Dresden

Ein Gebäude, das „morbide bis in die letzte Ritze“ ist? Das zudem auf Grund und Boden steht, in dem sich bis in 20 Meter Tiefe giftige Industrierückstände finden lassen und die Luft den „berauschenden Duft des Friedhofs“ atmet? Wäre für Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann auf dem Immobilienmarkt jetzt nicht der ganz große Hit, ist aber ideal für die Mitglieder der Addams Familiy, die ein neues Domizil im Schloss Übigau findet, um hier das Leben in wortwörtlich vollen Schreckens-Zügen zu genießen – so jedenfalls die Grundkonstellation des neuen Stücks „The Addams Familiy“, das im Garten vor Schloss Übigau Premiere hatte.

Wer bislang glaubte, er habe merkwürdige Nachbarn, der macht Bekanntschaft mit einer Familie, wie sie schräger und schriller kaum sein könnte, vorzugsweise deshalb, weil die Sippe dem Morbiden zugewandt ist wie Trump den Fake News. Wer hat schon wie Wednesday ( Susanna Mucha), die selbsternannte „Prinzessin der Finsternis“ und Tochter des Hauses, einen Vater, der ihr einst die Sado-Maso-Fantasien des Marquise de Sade als Gute-Nacht-Geschichte vorlas, oder einen Bruder, der geradezu darauf versessen ist, gefoltert zu werden? Das sichtlich Groteske, Makabre, Obskure, auch leicht Obszöne wird in diesem auf einschlägigen Comics, Sitcoms und Kinofilmen basierenden Stück lustvoll zelebriert – ohne Wenn und Aber, unter Verzicht auf jegliche Erklärungsversuche oder Relativierungen.

Anzeige

Schräges Paralleluniversum mit Dresden-Bezug

Das schräge Paralleluniversum der Addams Family ist so, wie es ist – und Kerstin Polenske hat gut daran, in ihrer Open-air-Inszenierung daran nichts zu verändern. Die Musical-Adaption ist jederzeit, da muss der pädagogische Holzhammer gar nicht erst hervorgeholt werden, ohnehin zweifelsfrei ein Plädoyer für Toleranz gegenüber anderen, mögen diese auch noch so schräg sein. Und es wird seitens der Belegschaft der Comödie Dresden sogar noch eins draufgesetzt, denn es gibt allerlei Spitzen über unsere Stadt im Allgemeinen und Übigau im Besonderen, etwa wenn Gomez Addams, als Pater familias dieses Clans ein extrem seltsamer Exzentriker, einen stattlichen Ring inspizierend gegenüber dem Freund seiner Tochter erklärt: „Bitte sag mir, dass das kein Verlobungsring ist, sondern Diebesgut aus dem Grünen Gewölbe!“

Weitere DNN+ Artikel

Wie gesagt, die pubertierende Tochter des Hauses, deren Psyche erklärtermaßen ein „tiefes dunkles Loch ist, vor allem zum Kummer ihrer Mutter, der unterkühlten, bleichen, stets in schwarz gekleideten Morticia ( Carolin Masur), ist verliebt – und zwar in Lucas ( Benjamin Mahns-Mardy). Dieser hat zwar ein Faible für das Düstere, hätte sogar nicht mal was dagegen, ausgepeitscht zu werden (Wednesday wäre zu diesem Liebesdienst durchaus bereit, aber „erst wird geheiratet“, wie sie ihn klipp und klar wissen lässt), kommt aber eben aus einer Dresdner Durchschnittsfamilie, die Fremden erst mal reserviert gegenüber steht.

Lucas’ Mutter fragt bei der ersten Begegnung, die zweifellos ein „Clash (= Zusammenprall) der Kulturen“ ist, ihren Sohn ob des Gegrummels und Geraune des Butlers: „Was spricht der Neubürger? Ich kann doch kein ausländisch!“ Der Butler, auf den Namen Lurch hörend und an Frankensteins Monster erinnernd, wird von Philipp Richter gespielt. Er hat alles andere als eine Sprechrolle erwischt, aber jeder seiner Auftritte ist so kurzweilig, dass man sich jedes Mal freut, wenn er auf die Bühne kommt.

Paraderolle für Bert Callenbach

Die Besetzung ist neben den aparten Songs überhaupt das (Mords-)Pfund, mit dem diese lustige Parodie auf die Gesellschaft und ihre Ängste wuchert. Die Rolle des seine Frau liebenden wie fürchtenden Pseudo-Machos Gomez Addams ist eine Steilvorlage für Bert Callenbach, die er souverän wie einst Gerd Müller ein Anspiel im Strafraum verwandelt. Der an sich in Leipzig beheimatete Mime hat erkennbar Spaß an dem überdrehten Irrsinn, das gilt gleichermaßen für alle anderen Akteure auf der Bühne, unter denen sich auch Andreas Goldmann tummelt. Sonst steuert er ja immer „nur“ die schmissigen Songs zu einer Comödien-Inszenierung bei, hier darf er mal als Wednesdays bizarrer Bruder Pugsley herumgeistern.

Vortrefflich schlägt sich auch Cornelia Drese als frustrierte Spießerin Alice, die ,„offen für Erfahrungen“, in der Grusel-Villa der Addams bald selbst lustvoll mit sächsischer Gusche über die Stränge schlägt. Sie ist neben Richter alias Lurch bald die Aktrice der Herzen, zumal mit ihren Gesangseinlagen, die deutlich zeigen, dass es nicht von ungefähr kommt, dass sie über 1600 Mal auf den verschiedensten Bühnen der Republik im Musical „Cats“ die Grizabella geben durfte.

Die „Addams“-Lieder stammen von Andrew Lippa und sind funktional wie so oft in Broadway-Musicals, man wippt durchaus beschwingt mit, hat sie am nächsten Tag allerdings auch – leider – wieder weitgehend vergessen, nicht hingegen zum Glück viele der wunderbaren Sprüche und Szenen.

Nächste Vorstellungen: bis 20. Juli sowie vom 31. Juli bis 8. August, täglich jeweils 19.30 Uhr

www. comoedie-dresden.de

Von Christian Ruf