Leipzig

Die Begegnung mit dem armenischen Komponisten Wahram Babajan in der Denkmalschmiede Höfgen bei Grimma war der Ausgangspunkt für Constanze John, im Jahr 2000 eine erste Reise in den Kaukasus zu unternehmen. Die Schriftstellerin aus Leipzig begab sich allein und noch mit wenig Vorwissen zunächst nach Armenien, später nach Georgien und Aserbaidschan. 2015, 2018 und 2020 erschienen drei Reisebücher im Dumont-Verlag mit jeweils etwa 300 Seiten über die Kaukasusregion.

Mehr als nur Reiseberichte

Die magische Zahl 40 (im Titel der Bücher) bezieht sich auf die Zahlensymbolik im Christentum, im Islam und im Judentum und dient dabei als Kapitelgliederung für jedes Buch. Zunächst, im ersten, war sie gleichzeitig Ausdruck der Initiation und Einführung in die Trilogie. Noah musste 40 Tage Regen in seiner Arche über sich ergehen lassen und landete schließlich, als das Wasser sich zurückgezogen hatte, auf dem Berg Ararat, der heute in der Türkei liegt. In den Mythen ist diese Region Geburtsort vieler Völkerschaften, der Hamiten, Semiten und Jafiten, die nach Noahs Söhnen Ham, Sem und Jafit benannt wurden und nach archaischer Vorstellung im Anschluss an die Sintflut sich über die Erde ausgebreitet haben sollen.

Die drei Bücher sind mehr als nur Reiseberichte: Vielmehr handelt es sich bei ihnen um authentische Lebensbeschreibungen, die die Seele des jeweiligen Landes zu ergründen suchen. Immer geht es in ihnen um die Menschen und ihr Leben, ihre Sprachen, Geschichte, Mentalität, Bräuche, Kulturen und Religionen. Immer lebt Constanze John mit und unter den Menschen als Gast in natürlicher Vertrautheit.

Constanze John in Georgien Quelle: Constanze John

Dabei mag sie das Alleinereisen. Es verschafft ihr einen intensiven, konzentrierten Eindruck. Erst durch den direkten Kontakt der Menschen entstehen wirkliche Empathie, Verstehen und gegenseitige Toleranz, ist eine Erkenntnis der Lektüre. Die Autorin meidet Politik und Feindseligkeiten zwischen den Völkerschaften. Geduldig wartet sie, bis sich eine günstige Konstellation ergibt, die ihr den Weg zu den Menschen, den Orten und Reisezielen ebnet. Immer entsteht dabei ein herzliches Verhältnis zu den Einheimischen, die oft auch durch Kontakte wie Studium, Familie und Arbeit zu Deutschland befördert werden.

Zwischen den drei bereisten Ländern und Deutschland gibt es gute Beziehungen, die in ihrer Geschichte verwurzelt sind. John kommt mit Intellektuellen, Dichtern, Schriftstellern, Museologen, Malern, Geistlichen, aber auch einfachen Menschen zusammen, von denen sie eindrucksvoll erzählt. Nur des Russischen und Englischen mächtig, funktioniert die Verständigung dennoch fast perfekt. Zu Fuß, mit der Eisenbahn, dem Kleinbus (der Marschrutka) oder dem Taxi, das preiswert und billig ist, erschließt sich Constanze John das Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer.

Armenien – Land der Steine und der Sintflut

Die Geschichte Armeniens reicht viele tausend Jahre zurück. Hier fußte der Zoroastrismus mit seinem Sonnen-, Licht- und Feuerkult. Einführend erzählt Constanze John die Legende vom bunten, märchenhaften Feuervogel Hasaran Bulbul, „der so schön singt wie kein anderer und damit den Frühling ankündigt“. Armenien ist ein Land mit einer uralten, 1700 Jahre alten Kirche und einer autochthonen religiösen Tradition. Bis heute ist das Christentum Staatsreligion. Rund 90 Prozent der Bevölkerung gehören zur armenisch-apostolischen Kirche.

