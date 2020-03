Carl-Maria-von-Weber-Museum Dresden erhält neue Leiterin

Dresden

Die Lage von Hosterwitz ist idyllisch. Am Fuße der Weinberge steht ein ehemaliges Winzerhäuschen, in dem Carl Maria von Weber zwischen 1818 und 1824 mehrere Sommer verbrachte, die Umgebung soll ihn inspiriert haben.

Heute ist das Haus in öffentlicher Hand und seit 1957 das einzige dem Komponisten Carl Maria von Weber gewidmete Museum weltweit. Mit vielen originalen und aus der Zeit stammenden Objekten gehört es auch zu den schönsten – manches Komponistenmuseum in Wien hat nicht so viel zu bieten! So wie Carl Maria von Weber hier Musiker und Dichter empfing, Johann Nepomuk Hummel, Julius Benedict und Heinrich Marschner, Ludwig Tieck und Wilhelm Müller, kommen bis heute Künstler ins Haus. Der Pianist Peter Rösel war mehrfach da, es gab einen Nachmittag mit Peter Schreier zu dessen 80. Geburtstag, Theo Adam hielt eine Lesung ab. Mitglieder der Familie Weber oder der Internationalen Carl-Maria-von-Weber-Gesellschaft waren und sind immer wieder in Hosterwitz.

200. Todestag Webers 2026

Seit 2005 war Dorothea Renz Leiterin des Carl-Maria-von-Weber-Museums, das zu den Städtische Museen der Stadt Dresden gehört. Die ausgebildete Sängerin hat sich um eine Erweiterung des Veranstaltungsangebots verdient gemacht, die Zahl der Konzerte, Vorträge und Lesungen verdreifacht. In jedem Jahr gibt es eine Sonderausstellung, ein Museumscafé wurde eingerichtet.

Doch das Haus ist alt und bedarf der Sanierung, sie soll bis zum 200. Todestag Webers 2026 abgeschlossen sein. Flur, Sanitärbereich und Küche wurden bereits erneuert, seit dem vergangenen Jahr gibt es einen Hörraum, der mit Unterstützung des Lions Clubs Dresden eingerichtet wurde. In diesem Jahr soll er noch um Hörstationen ergänzt werden, ein Silhouettenfilm des Graupaer Künstlers Jörg Herrmann wird gerade fertiggestellt.

Im Angebot des Museums spielt die Musikhochschule Dresden eine wichtige Rolle. Neben Podien wie die von Violin- oder Violoncelloklassen könnte sich die Reihe „Lied-Gut“ von Kammersänger Olaf Bär wohl kaum eine schönere Umgebung wünschen. Lange Zeit waren die Tschechisch-Deutschen Kulturtage Partner, ebenso ist die Reihe „Unerhörtes Mitteldeutschland“ mehrfach zu Gast gewesen, im vergangenen Jahr stellten sich die Preisträger des neu ins Leben gerufenen Internationalen Klavierwettbewerbes Carl Maria von Weber dem Publikum vor. Zu gern gesehenen Gästen zählen auch Kammervirtuose Volker Karp mit seinen gleichermaßen informativen wie gewitzten Vorträgen oder der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz mit seinen Lesungen – beide kommen übrigens in diesem Jahr wieder.

Uraufführung des „Freischütz“ jährt sich 2021

Die Pianistin Konstanze Hollitzer und Schauspielerin Steffi Böttger waren jetzt erneut mit dem Bariton Stephan Heinemann ins Weber-Museum gekommen. Es war gleichzeitig die Übergabe des „Staffelstabes“, denn Dorothea Renz ist zu Beginn des Jahres offiziell aus dem Amt geschieden und hat seitdem noch die Wochenenddienste und Veranstaltungen betreut. „Nachhaltig“ bleiben dürfte ihr Wirken, denn ihre Vorplanung umfasst unter anderem die Sonderausstellung 2021. Dann jährt sich die Uraufführung des „Freischütz“ zum 200. Mal, woran das Weber-Museum, Schloss Seifersdorf und das Berliner Schauspielhaus gemeinsam erinnern wollen.

Und Dorothea Renz hat eine Nachfolgerin: Romy Donath ist wie sie Sängerin, war 2009 bis 2015 festes Ensemblemitglied der Staatsoper Dresden, darüber hinaus ist sie auch durch ihre musikwissenschaftlichen Publikationen bekannt, u.a. zum bürgerlichen Musik- und Theaterleben im Dresden des 18. Jahrhunderts. Und sie ist Gründerin und Leiterin des Donatus-Verlages.

Carl-Maria-von-Weber-Museum, Dresdner Str. 44, geöffnet Mi bis So und Feiertage 13-18 Uhr

