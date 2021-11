Dresden

Glück gehabt, und das gerade noch rechtzeitig. Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau hat ein längst erhofftes Gastspiel mit drei Aufführungen der neuen Produktion Chotto Xenos der Akram Khan Company aus England nun endlich und wahrhaftig realisieren können. Und ebenso schaffte es das Publikum, zumindest bei den beiden Abendvorstellungen, sich in „angemessener“ Zahl dazu einzufinden. Was ja auch nicht so selbstverständlich war.

Ein Stück auch für Jüngere

Aber es ist doch verlockend, wenn eine Deutsche Erstaufführung im Großen Saal vom Festspielhaus und dazu noch mit der Akram Khan Company, die in Hellerau seit 2010 mehrfach gastierte und sehr gefragt ist, speziell auch noch für den Besuch von Kindern ab 8 Jahren und Familien beworben wird. Was ja offenbar nicht so häufig ist. Und so waren dann beim Gastspielauftakt in der Vormittagsveranstaltung zumindest schon mal die ersten Reihen gut besetzt mit Besuchern unterschiedlichsten Alters, darunter auch Kinder und Jugendliche aus dem Epilepsiezentrum Kleinwachau.

Schon bald war zu spüren, dass es da überhaupt keinen Widerspruch gibt zwischen Bühne und Saal, zwischen Szenischem und den zuweilen auf ihre Weise „Mitagierenden“ im Publikum. Denn das Geschehen bei dieser Aufführung von gut einer Stunde ist so sinnlich erfahrbar, so vielseitig und überraschend, dass sich Irritationen aus dem Publikum derart einfügen, als würden sie nun mal dazu gehören. Und so ist es auch.

Entstanden ist Chiotto Xenos aus dem Solo Xenos von Akram Khan, das 2018 ebenso als Deutsche Erstaufführung in Hellerau zu erleben war. Damals live mit Musikern auf der Bühne sowie Akram Khan, der sich mit dem berührenden Solo erklärtermaßen als Tänzer von der Bühne verabschiedete. Beileibe aber nicht als Choreograf. Gemeinsam mit der Regisseurin Sue Buckmaster entwickelte er diese nun auch in Hellerau vorgestellte Variante des Stückes, die im Februar 2020 in Ipswich/UK uraufgeführt wurde und sich explizit für ein Familienpublikum eignet.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die eigentliche Geschichte von Xenos hat sich dabei nicht so sehr verändert. Eher noch die Art und Weise, wie und mit welchen gestalterischen Mitteln damit umgegangen wird. Wenn es beispielsweise darum geht, dass ein Mensch, der die Welt entdecken will, der neugierig ist und spielerisch, immer mehr in Zwänge gerät, sich zum Soldaten formt, geformt wird und letztlich im Chaos untergeht. Das szenische Geschehen bezieht sich bekanntlich auch auf überlieferte Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Der indische Tänzer Tyab Ali gehörte zu den mehr als anderthalb Millionen Kolonialsoldaten, die auf britischer Seite kämpfen mussten. Und darauf verweisen in Chotto Xenos ebenso historische Zeugnisse, die nun in das Bühnengeschehen einbezogen sind.

Bewegte Sinnbilder

Es ist sehr berührend zu erleben, wie in besagter Vormittagsaufführung der junge Tänzer Kennedy Junior Muntanga mit wunderbar sensibler Körpersprache das zu assoziieren vermag. Wie er aus Seilen unendlich viel zu formen weiß und sich damit auch noch selbst überrascht oder neugierig das alte Grammophon erkundet, welches sich auf verblüffende Weise in eine fast „moderne“ Beobachtungs- und Überwachungsstation verwandeln kann. Das sind bewegte Sinnbilder, die sich ganz besonders einprägen. Und auch Themen, die in den Arbeiten von Akram Khan auf recht unterschiedliche Weise immer wieder eine Rolle spielen.

Geboren 1975 in London wurde er bekanntlich auf Wunsch seiner Mutter im indischen Kathak unterrichtet und befasste sich nicht minder eingehend mit Zeitgenössischem Tanz, besonders an den Schulen in Leeds und Brüssel, gründete 2000 seine eigene Company. Khan ist deutlich ein Mittler zwischen den Kulturen und versteht sich auch als ein Mahnender. Davon ist seine spezielle künstlerische Sprache spürbar geprägt.

Hinweis: Aufgrund der neuen Sächsischen Corona-Schutzverordnung muss das Europäische Zentrum der Künste Hellerau bis zunächst 12. Dezember alle Veranstaltungen absagen.

https://www.hellerau.org/de/

Von Gabriele Gorgas