Gegenvorschläge, Lachen oder Schönheit aus der Dumpfheit geholt zu werden.“

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Abschließend wird um einen Gesprächstermin mit dem Ministerpräsidenten gebeten. Dort wolle die Branche „ein paar Vorschläge vorstellen, wie eine Öffnung der Kultureinrichtungen in Pandemiezeiten und somit auch eine bessere und sinnvollere Planung umsetzbar wäre, ohne von Langzeitkollateralschäden der gesamten Kreativwirtschaft zu sprechen und dauerhaft deren Arbeitsplätze zu erhalten“.

Bereits am Freitag war ein ebenfalls an Kretschmer adressierter offener Brief der Dresdner Kulturbranche in der Sächsischen Staatskanzlei übergeben worden. Darin wurde die Strategie von Bund und Ländern im Umgang mit den Kultureinrichtungen seit Ende Oktober mit ihren Folgen für die Kulturschaffenden und die Gesellschaft kritisiert. Das Schreiben enthielt aber auch Argumente für eine Öffnung der Spielstätten und soziokulturellen Zentren Ende November, trotz unverändert angespannter Pandemielage.

Der Brief war von den Mitgliedern der Semperoper und der Staatsoperette initiiert worden. Zu den 108 Unterzeichnern gehören auch Dresdens Kulturbürgermeistern Annekatrin Klepsch ( Die Linke), der Kabarettist Manfred Breschke, der Dirigent Ekkehard Klemm sowie der Schauspieler und Regisseur Peter Kube (DNN berichteten).

Von Torsten Klaus