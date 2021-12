Colored Gigs Redux: Dresdner Siebdruckposter-Festival erstmals online

Dresden

Corona kann ein Motor sein. Zum Beispiel in Sachen Digitalisierung. So ist es auch bei Colored Gigs Redux. „Das ist ein kompletter Neustart im digitalen Bereich. Das war absolut überfällig“, erzählt Lars P. Krause, seines Zeichens Kopf und Herz des veranstaltenden Douze Studios.

Colored Gigs ist eine Posterausstellung, die Krause und seine Lebensgefährtin Susanne Magister 2009 aus der Taufe gehoben haben. Zuerst in der Galerie Treibhaus veranstaltet und alsbald in die benachbarte Scheune abgewandert, hat das Konzertposter-Event nun beim Medienkulturzentrum im ehemaligen Reaktanz-Gebäude im Kraftwerk Mitte ein neues Zuhause gefunden.

Ausstellung wird abgefilmt

Zum einen ist die Scheune wegen ihrer geplanten Sanierung ins Blechschloss gezogen, zum anderen brauchte es für die Ausrichtung der elften Ausgabe von Colored Gigs neues Know-how. „Schon im vergangenen Herbst haben wir unsere Fühler ausgestreckt und wussten, wir brauchen mindestens ein hybrides Festival, um Planungssicherheit zu haben.“ Mitten in den Teillockdown hineingeplant, wird das Gigposter-Festival nun komplett online stattfinden. Dafür kann seine Mutter, der das Festival sonst zu laut und voll war, vom heimischen Sofa aus teilnehmen, erzählt Krause.

Mit Onlineformaten kennt sich das Medienkulturzentrum gut aus, hat es doch verschiedene Angebote im Bereich Medienpädagogik, Medienkunst und Soziokultur im Portfolio. So übernimmt es jetzt das Abfilmen der Ausstellung und die Übertragung der Veranstaltungen, die in seinem Showroom stattfinden.

Alle Programmpunkte sind kostenfrei

Am heutigen Freitag um 18 Uhr soll die Posterausstellung mit fünf Künstlern und Künstlerinnen online eröffnet werden. Dabei sind Grace Helly und Alexander Hanke aus Hamburg sowie MUAH, Drake Rubicon und Lars P. Krause aus Dresden. Im Anschluss gegen 21 Uhr gibt es eine Dreiviertelstunde Livemusik von UM4 aus Dresden.

Der Sonnabend und Sonntag warten dann neben einem Blick in die Ausstellung und erneuter Livemusik mit Führungen durch die Postershow, Workshops, Gesprächen und sogar einer Lesung von Matthias Hufnagl aus Berlin auf. Unter anderem kann man mit MUAH Masken basteln oder mit Drake Rubicon Rastervorlagen für die eigenen Siebdrucke erstellen. Und das Beste daran: Die Teilnahme daran sowie an allen anderen Programmpunkten ist kostenfrei. „Bei Colored Gigs geht es darum, das Publikum mitzureißen. Raus aus den Werkstätten, hin zu den Kunstinteressierten – egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene“, erklärt Krause.

Unlängst wurde ein mobiler Siebdrucktisch gebaut, den Krauses fast zehnjähriger Sohn – selbst siebdruckbegeistert und mit der Kunst der Eltern aufgewachsen – schon eingeweiht hat. So könnten beispielsweise Kunstlehrern und Kunstlehrerinnen oder Firmen den Tisch samt Kurs buchen und vielleicht neben dieser Kunst auch ein neues Talent entdecken.

Dass das Veranstaltungswochenende überhaupt stattfinden kann, haben Krause und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen einer Förderung durch Neustart Kultur, Fonds Soziokultur und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zu verdanken. Außerdem ist wie immer der private Sponsor Radeberger an Bord, dem Krause zum Dank schon mal ein riesiges Wandbild an der Bautzner Straße widmete und deren Kooperation Filmnächte-Besuchern und Besucherinnen zuletzt wieder auf den mit Krauses Werken bedruckten Getränkebechern begegnete.

Ein Besuch vor Ort lohnt ebenfalls

Dass Corona die Siebdruckkünstler und -künstlerinnen nicht unbeschadet zurücklässt, kann man sich indes denken. Sehr viele Konzerte und damit das Hauptgeschäft der Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen wurden abgesagt. Wo sonst Die Toten Hosen, die Foo Fighters oder Pearl Jam nach seinen handgemachten Siebdrucken für einen bestimmten Gig fragen, standen in den vergangenen Corona-Monaten hauptsächlich Firmenaufträge in Krauses Auftragsbuch. Ein Gigposter habe er 2020 gestaltet, heuer waren es drei. Vor Corona standen schon mal pro Jahr 12 bis 20 solcher Aufträge an, zuzüglich Kunst- und andere Drucke.

Wer nun in den haptischen Genuss solcher Drucke kommen will, kann sich übrigens trotzdem bei einem Spaziergang auf zum Kraftwerk Mitte machen. Zum Teil sollen die einzelnen Programmpunkte nämlich an die Hauswand projiziert werden, Verpflegung gibt’s beim Café um die Ecke und über eine Posterluke bekommt man gedruckte Werke zum Mitnehmen. Auch die allseits beliebte Tombola ist geplant, wobei gegen einen kleinen Obolus schon mal kleinere oder größere Weihnachtsgeschenke herausspringen können. Schließlich wollen die ja auch noch besorgt werden. Netzinfos: www.colored-gigs.de

Von Nadine Faust