Im dritten Anlauf nach krankheitsbedingten Verschiebungen wirkt auch die Premiere noch wie die ausgefallene Generalprobe, so oft ist die Souffleuse deutlich zu vernehmen. Der bühnenerfahrene Gesangsprofessor Karlheinz Koch bezieht sie ein – „Stimmt, da haben Sie recht“ – und landet, selbst, wenn er über Krankheiten doziert, viele Lacher mit seinem trockenen Humor. Und den braucht das über hundertminütige Bürgerbühnenstück.

Einblick in Erinnerungen und Gefühle

Denn „Leben nach der Kunst“ verwebt auf unaufgeregt, leicht melancholisch plaudernde Weise den Rückblick von fünf Ehemaligen auf „ihre“ Semperoper mit ihrem heutigen (Un-)Ruhestandsalltag. Frischen Wind in die ein wenig zähe Dramaturgie bringt die ehrgeizige Gesangsstudentin Hayret Ulusoy mit ihren Fragen und Träumen, Assoziationen und Provokationen.

Wer kein furioses Menü in mehreren Gängen erwartet und gern authentische Geschichten hört, bekommt im intimen Saal unterm Dach des Kleinen Hauses des Staatsschauspiels jede Menge Appetithäppchen für sein Eintrittsgeld geboten. Es ist bodenständige Kost, wenn der Tischler Lothar Punzl über den Duft und die Qualitäten verschiedener Holzarten referiert; wenn der Spieltenor von der das Ensemble mitreißenden Rolle ungeliebter Partien schwärmt; wenn sich die Choristin Gisela Philipp an das anstrengende Singen im Kriechen über Bühnenschlachtfelder erinnert oder wenn die lyrisch-dramatische Sopranistin Barbara Hoene per Youtube-Einspielung über Prostitution der Gefühle und die Macht der Frauen spricht.

Es ist anregend, wie die Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros Dagmar Greve, die noch nie stille sitzen konnte und nach wie vor gebraucht werden möchte, ihre Aktivitäten im dritten Lebensabschnitt aufzählt und ihre Mitspieler auf die Tanzfläche holt. Da geht doch noch was, pflichten ihr die Kollegen bei, die mittlerweile Benefizkonzerte geben, junge Leute unterrichten oder Seniorengruppen anleiten, reisen und Freunde treffen, zu malen beginnen, Kindern vorlesen oder Verwandte pflegen. Ihre Steckbriefe in jeweils fünf Akten versammelt das lesenswerte Programmheft, das übers Altern nachdenkt.

Augen- und Ohrenschmaus kredenzt das Team hinter den Kulissen, wenn Olivia Walter sämtliche Register der Beleuchtung ziehen lässt; wenn Kostümwechsel, historische Film- und Musikeinspielungen markante Stationen der erfolgreichsten Marke made in GDR Revue passieren lassen; wenn das Haus selbst eine Stimme bekommt, um über seine Rolle als Kulisse im Welttheater in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu reflektieren.

Dieser Inszenierung unter der Regie von Andreas Liebmann ist auf jeden Fall zu wünschen, dass sie auch nach der gewiss reibungsloseren zweiten Vorstellung am gestrigen Sonntag auf dem Spielplan bleibt, um sich weiterhin rund und straff zu spielen, denn diese „Alten“ haben der „Jugend heutzutage“ durchaus etwas mitzugeben.

Von Una Giesecke