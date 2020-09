Dresden

Das Carl-Maria-von-Weber-Museum in Dresden-Hosterwitz soll modernisiert werden. In den nächsten Jahren würden das Gebäude saniert und die Dauerausstellung neu gestaltet, teilte die Stadt Dresden am Dienstag mit. 2026 jährt sich Carl Maria von Webers (1786-1826) Todestag zum 200. Mal, sein Geburtstag zum 240. Mal. Bereits für 2021 steht das 200. Jubiläum seiner Oper „Freischütz“ an.

„ Weber gehört zum kulturellen Erbe unserer Stadt“

Der Komponist verbrachte in dem Dresdner Winzerhaus in Hosterwitz nahe Schloss Pillnitz die meiste Zeit der Sommermonate von 1817 bis 1825. Viele seiner bedeutendsten Werke entstanden an diesem Ort, zum Beispiel die Opern „Euryanthe“ und „Abu Hassan“. „Das Webermuseum spielt in der öffentlichen Wahrnehmung Dresdens kaum eine Rolle, obwohl es eines der herausragenden, authentischen Museen der Stadt ist“, wurde die neue Museumsleiterin Romy Donath zitiert. Grund genug, um sich Unterstützung für die Sanierung des Museums zu suchen.

Axel Köhler, der seit 2019 Rektor der gleichnamigen Musikhochschule ist und 2015 den „Freischütz“ unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann an der Semperoper inszenierte, fühlt sich dem Komponisten besonders verbunden: „ Weber gehört zum kulturellen Erbe unserer Stadt und deshalb müssen wir uns zu diesem besonderen Ort bekennen.“

Der Regisseur und Sänger übernimmt deshalb die Schirmherrschaft für das Carl-Maria-von-Weber-Museum. Die letzte Sanierung habe 1975/76 anlässlich des 150. Todestages Webers stattgefunden, „viele bauliche Aspekte und die Ausstellung an sich bedürfen dringend einer Modernisierung“.

