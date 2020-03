Claus Weidensdorfer im Alter von 88 Jahren gestorben

Dresden

Im Katalog „Die Regeln und das Spiel“ zur Ausstellung mit Arbeiten von Claus Weidensdorfer im Leonhardi-Museum schrieb Wolfgang Holler treffend: „Man spürt eine Wahrhaftigkeit im Gebrauch der Stifte, Federn und Pinsel, die dem Betrachter das Gefühl gibt, jede Zeichnung bedürfe der allein ihr adäquaten Stilmittel. Hier liegt eine Ursache, warum es im Schaffen Weidensdorfers eine so große Bandbreite künstlerischer Ausdrucksmittel gibt, von der spitzen Feder bis zur flächigen Lavierung, von der transparenten Lichtfülle bis zur opaken Verdichtung, von reinem Schwarz bis zur grellbunten Farbigkeit. Es gibt sorgsame Strichelchen, feinnervige Lineaturen und heftige, hingekratzte Schraffuren. Man findet subtil komponierte, delikate Farbstellungen ebenso wie plakativ gegeneinander prallende Farben.“

Vergnügter Blick auf menschliche Tragödien und Komödien

Nach langer, schwerer Krankheit hat Claus Weidensdorfer nun seine Malmittel für immer beiseite gelegt, ist sein Lebenswerk abgeschlossen. Er wird uns fehlen, er, der mit so viel Vergnügen die menschlichen Tragödien und Komödien, die Beziehung von Mann und Frau, Mensch und Stadt, Gegenwart und Vergangenheit thematisierte und als Metapher für menschliches Tun umschrieb und persiflierte. Er blickte auch in apokalyptische Abgründe, um sich immer wieder darüber hinweg zu erheben.

Gründungsmitglied der AG Leonhardi-Museum

1931 in Coswig/Kreis Meißen geboren, studierte Claus Weidensdorfer von 1951 bis 1956 an der HfBK Dresden bei den Professoren Erich Fraaß, Hans Theo Richter und Max Schwimmer. Von 1957 bis 1964 war er als Assistent für Grafik und Malerei an der Pädagogischen Fakultät der HfBK tätig. 1963 ist er als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Leonhardi-Museum Dresden ausgewiesen. Von 1975 bis 1989 lehrte er an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin Schöneweide. 1989 erhielt er einen Lehrauftrag an der HfBK Dresden, wo er als Professor für Malerei und Grafik sowie als Dekan des Fachbereiches I (Malerei, Grafik, Bildhauerei und andere bildnerische Medien) bis zu seiner Pensionierung 1997 wirkte.

Gemeinschaftsarbeiten mit anderen Künstlern

Aufgeschlossen wie er war, arbeitete er mit vielen Künstlern zusammen. Ab 1963 entstanden jeweils am 10. Mai, dem Tag des freien Buches, Gemeinschaftsarbeiten mit Helge Leiberg, Veit Hofmann, Christine Schlegel, später Andreas Dress und Ralf Kerbach; mit einer Unterbrechung aus politischen Gründen zwischen 1984 bis 1990. „Die Stadt“ als Ansammlung von Menschen und Architektur und den daraus erwachsenden Bewegungen, gegen- und miteinander, war das Thema eines gemeinsamen Experimentierens mit Andreas Dress mit der Technik der Lithografie, 1982. Von großer Bedeutung ist die gewaltige Rauminstallation in der Galerie Mitte „Struktur-Figur-Raum“ (1986) gemeinsam mit Andreas Dress und Thea Richter gewesen, ein„Lebensroman im Gleichnis Bild“.

Künstlerbuch „Ein Deutscher Hausschatz“ plus Performance

Seit 1989 arbeitete Claus Weidensdorfer mit Andreas Dress an dem Künstlerbuch „Ein Deutscher Hausschatz“ zusammen, einem in neunzehn Platten radierten gemeinsamen Meisterstück einer herrlich amüsanten, kräftig deftigen Märchenparodie voller Wortwitz und virtuoser Zeichenkunst, gekrönt von einer Performance „Hick-Hack mit zwei rechten Händen“.

Viele Arbeiten entstanden zur Musik und zum Jazz gemeinsam mit Jürgen Haufe. Von 1989 bis 1999 gab es die Performances „Ton-Bild-Kumpanei“ mit Haufe, Matthias Bolz und Dietmar Diesner.

Claus Weidensdorfer war ein charmanter, kritischer Zeitgenosse, der an die Macht und Magie des gemalten und gezeichneten Bildes glaubte.

Von Karin Weber