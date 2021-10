Dresden

Ein vergnüglicher Reiseführer sieht anders aus. Handlich, trageleicht und zumeist auf touristische „Highlights“ aus. Da darf gern ein wenig Kultur gestreift werden, sie sollte aber gut konsumierbar sein. Dieser hier ist anders, ganz anders.

Schon äußerlich: Format A 4, 624 Seiten stark und nahezu zwei Kilo schwer. Doch auf den Inhalt kommt es an, und da hat der von Christoph Münch in unermüdlicher Fleißarbeit erstellte Wälzer „Dresden – 500 Orte der Musik“ erst recht was zu bieten. Natürlich kommen in jedem Standardwerk gelistete Häuser wie Semperoper und Kulturpalast sowie die musikalisch genutzten Groß- und Kleinkirchen auch mit drin vor.

Christoph Münch aber, studierter Musikwissenschaftler und seit vielen Jahren hauptberuflich für Dresdens Tourismus tätig, hat sich auf Entdeckungsreisen begeben, zu denen er nun auch sein Publikum einlädt. Die Anregung dafür bekam er wohl auf einer seiner vielen Stadtführungen, die er mit Gästen aus aller Welt in und um Dresden unternimmt.

Auch die Elbe ist durchaus musikalisch

So kundig und professionell er diese Touren gestaltet, so profund ist nun auch sein in mehrjähriger Arbeit entstandenes Kompendium gelungen. Das liest man am besten am Schreibtisch und merkt sich, in welchem Stadtteil was zu entdecken ist. 500 Orte!

Der erste davon ist wohl die originellste Idee und findet sich so in keinem der üblichen Stadtführer: Die Elbe. Ein durchaus musikalischer Ort, wie der Autor anhand der kurfürstlich absolutistischen Machtdemonstrationen etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Fürstenhochzeit von 1719 beweist. Da gondelte eben nicht nur die augusteische Selbstherrlichkeit über die Wellen, sondern auch jede Menge Musik. Johann Strauß komponierte 1897 gar einen Walzer „An der Elbe“ und Karlheinz „Dr. Jazz“ Drechsel ließ Dixieland auf Schaufelraddampfern erklingen.

Die weiteren 499 Dresdner Orte der Musik lassen sich freilich an festen Adressen festmachen, reichen von Gaetano Chiaveris einstiger Hofkirche mit ihrer Silbermann-Orgel bis über die Stadtgrenzen hinaus nach Moritzburg zum gleichnamigen Schloss. Denn neben seinen klassisch nach Stadtvierteln gegliederten Touren durchs klingende Dresden ließ Münch auch Musikstätten in Coswig, Graupa und Radebeul nicht außen vor.

Dresdens Musikleben hat auch unappetitliche Seiten

Wohl niemand wird mit diesem Schwergewicht losziehen und einstige Wohn- und/oder Wirkungsstätten von Komponisten wie Weber und Wagner aufsuchen. Auch an den Grabmälern etwa auf Annen-, Heide- oder Waldfriedhof, wo auf verdienstvolle Musikerpersönlichkeiten hingewiesen wird, wäre dieser Band unangebracht. Er bietet aber gut recherchierten Lesestoff, der mit jeder Neuentdeckung nur noch neugieriger macht, in dem man immer wieder schmökern möchte, um mehr zu entdecken, und der auch mit Anspielungen und Anekdoten aufwartet. Da wird Geschichte von Mozart und seinem Dresdner Orgelwettstreit über das Tochter Clara gegenüber versuchte Liebesverbot Friedrich Wiecks bis hin zum allzu innigen Verhältnis eines einstigen Kreuzkantors zu dessen Sekretärin nacherlebbar.

Auch die eher unappetitlichen Seiten in Dresdens Musikleben, die eng mit den beschämenden Militärtraditionen verflochten sind, bleiben nicht unerwähnt. Zudem werden Details wie der tragische Mord am Geiger Gustav Adolf Gunkel erinnert, der 1901 in der Straßenbahn einem Eifersuchtsdrama zum Opfer fiel.

Für seine enorme Fleißarbeit, die es sowohl in Broschur als auch in einer mit festem Einband versehenen „Premium-Ausgabe“ gibt, ist Christoph Münch wieder und wieder losgezogen, hat recherchiert und fotografiert, musste zuletzt sogar kürzen, weil er sonst wohl auf noch weit mehr als „500 Orte der Musik“ gekommen wäre. In einen herkömmlichen Reise(ver)führer-Verlag hätte dieses dicke Nachschlagewerk nicht gepasst. Dass es als Book on Demand erschienen ist, tut dem Wert dieses empfehlens- und lesenswerten Buches keinen Abbruch. Verdient hätte die akribische Entdeckungsreise durch das musikalische Dresden freilich doch einen seriösen Fachbuchverlag mit professionellem Lektorat und Vertrieb.

Christoph Münch: „Dresden - 500 Orte der Musik“, Eine musikalische Topographie der sächsischen Landeshauptstadt; Books on Demand, Norderstedt, 624 Seiten, 59 Euro ISBN 9783752670257

Von Michael Ernst