Manche Tanzinteressierte werden die Lia Rodriguez Companhia de Dancas aus Brasilien noch von früheren Gastspielen her kennen. Beginnend 2011, aber beispielsweise auch 2016 beim Festival Projeto Brasil. Oder haben diese gerade erst bei ihrem jüngsten Auftreten im Festspielhaus Hellerau für sich entdecken können. Mit elf außergewöhnlichen Tänzerinnen und Tänzern von einer solchen Besonderheit, dass man sich immer wieder daran erinnern wird.

Gerade habe sie ihr neues Stück „Encantado“ in Hellerau vorgestellt, entstanden in Zeiten der Pandemie sowie erst unlängst uraufgeführt in Paris. Eine Choreografie, die Lia Rodriguez wie stets gemeinsam mit den Mitgliedern ihrer Companhia erarbeitet und geformt hat. Was zunächst wie improvisiert erscheint, als wären die Szenen gerade erst im Moment entstanden. Sie kommen zwar, wie auch beim Publikumsgespräch von den Gästen zu erfahren ist, erkennbar aus der Improvisation, sind aber letztlich ein Stück Tanz im wahrsten Sinne des Wortes.

Ein Geschehen voller Zeitgefühl und Präsenz

Zu Beginn rollen Tänzerinnen und Tänzer vom Hintergrund her über die gesamte Bühnenfläche eine Art von Stoffrolle aus, unendlich sorgsam, in besonderer Stille. Und beginnen schließlich die ausgebreiteten, sich in Mustern und Farben wundersam zusammenfügenden Stoffe zu „unterwandern“, tauchen mit ihren Körpern in aller Blöße ein in diese Stofflichkeit. Um sich gänzlich verwandelt wieder herauszuwinden. Da hat sicher jeder im Publikum ganz eigene Assoziationen, entdeckt für sich Pflanzliches, Tiere, Geschöpfe, eben alles, was da so kreucht und fleucht. Eine höchst fantasievolle Welt voller Fabelwesen und Dämonen. Die so merkwürdig verrückt ist wie eben auch die reale Welt.

Aus der Stille wachsen schließlich auch Klänge und Dissonanzen, gibt es ein Abtauchen und Verwandeln, den spielerisch-fabulierenden Umgang mit Materialien und Körpersprache. Ein Geschehen voller Zeitgefühl und Präsenz, mit Widersprüchlichkeiten und Rätseln. Letztlich gipfelnd in einer aufgetürmten Stofflichkeit, aus der die elf wunderbar verschiedenen Tänzerinnen und Tänzer selbstbewusst sowie frei von jedem Ballast von der Bühne abgehen.

Themenschwerpunkt in Hellerau: „Come Together“

Es ist doch immer wieder verblüffend, wie sich die so besondere Raumsituation im Großen Saal des Festspielhauses auch auf die eigenwillige Bühnen-Präsenz dieser Companhia auswirkt. Wie eine Art von Bündnis mit dem Publikum, eine Gemeinschaft, in Momenten der Stille ebenso wie des Tumults. Und wenn es dabei auch um Fantasiegestalten geht; letztlich zielt das Geschehen doch auf allzu Menschliches, auf ein Zusammenleben mit Akzeptanz und Gerechtigkeit. Wie es derzeit und stets ein Themenschwerpunkt ist in Hellerau: „Come Together“.

Dass die erkrankte Lia Rodriguez bei dem neuerlichen Gastspiel ihrer Companhia im Festspielhaus nicht mit dabei sein konnte, ist schon sehr bedauerlich. Sie ist eine so ganz und gar außergewöhnliche Frau und Künstlerin. Doch dann kommt sie eben beim nächsten Treffen mit nach Hellerau. Und das liegt hoffentlich nicht in allzu weiter Ferne.

Von Gabriele Gorgas