Buhrufe und Beifall für die Meistersinger in der Semperoper Dresden

Theater ist wie Religion. Ohne Aberglauben geht da gar nichts. Das wohl heiligste Theatergesetz besagt, dass jede gelungene Premiere einer zumindest komplizierten Generalprobe bedarf. Nach dem Totalausfall einer Hauptfigur und kritischen Bühnenabläufen, sollte man meinen, stünde die Premiere von Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ unter bestmöglichen Sternen.

Die ausverkaufte und offenbar von hohen Erwartungen begleitete Produktion hätte auch „Die Meistersinger von Salzburg“ heißen können, denn diese Deutung des Regisseurs Jens-Daniel Herzog (am Staatstheater Nürnberg übrigens der Nachfolger von Semperopern-Intendant Peter Theiler) ist zu den dortigen Osterfestspielen herausgekommen. Während man im Salzburger Festspielhaus noch über das nachgebildete Bühnenportal der Dresdner Oper staunen durfte, war nun der direkte Vergleich möglich. Die Seitenlogen waren gedoppelt und machten vom ersten Augenblick an klar, hier geht’s um Theater im Theater.

Die „Meistersinger“ bleiben ein böses Satyrspiel

Inszenierung und Regiekonzept von Jens-Daniel Herzog sind natürlich identisch gewesen, dennoch waren Dresdens „Meistersinger“ keine Umsetzung eins zu eins. Dazu sind die Dimensionen von Großem Festspielhaus und Semperoper zu unterschiedlich. Die geringere Portalbreite machte hier gewisse Reduktionen erforderlich und hatte natürlich auch klangliche Konsequenzen.

Doch hier wie da durfte man dieses Theater-Theater auf sich wirken lassen. Also einen Hans Sachs, der ebenso Schuster und Dichter ist wie zugleich Chefregisseur und Intendant. Er spinnt die sprichwörtlichen Fäden, hält die Strippen zusammen und stellt auch mancherlei Weichen. Schon in der Eingangsszene wird klar, dieser vermeintliche Kirchenchor ist nur Arrangement. Sachs greift ein und korrigiert, dann hat die Bühnentechnik das Wort. Gleich darauf wird die Kulisse wieder eingerollt, ist alles Staffage.

Dieses Herangehen hat den Vorteil, dass die Oper aus dem mittelalterlichen Nürnberg nicht bierernst genommen werden muss, sondern ausgedeutet und mit manchem Spaß versehen werden kann. Doch die „Meistersinger“ bleiben ein böses Satyrspiel, in dem der Goldschmied Veit Pogner seine Tochter Eva demjenigen als „Preis“ verspricht, der sie im Gesangswettbewerb gewinnt. Die fügt sich diesem so unzeitgemäßen Prozedere nur widerwillig und zum Schein, schließlich ist sie längst dem fremden Ritter Walther von Stolzing verfallen. Ein Bruch mit den ehernen Regeln der Meister, aus deren Riege sich ausgerechnet Sixtus Beckmesser, der Stadtschreiber, größte Chancen auf die Schöne erhofft.

Fast sechs Stunden Spieldauer

Dass dies heute überhaupt nicht mehr angeht, ein Mädchen als Preis auszuloben, wird bei Herzog kaum thematisiert. Doch seine Eva ist selbstbewusst genug und pocht auf eigenen Willen. Auch Hans Sachs erweist sich als weltoffen, ist für ein vorsichtiges Überwinden des Althergebrachten bereit. Indem diese Oper ihre zweite Ebene erhält, kann sie Augenzwinkern über Nachdenklichkeit, Kalauern über Logik stellen und macht sogar den häufigen Rampengesang zur Methode. Das funktioniert, solange es unterhaltsam ist. Beim Preissingen auf der Festwiese bleibt allerdings wie beinahe immer ein bitterer Beigeschmack, was vor allem am kritiklosen Umgang mit dem finsteren Deutschtum in Wagners Libretto liegt. Herzogs Ausweg ist die Flucht von Eva und Stolzing, sie pfeifen auf das überkommene Zunftmeistergehabe.

Dass die drei Akte mit immerhin beinahe sechs Stunden Spieldauer (einschließlich zweier Pausen) nahezu kurzweilig verfliegen, liegt einerseits an Herzogs Regieeinfällen und dem funktionalen, häufig sich drehenden Bühnenbild von Mathis Neidhardt, ist andererseits vor allem ein Triumph der Musik. Sämtliche Meister in ihren grauen Anzügen (Kostüme Sibylle Gädeke) sind Salzburg-Besetzung, einzig die Eva von Camilla Nylund ist für Dresden neu eingestiegen und fügt sich vortrefflich in dieses hohe Niveau ein. Alles andere wäre für eine musikalisch von Chefdirigent Christian Thielemann geleitete Produktion auch undenkbar.

Er lässt die Staatskapelle Dresden großartig aufspielen, in den ersten beiden Akten mitunter etwas zu laut, nimmt den von Jan Hoffmann einstudierten Chor zu einer weiteren Bestleistung geradezu an die Hand und führt die Sängerinnen und Sänger dank fast unablässigem Blickkontakt ziemlich präzis.

Heftige Buhrufe für die Regie

Neben dem bärigen Vitalij Kowaljow als Pogner und dem jugendlich vitalen Sebastien Kohlhepp als Lehrbube David glänzen vor allem Klaus Florian Vogt als kraftvoller Strahle-Tenor Walther von Stolzing sowie Christa Mayer als liebenswürdige Amme Magdalene sowie die hier mehr ernst denn ausgelassen wirkende Camilla Nylund als Eva. Einmal mehr in seiner ja auch tragischen Charakterstudie als Beckmesser gelingt Adrian Eröd der Spagat zwischen Selbstverleugnung und Posse, mit markantem Gesang und virtuosem Spiel vermeidet er, diesen Part zu denunzieren.

Georg Zeppenfeld als Hans Sachs (l.) und Adrian Eröd als Sixtus Beckmesser. Quelle: Ludwig Olah

Und Georg Zeppenfeld, der in Salzburg sein gefeiertes Debüt als Hans Sachs gab, beweist auch hier das eingangs erwähnte Theatergesetz. Ein grandios spielender, wunderbar singender und durchweg textverständlicher Hans Sachs.

Völlig zu Recht werden die Sängerinnen und Sänger, werden Chor und Orchester sowie der Musikchef bejubelt. In den fast zwanzigminütigen Applaus mischen sich freilich auch heftige Buhrufe für die Regie, was einigermaßen verwundert und fast wie bestellt empfunden werden kann. Doch wie so vieles ist eben auch Theater von Glaubensfragen durchwachsen.

nächste Aufführungen: 2., 10. & 16.2.

Von Michael Ernst