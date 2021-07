Dresden

Vom 2. bis 5. September findet das Konzertevent „Classic Open“ Air zum bereits siebten Mal auf dem Neumarkt statt, wobei das Spektakel zum ersten Mal in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen umgesetzt wird. Tickets in zwei verschiedenen Kategorien sind zum Preis ab 45 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online über www.etix.com sowie über die Hotline 0351/30708010 erhältlich. Im VIP-Paket sind neben einem festen Sitzplatz in Bühnennähe auch ein Begrüßungssekt, ein Pausensnack sowie die Teilnahme an der After-Show-Party mit Live-Cooking und einem Meet&Greet (unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Bestimmungen) enthalten.

Jazziger Auftakt

Der Auftaktabend am Donnerstag, 2. September, 20 Uhr, steht mit der Nils Landgren Funk Unit ganz im Zeichen des Jazz. Der Posaunist – nach seinem markanten Instrument auch „Mr. Red Horn“ – genannt, gilt als einer der prägendsten europäischen Jazzmusiker. Dabei beherrscht der vielseitige Schwede groovenden Funk ebenso wie Bigband-Sound, modernen Jazz oder sentimentale Balladen.

Am Freitag, den 3. September, 20 Uhr, lässt mit Jan Vogler einer der renommiertesten Instrumentalsolisten, der u.a. seit 2008 Intendant der Dresdner Musikfestspiele ist, zum Gala-Abend. Das 2012 gegründete Dresdner Festspielorchester steht an diesem Abend unter der Leitung von Josep Caballé Domenech. Der einzigartige Klang des Orchesters resultiert laut Ankündigung „aus der einmaligen internationalen Besetzung mit Mitgliedern aus den führenden europäischen Alte-Musik-Ensembles.“

Im Rahmen der Opern-Gala erklingen am Sonnabend, den 4. Septembe, 20 Uhr, Werke der Klassik. Live zu erleben sind der Waliser Bassbariton Sir Bryn Terfel sowie Barbara Krieger, die „mit ihrem silbrig timbrierten Sopran als Spezialistin für die italienische und deutsche Romantik“ gilt.

