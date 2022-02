Dresden

Das zwanzigjährige Intermezzo im feinen Ballsaal des in der Nachbarschaft gelegenen Hotels Königshof ist vorbei. Für die Dresdner Reihe „Meisterwerke – Meisterinterpreten“ ging es zurück zu den Wurzeln, in den Gemeindesaal der Christuskirche Strehlen – und das musikalisch wie organisatorisch ohne Schaden, wie man am Ende des Auftaktkonzert zufrieden feststellen durfte. Wenn einer der neuen Initiatoren, der Kapell-Cellist Matthias Wilde, zu Beginn voller Bedauern davon sprach, dass die Kammermusik „im modernen Musikbetrieb oft als Stiefkind“ behandelt werde, so widersprach man dieser Erkenntnis mit einen gar kräftigen Akzent. Das treue Publikum der Konzerte weiß, dass Kammermusik etwas ganz Besonderes und Bereicherndes ist.

Es wurde zunächst erst einmal nicht Beethovens viertes aus den Lobkowitz-Quartetten (coronabedingte Probenrückstände), sondern mit Mozarts B-Dur-Duo KV 424 ein kompositorischer Schwindel. Der Auftraggeber von sechs Duos, Mozarts einstiger Arbeitgeber Fürsterzbischof Colloredo aus Salzburg, hatte sich eigentlich Michael Haydn als Schöpfer ausbedungen. Doch in Form eines Freundschaftsdienstes und ganz geheim übernahm Mozart die beiden letzten Werke. Ob der Fürstbischof das wohl gemerkt hat?

Das B-Dur-Duo, für das hier eine Version für Violine (Lenka Matejákova) und Violoncello (Tobias Bäz) gewählt wurde, ist kontrapunktisch reizvoll und dicht gewebt, stellt beide Musiker interpretatorisch auf eine Stufe und erfreut insbesondere durch einen wunderschönen, witzigen Variationensatz. Technisch hält das Werk einige Hürden bereit, die Lenka Matejákova und Tobias Bäz mit größter Selbstverständlichkeit und ohne Fehl und Tadel nahmen. Lebendig erstrahlte das Stück in aller Schönheit.

Variationen spielen auch in Schuberts Klavierquintett in A-Dur (D 667) eine große Rolle. Während eines Sommeraufenthalts in Oberösterreich führte der Schubert-Freund Vogl den Komponisten in das Haus des Musikenthusiasten und Hobby-Cellisten Sylvester Paumgartner ein. Dieser „war über das köstliche Liedchen – Die Forelle – ganz entzückt“ und wünschte sich ein „Quintuor“ mit Variationen über eben dieses Lied. Auf den ersten Blick erscheint das Quintett sorglos im Umgang mit Formen und von ausschließlich heiterem Geblüt – aber eben, wie zumeist bei Franz Schubert, nur auf den ersten Blick. In der Wiedergabe durch Jörg Fassmann (V), Anya Dambeck (Va), Matthias Wilde (Vc), Andreas Wylezol (Kb) und Sonia Achkar (P) wurden das Doppelbödige, die kluge, effektvolle Anlage und der wohl überlegte Instrumenteneinsatz nicht dem interpretatorischen Zufall überlassen. Die Finessen der Komposition, insbesondere im immer wieder hinreißenden Variationensatz, kostete man mit Hingabe aus. Putzmunter glitt die Forelle durch einen schäumenden Gebirgsbach, die Angelrute war noch sehr fern – so der Eindruck dieses Nachmittags. Die fünf Musiker waren mit pointierter Spielweise und sorgfältig gewählter Differenzierung bei der Sache, aufmerksam und inspirierend für die jeweils anderen Partner. Nichts klang schrill und überzogen in den Kontrasten. Dieses Forellenquintett machte nur eines – riesengroße Freude!

Von Mareile Hanns