Überall auf ihren Wegen traf Constanze John auf die Überreste alter Kulturen, Kultstätten, Tempel, Gräberfelder und noch intakte Kirchen und Klöster, vor allem aber auf tiefgläubige Menschen. Nach dem Austritt aus der Union der Sowjetrepubliken 1991 fiel das Land in ein ökonomisches und soziales Loch, wie die beiden anderen Kaukasusländer auch. Bis heute ist Armenien ein armes Land, das durch Kriege mit Russland und Aserbaidschan stark geschwächt wurde. Dennoch beobachtet Constanze John bei den Menschen eine große Zuversicht. Im Haus des Komponisten Babajan beginnt sie Franz Werfels Roman-Epos „Die 40 Tage des Musa Dagh“ über den Genozid des armenischen Volkes durch die Türken im Jahr 1915 zu lesen. Die alten Wunden sind noch nicht verheilt. Der jüngste Krieg um Berg Karabach, der armenischen Enklave in Aserbaidschan, hat das wieder grausam gezeigt.

Georgien – Land des Weines und der warmen Quellen

„Ich werde es in Georgien immer wieder hören, dass die Georgier weder auf die Nationalität schauen noch auf die Religion der anderen. Fakt ist, dass seit Jahrhunderten in Georgien wie auch in Tbilissi selbst die drei Weltreligionen aufeinandertreffen: das Christentum, das Judentum und der Islam. Gäbe es keine Form des gegenseitigen Respekts, der Toleranz, zumindest der Koexistenz, wäre so ein kleines Land wie Georgien, gelegen an dieser Nahtstelle, von vornherein dem Untergang geweiht“, schreibt Constanze John über die Gründung von Tbilissi und des Staates Georgien. Seit eh und je leben dort die Menschen verschiedenster Ethnien in Frieden zusammen und helfen sich in der Not. Georgien nimmt zwischen den beiden anderen Ländern einen vermittelnden und ausgleichenden Platz ein. Das Land im Norden des Kaukasus ist seit 8000 Jahren besiedelt. Hier wurde das erste Mal und wird heute in mehreren hundert Weingütern Wein gekeltert. Die warmen Quellen sind bis heute mythische Orte, die an heidnische Bräuche und den Feuerkult erinnern. John bereiste auch die Stadt Gori, wo Joseph Stalin geboren wurde. Dort gibt es ein nationales Stalinmuseum. Paradoxerweise sind die Georgier auf den grausamen Diktator stolz, weil er als Georgier die Russen regierte.

Aserbaidschan – Land des ewigen Feuers, des Erdöls und der Teppichkunst

Dank Erdöl und einer aufblühenden Landwirtschaft ist Aserbaidschan das reichste der drei Länder. Die Hauptstadt Baku ist ein Zentrum der Teppichkunst. In den verschiedenen Regionen Aserbaidschans existieren Teppichschulen, die sich in häuslichen Webereien organisiert haben. Jede dieser Schulen benutzt eigene Symbole und ist daran zu erkennen. Constanze John besuchte eine Weberei in Guba. Teppiche weben vorwiegend Frauen, deren Einkommen so klein ist, dass sie an der Armutsgrenze leben. In diesem Zusammenhang ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft zunehmend Thema von Veranstaltungen, Aufrufen und Petitionen.

Unter dem Titel „Ölig, blutig und reich“ schreibt John: „Es ist vielleicht kein Zufall, dass in ein und demselben Gebirge Prometheus in der Feuer-Frage bestraft wird und zugleich die erste industrielle Ölförderung der Welt angesiedelt ist“. Die Geschichte der Erdöls ist von Katastrophen, Unfällen und Umweltverschmutzung gezeichnet.

In den vergangenen Jahren hat sich die aserbaidschanische Gesellschaft zunehmend gespalten. Die Orientierung an westlichem Komfort und Werten hat zugenommen. Die Schere von Arm und Reich klafft weit auseinander, wie auch in den beiden anderen Ländern.

Constanze Johns Trilogie hat ein ganz eigene Stimme, die über die Kategorie Reiseliteratur weit hinausgeht. Durch ihre große Sensibilität nimmt sie Dinge wahr, die anderen verschlossen bleiben.

Constanze John: „40 Tage Armenien“, ISBN 978-3-7701-8298-5, 14,99 Euro; „40 Tage Georgien“, ISBN 978-3-7701-8293-0, 14,99 Euro; und „40 Tage Aserbaidschan“, ISBN 978-3-7701-8299-3, 16,95 Euro. www.dumontreise.de

Von Heinz Weißflog