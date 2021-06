Dresden

Frontmann der Toten Hosen, Rampensau, leidenschaftlicher Liverpool FC-Fan, Dresdner Nachtbader, Autor: Andreas Frege alias Campino ist vieles und verkörpert einiges. Englischer Meister allerdings ist der Musiker nie geworden.

Trotzdem heißt sein jüngstes literarisches Werk „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“. Am Montag las der Musiker bei strahlendem Sonnenschein zum Picknick Konzert in der Flutrinne aus dem Buch, das auf dem winzigen Markt der von Nichtfußballern verfassten Fußball-Chronik-Autobiographien sicherlich eine Sonderstellung einnimmt.

Eigentlich geht es um Fußball – oder nicht?

Der Dresden-Bezug war schnell hergestellt. Wann waren die Hosen das erste Mal in Dresden? 1990 in der Scheune. Hat Liverpool je gegen die SGD gespielt? Und ob, zum Bespiel 1973 und 76 in der Europa League (2:0 und 2:1 für den LFC) oder 1977 in der Champions League (5:1 für die Engländer, das Rückspiel gewann dann Dresden). Ein Einstieg, der sich problemlos überall wiederholen lässt, wo die Lesereise Campino hinführt. Die Grüße an Pegida, die nahezu zeitgleich in der Innenstadt auftraten, sind jedoch eine nur der sächsischen Landeshauptstadt vorbehaltene, wenn auch zweifelhafte Ehre. Campino und die Abendlandretter haben bekanntermaßen eine Vorgeschichte.

Eigentlich ging es aber um Fußball. Oder doch nicht? Campino las eine bunte Mischung aus Textabschnitten, angefangen mit Kindheitserinnerungen an die Ortschaft Bude im englischen Cornwall. Hier verbrachte die Familie ohne den anderswo urlaubenden Vater regelmäßig ihre Sommer. Hier wohnte Oma Alice. Hier findet auch der erwachsene Campino immer noch Heimat, Heilung und Inspiration.

Deutsche Gartenzaunmentalität und englische Leichtigkeit

Campino teilte sehr persönliche Erinnerungen an seine Eltern mit den Lesern und Zuhörern. Der Vater, der im Zweiten Weltkrieg in Polen, Frankreich und Stalingrad kämpfte, um dann eine Engländerin zu heiraten – kurz nach Kriegsende gesellschaftlich kaum akzeptabel. Spannungen innerhalb der kinderreichen Familie, die Sehnsucht der Mutter nach England, der Widerstreit deutscher Gartenzaunmentalität mit englischer „Could be worse“-Leichtigkeit.

Eine sepiafarbene Rückschau, der es erfreulicherweise auch an Witz nicht fehlte. Zum Schmunzeln die Beschreibung der zweitägigen Anreise aus Mettmann in NRW nach Bude mit sechs sich in wechselnder Reihenfolge übergebenden Kindern. Die lautesten Lacher provozierten jedoch die Fußballkapitel des Buches, derer Dresden zwei in Ausschnitten zu hören bekam. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie lieferte der Musiker alkoholgeschwängerte Anekdoten – soviel Punkrock muss sein – aus dem Leben eines Hardcore-Liverpool-Fans, der seinen Idolen auch zum Spiel in Katar nachreiste. Trotz ökologischer Bedenken – „der besorgte Bürger überlegt […] der Fan beschließt zu fahren“ – trotz Alkoholverbots im Wüstenstaat –„Korn, Bier Schnaps und Wein“ hatte die Hotelbar dann doch vorrätig.

Und da wären wir bei Musik, die der Abend ebenfalls reichlich bot. Hosen-Gitarrist Kuddel von Holst war mitgekommen, um Campino am Mikro zu unterstützen. Die inoffizielle Liverpool-Hymne „The Fields of Anfield“ begeisterte vor allem den Hauptakteur selbst – „Das ich das endlich mal singen darf, vor Leuten!“ Den angereisten Fans wurde es bei Hosen-Klassikern wie „Draußen vor der Tür“ schon eher warm ums Herz. „Steh auf, wenn du am Boden liegst“ brachte erstmals Bewegung auf die Picknick-Decken. Die Liverpooler Stadionhymne „You’ll never walk alone“, 1996 von den Hosen auf „Im Auftrag des Herrn“ gecovert, knüpfte schließlich alle losen Fäden zusammen.

Trotzdem bleiben Fragen: Wie lassen sich Stalingrad, Bude und der FC Liverpool in eine zusammenhängende Geschichte pressen? Wer das Buch nicht kennt, wurde auch bei der Lesung nicht schlauer. Woher rührt diese fanatische Begeisterung für Liverpool? Hat Campino nicht erzählt. Schließlich soll so ein Auftritt ja auch neugierig machen.

Campino: Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde. Piper, 2020. EAN 978-3-492-07050-8.

Hinweis der Redaktion: Gern hätten wir Ihnen auch ein aktuelles Foto nicht nur der Zuschauer, sondern auch von Campino selbst gezeigt, aber der DNN-Fotograf hat keine Akkreditierung erhalten. Bislang hat sich das Management zu den Gründen nicht geäußert.

Von Franziska Kästner