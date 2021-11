Dresden

Als widersprüchlich nimmt Paul-Henri Campbell die Welt wahr. Folglich sollte Literatur sie nicht auf Eindeutigkeiten festlegen, statt dessen mit den Ambivalenzen spielen. An zwei literarischen Figuren hat das der deutsch-amerikanische Dichter im ersten Vortrag seiner Chamisso-Poetikdozentur veranschaulicht: Zum einen Goethes Faust – einer, der alles zu wissen scheint. Gerade das habe ihn immer irritiert, bekennt er in der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast. „Ich denke bei Faust an eine Poesie, die aufgehört hat zu spielen.“ Goethe entlasse sein Publikum in sieghafte Gewissheiten. Der 39-jährige Dichter hält das für Religiöses in säkularer Form. Er kennt sich aus: Neben klassischer Philologie hat er auch katholische Theologie studiert.

Anstelle von Zustimmung rät er uns zu Skepsis, dazu, Dichtern kein Wort zu glauben. „Sie sind keine verlässlichen Instanzen.“ Ihre Aufgabe sieht er nicht in Festlegungen. Vielmehr im Spiel, das von Silbe zu Silbe führt. „Das ist die einzige Bringschuld des Gedichts.“

Anschaulich, lebendig, in gegensätzlichen Details

Deshalb hält er es lieber mit seiner zweiten Beispielfigur, einem wahren Hallodri der Weltliteratur: Sir John Falstaff, der seine Auftritte in William Shakespeares Dramen „Heinrich IV.“ und den „Lustigen Weibern von Windsor“ hat. Ein verlotterter Hochstapler, der seine Zeit verspielt, nur den Augenblick lebt und jeder Lust folgt. Das Spielerische und die Widersprüche entdeckt Campbell hier.

Das führt ihn zu seinem eigentlichen Thema: zur Ambivalenz der Krankheit, der chronischen, die das ganze Leben bestimmt. Der Dichter erinnert in Geschichten daran, kombiniert sie mit seinen Gedichten, die aus diesem Erleben entstanden. Er abstrahiert selten, bringt seine Poetik nicht auf handliche Kernsätze, sondern beschreibt anschaulich, lebendig, in gegensätzlichen Details. Das erklärt einem die poetische Kraft seiner Verse besser als jede Theorie: Sie entspringen einer Erfahrung, die das eigene Leben erschüttert. Schon der Siebenjährige, der einen angeborenen Herzfehler hat, wird im Kinderkrankenhaus in Massachusetts an einem Abszess im Kopf operiert, den die Ärzte zusätzlich entdeckten. Mit dem Infusionsschlauch im Arm verfolgt er zu Hause im Fernsehen den Fall der Berliner Mauer im November 1989.

2019, auf der Reise zu einer Lesung beim Katholischen Frauenbund aus seinem Interview-Band „Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst“ fällt er um. Im Krankenhaus diagnostizieren die Mediziner eine Epilepsie als Nebenwirkung einer Herzoperation.

Schließlich beschreibt er in einem beeindruckenden Porträt einen Heidelberger Kardiologen, der einem wie Falstaff im weißen Kittel vorkommt. Der Herzschrittmacher, den er empfahl, erweist sich in seiner technischen Unzulänglichkeit als Problem. Inzwischen trägt der Dichter den vierten Schrittmacher in sich, nach immer größeren Operationen. „Skalpelle und Mikrochips sind halt das, was hilft“, konstatiert er sarkastisch.

Humor verleiht seinen Sätzen trotzige Kraft

Entstanden daraus ist „nach den narkosen i. chirurg“, eines seiner ganz starken Gedichte, das einen diesen Schnitt ins Leben in zerschnittener Sprache erleben lässt, durch die er sacht einen allmächtigen Gott schimmern lässt.

Man sträubt sich, das mit dem Autor als Spiel zu betrachten. Wenn’s ums Leben geht, ist der Einsatz da nicht zu groß? Es wäre denkbar, all dies auch als Tragödie zu erzählen, als Existenz unter einem Verhängnis. Dass Paul-Henri Campbell statt dessen Humor aufbringt, verleiht seinen Sätzen trotzige Kraft. Das lässt uns keine Ruhe, aber es erdrückt uns nicht.

