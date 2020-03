Corona-Krise: Kaum Rücklagen bei Dresdens kleinen Kulturbetrieben und der freien Szene

Dresden

Die Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrats, Ulrike Liedtke, hält eine Absage aller Kulturveranstaltungen aus Vorsorge vor dem Coronavirus für sinnvoll. „Es sollte auch keine kleinen Veranstaltungen mehr geben“, sagte Liedtke. „Kompromisse halte ich im Moment für falsch, wenn man die Kette der Ansteckungen unterbrechen will.“

Sie verwies auf Kulturaktionen zum Beispiel im Internet. „Es gibt aber auch Hauskonzerte im Internet – und kulturelles Leben findet auch statt, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich mir eine CD anhöre oder mir Theateraufführungen im Internet angucke“, sagte sie. „Das finde ich herzerfrischend, dass man nicht aufgibt und sein Konzert dann in den vier Wänden solo mit Internetübertragung spielt.“

Dresden lobt Veranstalter für ihr Verständnis

Am Freitagabend hatte das sächsische Kabinett in einer Sondersitzung zur aktuellen Corona-Entwicklung beschlossen, dass staatliche Theater und Museen bis zum 19. April dicht bleiben sollen. Empfohlen wurde den Kommunen außerdem, dass für Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 75 Menschen eine Anzeigepflicht gelten soll. Weiterhin sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Ähnlich wird auch in den anderen Bundesländern vorgegangen.

Das Dresdner Gesundheitsamt hatte laut Stadt bereits am Freitag rund 200 Anzeigen für Veranstaltungen zwischen 100 und 1000 Teilnehmern mit einer entsprechenden Risikoeinschätzung erhalten. Sie seien „bis in die späten Nachtstunden“ geprüft worden. „Der größte Teil der Veranstaltungen musste nach Prüfung durch die Experten untersagt werden, da die Gefahr bestanden hätte, dass sich das Coronavirus leicht unter den Teilnehmern hätte verbreiten können“, hieß es. Die Stadt lobte die Veranstalter für ihr Verständnis.

Notfallfonds für Künstler gefordert

Die Kulturrat-Vizepräsidentin hält finanzielle Hilfe vor allem für freie Künstler für notwendig. „Um die Kulturveranstalter mache ich mir weniger Sorgen, da wird man Regelungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung finden. Aber ich mache mir Sorgen um die Kulturinstitutionen, obwohl sie ganzjährige Budgets haben, so dass man umschichten kann“, sagte Liedtke. „Die größten Sorgen mache ich mir um freie Künstler und kleine mittelständische Kulturveranstalter, wo es sofort wegbricht und wo das höchste ehrenamtliche Engagement mit im Spiel ist für wenig Geld.“ Bei ihnen könne die Lage besonders prekär werden.

AUlrike Liedtke . Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Deutsche Kulturrat hatte bereits in der vergangenen Woche einen Notfallfonds für Künstler gefordert. „Das betrifft freie Künstler und einen großen Fonds für Institutionen“, sagte die Vizepräsidentin. „Dann ist es Sache der Landesregierungen zu entscheiden, wer Geld bekommt.“ Sie hoffe, dass die Kulturverbände dabei einbezogen würden. Der Deutsche Kulturrat ist der Spitzenverband der Bundeskulturverbände.

Die Bundesregierung hatte am Freitag ein Hilfspaket mit unbegrenzten Liquiditätshilfen für Unternehmen auf den Weg gebracht, die von der Corona-Krise betroffen sind. Der Kulturausschuss im Bundestag berät am 25. März voraussichtlich über Hilfspakete. Die Kulturminister der Länder hatten erklärt, sie wollten sich dafür einsetzen, dass die Kultur bei Programmen zur Stabilisierung der Wirtschaft einbezogen wird.

Dresdens Wirtschaftsförderungsausschuss berät am Mittwoch

Diese Forderung war auch vom Klubnetz Dresden erhoben worden, weil das Problem mittlerweile „eine komplette Einstellung des Veranstaltungsbetriebes“ sei. Im Fall einer temporären Schließung reichten die Rücklagen mancher Dresdner Kulturbetriebe kaum, um offene Rechnungen und laufende Kosten „für mehr als einen Monat zu decken“. Man hoffe auf ein Gesprächsangebot von Seiten der Stadt.

Grünen-Stadtrat Torsten Schulze stellte auf Facebook bereits in Aussicht, in Vorbereitung der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschuss am Mittwoch eine Liste zusammenstellen, „welche Rettungsmaßnahmen die Stadt Dresden ergreifen kann, um Veranstaltungs-, Kultur-und Kreativunternehmen, die besonders von der akuten Situation betroffen sind, finanziell zu entlasten und vor der möglichen Insolvenz zu retten“. Bei saxTicket können zudem Tickets gespendet werden. Der Preis wird dann an die Clubs weitergegeben.

Im Internet wächst derweil auch die Unterstützung zu einer Petition, die Hilfen für Freiberufler und Künstler angesichts der Auswirkungen des Coronavirus fordert. Sie ist an den Bundestag, die Landesregierungen sowie das Bundesfinanzministerium gerichtet und war bis Sonntag (Stand 19 Uhr ) von knapp 170.000 Menschen unterzeichnet worden.

Die Organisation Kreatives Sachsen hat auf ihrer Internetseite aufgelistet, welche Maßnahmen Kultur- und Kreativwirtschaftsunternehmen aktuell nutzen können. Außerdem werden in einer Umfrage Informationen zu Umsatzausfällen gesammelt.

Von Oliver von Riegen und Torsten Klaus