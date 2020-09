Dresden

Wegen eines Corona-Vorfalls in der Company des Semperoper Ballett muss die für Sonntag geplante Vorstellung „Semper Essenz: We will dance!“ entfallen. Das teilte die Semperoper mit.

Die für Freitagabend geplante Ballettaufführung war demzufolge ebenfalls von der Absage betroffen. 66 Tänzerinnen und Tänzer müssen für zunächst fünf Tage in Quarantäne und sich testen lassen, wie eine Sprecherin sagte.

Bereits gekaufte Karten werden „schnellstmöglich über das Rückgabeformular per Überweisung rückerstattet“. Das Formular sei am Sonntag an der Abendkasse der Semperoper sowie zu den regulären Öffnungszeiten an der Tageskasse in der Schinkelwache erhältlich. Auch online steht das Formular zur Verfügung:

semperoper.de/ticketrueckgabe

Von tk/dpa