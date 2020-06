Aktion „Ohne uns ist Stille“ in Dresden – Das Schlimmste kommt noch

Dresden

Die Ministerin blieb vor der Semperoper fast inkognito. Das könnte sich aber bald ändern. Denn Barbara Klepsch ( CDU), die in Sachsen für Kultur und Tourismus verantwortlich ist, wird sich noch einige Zeit mit den Folgen der Pandemie für die gesamte Veranstaltungsbranche beschäftigen müssen. Dazu zählen dann auch öffentlichkeitswirksame Auftritte wie am Freitag auf dem Dresdner Theaterplatz.

Konjunkturprogramm ambivalent aufgenommen

Dort kamen mehrere hundert Betroffene der gebeutelten Sparte zusammen, um unter dem Titel „Ohne uns ist Stille“ auf die anhaltenden Konsequenzen eines fast gänzlich heruntergefahrenen Betriebes hinzuweisen. Zuvor war ein Konvoi von etwa 40 Autos, darunter Busse, Laster und Kleinlaster vom Ostragehege in die Stadtmitte gefahren, um lautstark und sichtbar auf die Misere hinzuweisen und Forderungen zu formulieren. Als da wären: eine Absicherung der Unternehmen und Soloselbstständigen, unter anderem rückzahlungsfreie Zuschüsse für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern (damit Fixkosten und Löhne beglichen werden können) und zum Lebensunterhalt für Solo-Selbstständige. Die Branche verlangt auch eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent.

Anzeige

Den Theaterplatz, malerisch umrahmt von freistaatlich finanzierten Hochkulturorten wie Oper und Sempergalerie, machten die Organisatoren des Protestes zur anschaulichen Bühne. Dafür sorgte unter anderem die Kulisse von 1000 leeren Stühlen. Einige von ihnen waren mit rotem Stoff versehen und machten so deutlich, wie viele (genauer: wie wenige) Plätze die Veranstalter unter den aktuellen Abstandsregeln belegen, sprich verkaufen dürfen. Die Entfernung zur Wirtschaftlichkeit ist da noch weit größer als die zum Nebenmann.

Weitere DNN+ Artikel

Zur Galerie „Ohne uns ist Stille“ in Dresden

Das in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in Berlin ausgehandelte Konjunkturprogramm, das rund 130 Milliarden Euro umfasst, wurde dabei ambivalent aufgenommen. Helge Leinemann, Vorstandschef des Verbandes für Medien- und Veranstaltungstechnik, nannte das per Videobotschaft „eine Menge Geld“ und forderte gleichzeitig Direkthilfen, um Insolvenzen abzuwenden. „Wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Die Hilfen stehen uns zu“, sagte er.

Lesen Sie auch: „Kraftvoller Aufschlag“ - eine Milliarde für die Kultur aus dem Konjunkturpaket

Zahlen, die das stützen, liefert unter anderem der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Der BDKV legte 2018 eine Studie zu Konsumdaten des inländischen Veranstaltungsmarkts vor. Demzufolge erwirtschaftete die Veranstaltungsbranche im Untersuchungszeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 einen Gesamtumsatz von 5 Milliarden Euro, fast ein Drittel mehr als fünf Jahre zuvor. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Live-Veranstaltungswirtschaft beziffert der BDKV auf mehr als 11 Milliarden Euro. Direkt vom Lockdown betroffen seien etwa 113.000 Erwerbstätige und rund 53.000 Künstler.

Der Verband forderte am Donnerstag ein Überbrückungsprogramm von 3,75 Milliarden Euro für die Veranstaltungswirtschaft ab September. Bereits im April hatte der BDKV Hilfen von gut 580 Millionen Euro angemahnt, um die finanziellen Schäden abzufangen, die dem Sektor allein zwischen März und August entstehen. Gleichzeitig bezeichnete der Verband die avisierten 150 Millionen Euro „für Livemusikstätten, -festivals, -veranstalter und -vermittler“ aus dem Bundeskonjunkturprogramm als nicht annähernd ausreichend.

Steffen Schmidt, Mitinitiator der Aktion „Leere Stühle“ der Gastronomen, bezeichnete das Konjunkturprogramm als „keinen großen Wurf“. Er kritisierte unter anderem, dass die finanziellen Hilfen zeitlich nur bis August gewährt würden. Anträge zur Grundsicherung könnten nicht rückwirkend gestellt werden. Außerdem forderte Schmidt, dass sich Sachsen wie schon andere Bundesländer für einen Sockelbetrag bei den Lebenshaltungskosten stark machen solle.

Soforthilfe heißt bislang überwiegend: Darlehen

Die Ministerin zeigte wiederum Verständnis für dieses Ansinnen. Die monatliche Unterstützung solle besser bis zum Jahresende statt bis August laufen, pflichtete sie Schmidt bei. Klepsch machte aber auch klar, dass sie froh sei über eine Milliarde Euro aus dem Konjunkturprogramm, die direkt in die Kultur fließen soll. Davon werden „ein nicht unerheblicher Teil“ nach Sachsen gehen.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Klepsch kündigte ebenfalls an, dass das sächsische Kabinett in der nächsten Woche einen eigenen Beschluss zu weiterer finanzieller Hilfe in Corona-Zeiten fassen werde, der „reichlich 50 Millionen Euro für Tourismus und Kultur“ beinhalte. Das darf auch so gelesen werden, dass aus dem politischen Handlungsbedarf mittlerweile ein Handlungszwang geworden ist. Soforthilfe im Freistaat heißt bislang überwiegend: Darlehen. Wer aktuell keine Einnahmen hat, wird aber keinen Kredit aufnehmen, weil schlicht unklar bleibt, wie der zurückgezahlt werden soll.

Der Dresdner Veranstalter Rodney Aust will „keine Konzerte in Autos, im Internet oder mit Sicherheitsabstand“. Er sieht die Kommune in der Pflicht: „Geben Sie uns die lange Leine, schenken Sie uns Vertrauen – wir geben es zurück“, lautete Austs Bitte an die Stadt. Dazu gehöre auch, andere Projekte zu hinterfragen, wie den Fernsehturm oder die Robotron-Kantine.

Die wieder geöffneten Museen und auch die in verschiedenen Formen zum Betrieb zurückfindenden Theater und Orchester haben den kulturellen Puls in Stadt und Land wieder etwas spürbar werden lassen. Die damit verbundene Hoffnung auf eine Trendwende aber erfüllte sich nicht. Das zeigt die brach liegende Konzert- und Veranstaltungsbranche, vor der ein Sommer ohne jegliche Open-Air-Konzerte liegt. Allein dadurch sind nicht nur große finanzielle Einbußen zu befürchten, sondern auch Insolvenzen.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Klaus