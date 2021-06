Comödie Dresden zeigt „Alice im Wunderland“ am Schloss Übigau

Dresden

Geschäftsführer Olaf Maatz gab sich anlässlich der aktuellen Pressekonferenz der Comödie zuversichtlich und guter Laune. Angesichts der aktuellen Lage hat er dazu wohl auch allen Grund. Das Wetter spielt mit, die Inzidenz sinkt und die Comödie eröffnet am Freitag den Sommer am Schloss Übigau mit „Alice im Wunderland“. Bis dahin war es, ganz klar, ein holpriger Weg. Alle Theaterhäuser haben sich monatelang in permanenten Umplanungen geübt. Das zehrt an den Nerven. Und an der Haushaltslage, keine Frage. Aber ganz offenbar, so die Worte Maatz‘, war die Comödie in den letzten Jahren „sparsam“, und so hat es das Haus wohl sogar ohne ein blaues Auge durch die Krise geschafft.

Erweiterung ins Kraftwerk Mitte

Alte Wunden lecken ist aber nicht angesagt. Neue Pläne sind tatsächlich entstanden. So will die Comödie zukünftig auf künstlerische Parallelformen zwischen offline und online setzen. Erste Erfahrungen mit einem Stream hat das Team bereits machen können. Reichweite und das Ausprobieren, Stoffe anders und neu zu inszenieren, spielten dabei genauso eine Rolle wie der Erschließen neuer Zielgruppen im Publikum. Zudem wird es etwas geben, das man wohl als „Erweiterung“ bezeichnen kann. Ab der kommenden Spielzeit wird die Comödie auch den Club im Kraftwerk Mitte bespielen.

Jetzt aber verschwindet erst mal Alice im Kaninchenloch, das hier ein überdimensionierter Mund ist. Natürlich ist auch sonst einiges anders als bei Lewis Carroll. Das Schloss Übigau fungiert als eine Art spezieller Anstalt, bevölkert von etwas skurrilen Typen. Das Zepter des Hauses schwingt die pausenlos rauchende Schwester Ingeborg. Sie leitet diese doch etwas ergraute Welt, in deren Mitte sich Alice derart gefangen und einsam fühlt, dass sie sich jede Nacht in eine andere, bunte, nicht weniger skurrile, aber doch freundliche Welt träumt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein bisschen hat das etwas von einem Lockdown, mit dem wir inzwischen alle mehr als vertraut sind. Allerdings wird hier nicht mit der Corona-Keule gewedelt. Es ist auch keine Geschichte eines kleinen Mädchens. Diese Alice ist bereits 21 Jahre alt und blickt auf eine merkwürdige Kindheit zurück, die von strengen Reglements bestimmt war. Die Nächte dienen ihr folglich zur Flucht, um das Gefühl des Alleingelassenwerdens zu überwinden.

Und da man bekanntlich ein funktionierendes System nicht reparieren sollte, finden sich in dieser Produktion allesamt bekannte Namen und Gesichter hinter und auf der Bühne. Kerstin Polenske, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich die Regie für „The Addams Family“ übernommen hatte, ist auch hier wieder am Ruder. Und zum wiederholten Mal verzaubert Anne Konstanze Lahr mit ihrer farbenfrohen Ausstattung das Areal. Dafür nutzt sie auch Theaterplastiken von Studentinnen und Studenten der HfBK. Sängerinnen und Sänger der Musical-Werkstatt Oh-Töne sind ebenfalls wieder mit dabei. Ein besonderes Highlight werden junge Artisten der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik in Berlin bieten. In einer Schleuderbrettnummer werden sie versuchen, die Rosen der Traumwelt zu streichen.

„Alice im Wunderland“ feiert am heutigen Freitag am Schloss Übigau Premiere, weitere Vorstellungen sind bis zum 19. September angesetzt.

Internet comoedie-dresden.de

Von Rico Stehfest